自由開講》挺台聲浪高漲！全球公衛專家：「台灣能幫忙」應重返WHA

◎ 三毛

近年臺灣因中國施壓自2017年起無法以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），然世界各國對臺灣的醫療貢獻與專業能力有目共睹，尤其在COVID-19疫情期間，臺灣展現出色的公衛應對能力。

美國、日本、歐洲多國持續發聲，支持臺灣以觀察員身分重返WHA。圖為2023年第76屆WHA。（歐新社）

美國國務院國際組織事務局近日再次發聲，明確表示臺灣被排除在WHA等國際論壇之外，不僅損害全球公共衛生安全，也違背國際合作原則，美方強調聯合國第2758號決議並未排除臺灣參與聯合國體系，批評中國利用該決議排除臺灣；面對這樣的國際情勢，臺灣應如何強化自身優勢，爭取更多國際支持，並促使世界衛生組織（WHO）恢復臺灣的觀察員資格，成為當前外交的重要課題。

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臺灣參與WHA的重要性：全球公衛的關鍵貢獻者

臺灣擁有先進的醫療技術、完善的公衛體系，以及豐富的防疫經驗，長期在全球衛生合作中扮演重要角色，COVID-19疫情期間，臺灣率先提出防疫警告，成功遏制疫情擴散，並提供醫療物資與技術支援給多個國家；然臺灣卻因政治因素被排除在WHA之外，使全球無法有效共享臺灣的公衛資源，這不僅影響臺灣本身，也削弱國際社會對抗傳染病的能力，美方強調孤立臺灣將損害全球衛生合作，無法讓國際社會受惠於臺灣的醫療專長；因此，讓臺灣重返WHA，不僅是對公平原則的維護，更是全球衛生安全的必要之舉。

國際社會對臺灣參與WHA的支持與挑戰

美國、日本、歐洲多國持續發聲，支持臺灣以觀察員身分重返WHA，並多次在WHO執委會及聯合國相關會議上提及此議題；然中國透過外交與經濟壓力，阻止WHO邀請臺灣參與，並試圖操弄聯合國2758號決議，誤導國際社會認為該決議已排除臺灣；實際上，該決議僅處理「中國代表權」問題，並未涉及臺灣參與國際組織的權利；於此，臺灣應持續與理念相近國家合作，揭露中國的政治干預，確保國際社會理解臺灣的合法權益，進一步促成國際支持。

臺灣如何提升國際形象，爭取更多支持

推動「台灣參與WHA」雖艱難繁重，強化#TaiwanCanHelp ，讓更多國家認識臺灣的價值。（圖片來源：台灣駐外使館 Taiwan em São Paulo 臉書）

臺灣應運用自身優勢，透過「醫療外交」深化與友好國家的合作，展現臺灣的國際貢獻；例如，持續提供醫療援助、技術支援、疫情防控經驗分享，進一步鞏固國際友誼；此外，臺灣可透過國際媒體與社群平臺，強化「#TaiwanCanHelp」等宣傳戰略，讓更多國家認識臺灣的價值；與此同時，臺灣應積極參與其他國際公衛組織，如「全球衛生安全議程」（GHS）、「亞太經濟合作會議」（APEC）等，透過實際行動累積國際影響力，進而提升參與WHA的正當性。

結論：臺灣政府的策略與國際行動

面對中國的政治打壓，臺灣政府應持續深化與國際友臺國家的合作，尋求更多國際支持，包括加強與美國、日本、歐洲國家的雙邊及多邊合作，確保這些國家在WHO及聯合國相關會議上持續為臺灣發聲；同時，臺灣應提升國際公關能力，透過媒體、外交途徑、國際論壇等方式，持續強調臺灣對全球衛生體系的貢獻，並促使各國對WHO施壓，推動臺灣重返WHA；唯有透過積極外交行動，臺灣才能在國際舞臺上獲得更大的支持與認可，為全球公共衛生安全貢獻更多力量。



（作者為研究生）

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