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自由開講》美國國會力挺台灣 趙美心：關稅政策傷害美台合作

2025/02/21 11:30

◎ 茜茜

美國總統川普可能對臺灣晶片課徵關稅，引發民主黨聯邦眾議員趙美心的批評；她直指此舉背離美國應有的戰略方向，強調臺灣是亞洲重要的民主政體，美臺應深化夥伴關係，而非以關稅懲罰臺灣此發言不僅反映美國國內對川普政策的分歧，也顯示臺灣在美國國會仍有強大支持者；面對潛在的關稅風險，臺灣政府應審慎應對，強化與美國的經濟與政治關係，確保雙邊合作穩定發展。

美國總統川普可能對台灣晶片課徵關稅，引發民主黨聯邦眾議員趙美心的批評。（法新社檔案照）美國總統川普可能對台灣晶片課徵關稅，引發民主黨聯邦眾議員趙美心的批評。（法新社檔案照）

美國內部分歧：關稅政策牽動美臺關係

川普政府對臺灣晶片課徵關稅的可能性，顯示其經濟政策的不可預測性；過去川普就曾對盟友施壓，包括加拿大、墨西哥及歐盟，如今將矛頭指向臺灣，可能加劇美國內部對臺政策的矛盾；趙美心的表態顯示，美國國會部分人士認為應穩固美臺經貿合作，而非以關稅作為談判籌碼，臺灣須關注美國國內政治動態，深化跨黨派支持，以確保自身利益不受川普貿易政策波動影響。

晶片戰略價值：臺灣如何強化供應鏈安全合作

臺灣半導體產業在全球供應鏈中占據關鍵地位，美國無法忽視臺積電等企業的影響力；趙美心強調臺美應加強夥伴關係，說明美國內部仍認同臺灣在半導體供應鏈中的戰略價值，臺灣應強化與美國的科技合作，包括深化《晶片與科學法案》下的合作機會，確保雙邊在技術研發、人才交流、供應鏈安全方面維持緊密聯繫，以降低關稅政策對臺灣經濟的潛在衝擊。

台灣半導體產業在全球供應鏈中占據關鍵地位，美國無法忽視台積電等企業的影響力。（法新社檔案照）台灣半導體產業在全球供應鏈中占據關鍵地位，美國無法忽視台積電等企業的影響力。（法新社檔案照）

深化國會連結：臺灣如何運用友臺力量

美國國會內部對臺灣的支持力量不容忽視，趙美心的發言顯示美臺關係仍受國會部分議員力挺；臺灣應積極經營與美國國會的溝通管道，透過臺美國會聯誼小組等機制，強化與民主、共和兩黨議員的聯繫，確保友臺法案持續推進，避免川普若當選後的貿易保護主義損害臺灣利益；臺灣亦可強化與美國各州的經濟合作，減少聯邦層面政策變動帶來的不確定性。

面對貿易挑戰：臺灣如何維持美臺互信關係

川普可能對臺灣晶片課徵關稅，突顯臺美經貿合作需有更穩定的機制，臺灣應透過臺美21世紀貿易倡議深化合作，強化雙方互信，減少未來貿易政策變動帶來的風險；此外，臺灣可與美國企業、智庫、產業團體加強對話，提升臺灣對美經貿的重要性，使美國決策者更難將臺灣視為貿易戰的目標，透由積極外交與經貿策略，臺灣能確保美臺關係在各種政局變動下持續穩定發展。

結語

趙美心對川普關稅政策的批評，反映美國內部對臺政策的分歧，也顯示美國仍有力挺臺灣的聲音，臺灣政府應善用國會友臺力量、深化半導體合作、穩固經貿關係，以應對可能的政策變動；我認為只有在經濟、政治、科技等多層面強化與美國的互動，臺灣才能確保在全球競爭與地緣政治變局中維持優勢，確保臺美夥伴關係長遠穩固。

（作者為研究生）


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