晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國電影配額《哪吒2》未中籤 中共刻意操作統戰

2025/02/20 13:00

◎ 衛重華

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在中國取得票房佳績，成功延續前作的影響力，然而，該片卻意外成為中國對台統戰的工具。儘管中國政府與電影業界明知《哪吒2》並未獲選台灣2025年的中國電影配額抽籤，短期內無法上映，卻仍刻意炒作「台灣政府封殺中國電影」的話題，透過媒體操作，試圖影響台灣社會輿論，營造政府「打壓中國文化」的假象。這種手法，無疑是中國文化滲透與輿論戰的一部分，意圖擴大對台灣影視市場的影響力，進一步削弱台灣的文化自主權。

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在中國與全球取得票房佳績。（圖擷自微博）《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在中國與全球取得票房佳績。（圖擷自微博）

台灣對中國電影的進口採取「年度配額制」，即每年僅允許10部中國電影進入台灣市場，並須由電影公司申請，再經由抽籤決定上映資格。

2025年的抽籤結果已於去年11月公布，其中包括第4順位的《深海》與第6順位的《長江三萬里》，但《哪吒2》並未中籤，因此短期內不可能在台灣戲院上映。此配額制並非政治干預，而是台灣文化政策的一部分，旨在確保本土影視產業的發展空間，避免中國電影全面占據市場。

此外，若中國電影獲得金馬獎最佳劇情片或最佳導演，或是在四大國際影展（奧斯卡、坎城、柏林、威尼斯）競賽單元獲獎，即可繞過配額限制直接上映。《哪吒2》若想進入台灣市場，唯有透過這些管道，或等待日後於串流平台上架，並無其他特殊待遇可言。中國電影公司與媒體對此規則了然於心，卻選擇迴避事實，刻意引導輿論，製造台灣政府干預的錯覺。

中國媒體與官方刻意營造「台灣民眾期待《哪吒2》上映」的假象，並透過特定的台灣籍人士表達「希望能在台看到這部作品」，這些受訪者大多是長年旅居中國的台灣人，與台灣本地觀眾的真實聲音相去甚遠。然而，這類訪談卻能在中國媒體的大量轉發下，塑造成「台灣社會普遍支持中國電影，卻遭政府阻擋」的印象。

此外，國台辦發言人也在例行記者會上公開表示，台灣應開放中國電影上映，甚至暗示台灣政府刻意「封鎖中國文化」，這種言論忽略了台灣的電影配額制度，完全是政治操作，目的在於對台施壓，企圖削弱台灣文化政策的正當性。

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在中國與全球取得票房佳績。（圖擷自微博）《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在中國與全球取得票房佳績。（圖擷自微博）

這種輿論戰手法並非首次出現，事實上，中國長期對台灣採取「文化雙標」策略，一方面批評台灣文化部曾表示要發展本土動畫、超越日韓動漫，嘲諷台灣影視產業無競爭力，另一方面卻透過《哪吒2》等電影，積極營造「台灣人熱愛中國文化」的敘事，試圖塑造中國影視產業在台灣的主導地位。

這種手法旨在削弱台灣文化自信，讓民眾認為本土影視產業無法與中國競爭，進而對中國影視產業產生依賴感，最終為「兩岸文化融合」鋪路。當台灣市場對中國影視產業的依賴加深，未來政策的主導權將逐漸向中國傾斜，這正是中國文化統戰的終極目標。

面對這樣的統戰操作，台灣社會應保持高度警覺，政府應加強資訊透明化，確保民眾理解中國電影配額制度的公平性與正當性，避免落入中國話術的陷阱。此外，台灣應積極發展本土影視產業，加強政策支持，鼓勵台灣動畫、電影參與國際影展，拓展全球市場，提高文化競爭力，確保台灣在國際影視產業中擁有足夠的發言權與影響力。

同時，台灣社會應提升對中國文化戰略的辨識力，避免讓中國透過電影、媒體等軟性文化手段進行意識形態滲透，確保台灣的文化自主權不被削弱，維護自身的文化主體性。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書