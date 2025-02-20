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沈榮欽國際視野》如果丟掉台灣，美國會發生什麼事？

我想美國正不明智地走在這條路上。如果美國失去台灣，美國將失去印太主導地位，日本人和韓國人將承認中國第一等等。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/02/20 19:00

◎沈榮欽

今天（0220）在台北舉行最重要戰略論壇的一天。

總統賴清德20日出席2025「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）開幕式。（記者方賓照攝）總統賴清德20日出席2025「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）開幕式。（記者方賓照攝）

賴清德總統致詞結束之後，現在主要贊助 HFX 年會的曹興誠正在演說。

史學家 Niall Ferguson。（取自貼文）史學家 Niall Ferguson。（取自貼文）

在 HFX 年會首次於加國外，移師台北舉行，世界各國戰略人士與台灣賴清德總統等國安團隊齊聚一堂，討論世界局勢的此刻，我想引用史學家 Niall Ferguson （《巨人》、《末日》，廣場出版）不久前的一段話，或許比任何時刻都更合適：

「英國帝國在二十世紀中，因參與兩次大戰，承受龐大債務。到某個程度，英國無力同時承擔如此龐大的債務及運行帝國。

然後呢？帝國終結。

我想美國正不明智地走在這條路上。如果美國失去台灣，美國將失去印太主導地位，日本人和韓國人將承認中國第一等等。

但還有第二個後果：為什麼世界上的債權人還要繼續持有美元以及美國十年公債，當美國已經失去優勢地位？要知道美國仍然依賴外國人持有相當一部分的債務。

如果美國失去世界第一超級強權的地位，如同英國在 1940-50 年代失去可信度一樣，那麼接下來會發生什麼，就昭然若揭：

至少，美元地位將弱化，債務的成本將上升，其發生的機率，將遠遠大於美國因超級無效率的福利國家而導致國內清算的可能，這將會是對美國體系脆弱之處的外部衝擊。」

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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