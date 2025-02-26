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自由開講》從宏都拉斯看中國外交陷阱 台灣如何強化友邦關係？

2025/02/26 20:00

◎ 茜茜

宏都拉斯自2023年與臺灣斷交、轉向中國後，經濟發展非但未受惠，反而陷入嚴重貿易失衡與產業衰退的困境；中國承諾的經貿合作與投資計畫淪為空談，宏都拉斯出口市場遭中國壟斷，國內中小企業面臨傾銷衝擊，整體經濟遭受重創。

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，總統卡蕬楚（右）6月訪問中國，與中國國家主席習近平（左）會晤。（法新社檔案照）宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，總統卡蕬楚（右）6月訪問中國，與中國國家主席習近平（左）會晤。（法新社檔案照）

此一情勢促使宏都拉斯內部出現反彈聲音，在野主要政黨「國家黨」與「自由黨」的總統參選人紛紛表態支持與臺灣恢復邦交，並強調與中國斷交的必要性；這不僅反映出宏都拉斯對中國外交策略的失望，也突顯出臺灣在國際上的價值與影響力；面對這一變局，臺灣應該如何利用宏都拉斯的案例，向國際社會推廣自身優勢，並深化與民主國家的合作，以有效反制中國的擴張行動，將是未來外交的重要課題。

宏都拉斯經濟受創：中國貿易陷阱的警示

宏都拉斯原本與臺灣維持良好邦交，獲得長期的經濟與技術援助，雙方在農業、醫療與基礎建設領域合作密切；然2023年現任總統卡斯楚選擇與臺灣斷交，轉而與中國建交，期望藉此獲取經濟紅利，結果卻適得其反，中國藉由貿易協定大舉出口低價商品，使宏都拉斯市場遭到傾銷破壞，導致本地產業競爭力下滑，經濟受創嚴重。

此外，宏都拉斯每年對中國的貿易逆差高達50倍，出口受限且經濟自主權更趨薄弱；這樣的情況不僅使宏都拉斯人民對中國感到不滿，也讓原先支持建交的聲音轉為質疑，為當地政治生態帶來新的變數。

在野政黨挺臺：外交政策轉向的可能性

面對中國帶來的經濟衝擊，宏都拉斯在野黨的總統候選人開始重新審視外交政策；「自由黨」候選人納斯拉亞強烈批評現政府將國家主權出賣給中國，並強調與臺灣恢復邦交不僅能夠減少對中國的依賴，還能強化與美國的合作，提升國際地位。

宏都拉斯與中國建交後，經濟未蒙其利，反遭中國傾銷低價品。連原本的白蝦經濟，量價齊跌。（法新社檔案照）宏都拉斯與中國建交後，經濟未蒙其利，反遭中國傾銷低價品。連原本的白蝦經濟，量價齊跌。（法新社檔案照）

同時，「國家黨」的候選人羅札諾也明確表示，一旦當選將立刻恢復與臺灣的邦交，並認為與臺灣維持外交關係並不影響與中國的貿易往來，這顯示出宏都拉斯內部政壇對中國的不信任加劇，而臺灣則被視為更值得信賴的盟友；若這些候選人成功當選，臺灣將有機會重新建立邦交，並藉此展現自身的國際價值。

臺灣如何向國際推廣自身價值

宏都拉斯的案例再次證明，中國的外交承諾往往只是空話，與中國建交並不等於獲得真正的經濟利益，臺灣應藉此向其他國家宣傳自身的可靠性與誠信外交；首先，臺灣可以強調自身在國際合作中的貢獻，例如醫療援助、技術支援與經貿合作等，向發展中國家展示臺灣作為長期夥伴的價值。

其次，臺灣應加強與現有友邦的關係，透過經貿合作與發展計畫深化雙邊關係，使其他國家意識到臺灣的國際貢獻；此外，臺灣還可利用宏都拉斯的失敗經驗，提醒國際社會警惕中國的經濟侵略戰略，避免其他國家步入相同陷阱。

深化國際聯盟，反制中國影響力

為了進一步反制中國的外交擴張，臺灣應積極與民主盟友合作，建立更強大的國際支持網絡；臺灣可透過「印太戰略」加強與美國、日本、澳洲等國家的經貿合作，確保友邦經濟發展不受中國壓制；同時，臺灣可與拉美及非洲國家建立共同的經貿平臺，提供比中國更具誠信與可持續性的合作方案；此外，臺灣應強化在國際組織中的發聲，例如透過民主峰會或聯合國相關機構，呼籲各國正視中國經貿手段的危害，進一步凝聚國際間的挺臺力量，這些策略不僅能提升臺灣的外交空間，也有助於反制中國的影響力。

結論：以宏都拉斯為鑑，強化臺灣國際戰略

宏都拉斯與中國建交後的慘痛經驗，是對所有國際社會的一大警示，中國的承諾往往淪為空談，最終受害的仍是自身的經濟與主權，而宏都拉斯在野黨的政策轉向，則顯示出臺灣仍具備外交上的競爭優勢；臺灣應善用此機會，積極向國際社會推廣自身價值，並透過深化國際聯盟來對抗中國的經濟與政治影響，如此臺灣才能在國際舞臺上持續維持影響力，並確保自身與盟邦的長遠發展。

（作者為研究生）

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