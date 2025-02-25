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自由開講》日本戶籍出現「台灣」 中共急跳腳！

2025/02/25 08:30

◎張亞柔

過去，由於日本政府基於1972年與中華民國斷交前的通知，擁有日本身分但出生於台灣的人，在戶籍上只能標記「中國」，日本法務省日前宣布，為顧及台灣人民身分認同，5月起接受「在日台人」可將戶籍的國籍欄，從「中國」改為「台灣」。

日本法務省將修改戶籍文件，將外國人的「國籍」欄（上圖）改為「國籍．地域」欄（下圖），台灣人在日本戶籍的國籍欄將可由現行的「中國」正名為「台灣」。（取自網路）日本法務省將修改戶籍文件，將外國人的「國籍」欄（上圖）改為「國籍．地域」欄（下圖），台灣人在日本戶籍的國籍欄將可由現行的「中國」正名為「台灣」。（取自網路）

對此，中國外交部批評日本政府在「台灣問題上搞小動作」，聲稱台灣是「中國的一部分」，日方應該「恪守一中原則」，企圖透過外交施壓干涉日本內政。對此，日本法務大臣霸氣回應：「此為日本內政問題，無須回應中方批評。」這番話不僅顯示日本政府的堅定立場，也凸顯中共的無理干涉。

當中國在國際間施壓各國企業、政府機構甚至運動賽事，要求他們將台灣標記為「中國」時，中共總是以「台灣問題是中國內政」作為擋箭牌，拒絕任何外界質疑。然而，當日本依據自身政策進行合理修正時，中共卻以同樣的「內政」說詞要求日本配合，這種霸道而自相矛盾的行徑，暴露中共的雙標態度。

中國外交部批評日本政府在「台灣問題上搞小動作」，聲稱台灣是「中國的一部分」。（路透檔案照）中國外交部批評日本政府在「台灣問題上搞小動作」，聲稱台灣是「中國的一部分」。（路透檔案照）

如果中國認為台灣問題是「內政」，那麼日本如何標記外國人士的戶籍當然也是其內政，輪不到北京來說三道四。然而，中共卻無視自身邏輯漏洞，只要任何國家稍微偏離其設定的「台灣等於中國」框架，就立刻發動外交攻勢，充分展現其專制政權對國際現實的不安與恐懼。

日本此次修訂戶籍標示方式，只是讓台灣出身者可以正確標示自身身份，並未違反任何國際規範，實為合情合理的舉措，然而，中共卻大動作批評、反彈，顯示其不僅想在中國境內壓迫台灣，還企圖在全球強行灌輸「台灣是中國一部分」的錯誤認知。

中國若真想成為負責任的大國，就應該學會尊重其他國家的決策，而非透過政治施壓，干涉他國內政。世界各國應當看清中共的雙標行徑，並以自身利益與價值觀為基礎，做出獨立決策，避免屈從於中國的政治霸凌。

（作者從事自由業）

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