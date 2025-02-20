名家分享～盧郁佳》奈米成本 放大滲透槓桿 就累死你三軍

共通點：我出奈米成本，累死你三軍。黃蜂小到不行，只憑毒針威脅，竟幹掉四個大活人，這就是滲透的槓桿放大。 又譬如開一艘破船天天割你海底電纜，修一趟燒你兩千萬。傅崐萁1人搞定8個白委就放倒國會113席，百倍槓桿效果。

◎盧郁佳

二戰時，西班牙有具遺體沖上海岸，身懷英國軍官證件、戲票、情書、未婚妻照片、裁縫和珠寶帳單，還有英軍登陸希臘的計畫。西班牙眼睛一亮，火速通報德國。希特勒竊笑，調大軍去希臘甕中捉鱉。

結果盟軍偷襲西西里島。聲東擊西，攻其不備，當地德軍才3萬人，義軍空防、海防軍備殘舊短缺。讓盟軍輕取地中海，搞到墨索里尼垮台。

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原來遺體證件、姓名、軍事機密，都是英國情報部捏造欺敵。陰了希特勒一把。

二戰英國情報部就是這麼人才濟濟，成員伊恩．佛萊明把落選的諜戰構思，寫成007系列。成員還有科幻小說家艾瑞克．法蘭克．羅素，提案讓特務單兵赴日，搞事擾亂民心，提案落選，戰後寫成小說《黃蜂》：地球跟天狼星打仗，以小搏大，派天狼星出生的地球人主角，去天狼星扮天狼星人，臥底搞暗沙、詐彈威脅、造謠帶風向，小說本身是滲透顛覆手冊。

理論根據三件真事：

●一人在鬧區呆立，望天喃喃自語：「藍色的火焰⋯⋯⋯⋯」路人紛紛跟著看，有人說看到了。人潮很快擠爆，警察越趕越多人，消防隊也被叫來，記者報導號召更多人。謠言把恐慌蔓延五百里，始作俑者卻悄悄溜了你捉不到。

●兩個沙人犯越獄，偷車一直開到沒油，十四小時才被抓。警方卻動員了多架直昇機、上百輛警車，大批警力、追蹤專家、民防、志工、守林員去找，橫跨三州。

●一場車禍，車內三死，一人重傷，送醫一天不治。原來車內有隻黃蜂擾亂駕駛，駕駛揮趕不成，車子反而撞成廢鐵。

共通點：我出奈米成本，累死你三軍。黃蜂小到不行，只憑毒針威脅，竟幹掉四個大活人，這就是滲透的槓桿放大。

國民黨團總召傅崐萁（右）、民眾黨團總召黃國昌（左）。（資料照）

傅1人搞定8白委放倒國會113席 百倍槓桿效果

又譬如開一艘破船天天割你海底電纜，修一趟燒你兩千萬。傅崐萁1人搞定8個白委就放倒國會113席，百倍槓桿效果。總預算砍2075億、凍1607億，狂洗「刪完剩2.9兆哪會無法執政」。其實可支配僅1.3兆，刪凍過35%已動彈不得。專砍業務費（水電電話費、車資等）還規定不可流用，讓你放著2.9兆也不能付業務費，3千億弄垮3兆，又是十倍槓桿。

專砍業務費 3千億弄垮3兆 又是十倍槓桿

國防刪84億，凍業務費744億、軍機、船艦76億。絕對留名青史，沒有更大的槓桿了。

行政院南部聯合服務中心張貼公告指出，「本中心業務費遭全面刪除，將無法支應大樓電費，撙節開支，本電梯暫停運作，請多加善用樓梯」。（記者王榮祥攝）

看著羅素，想到麥家是解放軍工程技術學院畢業，二十幾年前他的《風聲》引領諜報片熱潮。現在回看，才知道背景是中諜正在瘋狂擴軍、最大力度買通各國政商，滲透是顯學。當時傻傻當成歷史劇看，真是不知死活。

（作者為作家）

本文經授權轉載自盧郁佳臉書

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