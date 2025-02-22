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自由開講》中吉烏鐵路強化中共地緣戰略

2025/02/22 20:00

◎張亞柔

中共國家主席習近平於 2 月 5 日在北京會晤吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov），雙方發表「關於深化新時代全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，宣布將加強雙邊合作，特別是在經貿、基礎建設及安全領域。會談中，習近平強調將高品質推進「一帶一路」建設，並加快「中吉烏鐵路」的落實，賈帕洛夫也表示，吉爾吉斯將在台灣、涉疆、涉港等問題上堅定支持中國立場，顯示中共正透過經濟利益交換政治支持，削弱台灣國際空間。

中共國家主席習近平於2月5日在北京會晤吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）。（路透檔案照）中共國家主席習近平於2月5日在北京會晤吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）。（路透檔案照）

「一帶一路」倡議是中國擴展全球影響力的重要經濟戰略，「中吉烏鐵路」是該計畫在中亞地區的重要基礎建設，透過經濟合作與基礎建設投資，中共試圖拉攏沿線國家，使其認同中國外交策略，如在台灣問題上，發表支持「一中原則」的聲明。這種以經貿利益換取「政治讓步」的策略，已使許多發展中國家逐漸向中國靠攏，壓縮台灣的國際生存空間。

此外，中共利用「一帶一路」深化與特定國家的軍事與安全合作，使其影響力從經濟擴展至政治與安全領域，並藉此對台施加壓力。例如，部分接受中國資金援助的國家可能在國際組織上支持中國立場，進而影響聯合國等機構對台灣的態度，在國際論壇上排除台灣的參與機會等。

儘管「一帶一路」帶來基礎建設發展的機會，但國際社會對中國的地緣政治擴張日益警惕。近年來，包括美國、歐洲聯盟、日本與部分東南亞國家，都對「一帶一路」的潛在風險表示關切。許多國家擔憂中國透過投資基礎建設，讓「受援國」在經濟上依賴北京，使其陷入「債務陷阱」，最終被迫在外交政策上迎合中共。

國際社會持續關注中共打壓台灣的行徑，美國多次重申支持台灣的國際參與，並透過軍售與法律保障台灣的安全地位。歐盟國家則強調維護台海和平穩定的重要性，並呼籲中國不要片面改變現狀。此外，日本、澳洲與英國等國家也逐步加強與台灣的經貿與安全合作，以平衡中國在區域內的影響力。

近年來的民調顯示，多數台灣民眾認同台灣是主權獨立國家，反對中共透過經濟、軍事與外交手段對台施壓。此外，台灣人民對中國推動「一國兩制」的主張抱持懷疑與反對態度，認為香港的例子已經證明「一國兩制」不可行，無法保障台灣的民主與自由。

台灣政府持續強調「中華民國是主權獨立國家，與中國互不隸屬」，並積極強化與國際夥伴的合作，以確保台灣的國際生存空間不受中國威脅。外交部及國防部也多次對中國的不實言論提出嚴正駁斥，強調台灣的民主與自由不會因為中共的打壓而改變。

中國透過「一帶一路」擴張其國際影響力，引起西方國家高度重視。（美聯社檔案照）中國透過「一帶一路」擴張其國際影響力，引起西方國家高度重視。（美聯社檔案照）

中國透過「一帶一路」擴張其國際影響力，並以經濟利益換取特定國家在外交上的支持，這種做法雖然在短期內可能讓部分國家向中國靠攏，但長遠而言，國際社會對中國的擴張行為逐漸產生警惕，許多民主國家開始採取反制措施。

台灣作為主權獨立國家，應持續深化與理念相近國家的合作，強化國際連結，確保自身的國際生存空間不被中國壓縮。同時，面對中國的經濟與軍事威脅，台灣應加強國防實力，提高產業競爭力，並積極參與國際組織與區域合作機制，讓國際社會更清楚明白台灣的重要性。

（作者為自由業）

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