自由開講》中國電影配額《哪吒2》未中籤 中共刻意操作統戰

◎ 衛重華

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在中國取得票房佳績，成功延續前作的影響力，然而，該片卻意外成為中國對台統戰的工具。儘管中國政府與電影業界明知《哪吒2》並未獲選台灣2025年的中國電影配額抽籤，短期內無法上映，卻仍刻意炒作「台灣政府封殺中國電影」的話題，透過媒體操作，試圖影響台灣社會輿論，營造政府「打壓中國文化」的假象。這種手法，無疑是中國文化滲透與輿論戰的一部分，意圖擴大對台灣影視市場的影響力，進一步削弱台灣的文化自主權。

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在中國與全球取得票房佳績。（圖擷自微博）

台灣對中國電影的進口採取「年度配額制」，即每年僅允許10部中國電影進入台灣市場，並須由電影公司申請，再經由抽籤決定上映資格。

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2025年的抽籤結果已於去年11月公布，其中包括第4順位的《深海》與第6順位的《長江三萬里》，但《哪吒2》並未中籤，因此短期內不可能在台灣戲院上映。此配額制並非政治干預，而是台灣文化政策的一部分，旨在確保本土影視產業的發展空間，避免中國電影全面占據市場。

此外，若中國電影獲得金馬獎最佳劇情片或最佳導演，或是在四大國際影展（奧斯卡、坎城、柏林、威尼斯）競賽單元獲獎，即可繞過配額限制直接上映。《哪吒2》若想進入台灣市場，唯有透過這些管道，或等待日後於串流平台上架，並無其他特殊待遇可言。中國電影公司與媒體對此規則了然於心，卻選擇迴避事實，刻意引導輿論，製造台灣政府干預的錯覺。

中國媒體與官方刻意營造「台灣民眾期待《哪吒2》上映」的假象，並透過特定的台灣籍人士表達「希望能在台看到這部作品」，這些受訪者大多是長年旅居中國的台灣人，與台灣本地觀眾的真實聲音相去甚遠。然而，這類訪談卻能在中國媒體的大量轉發下，塑造成「台灣社會普遍支持中國電影，卻遭政府阻擋」的印象。

此外，國台辦發言人也在例行記者會上公開表示，台灣應開放中國電影上映，甚至暗示台灣政府刻意「封鎖中國文化」，這種言論忽略了台灣的電影配額制度，完全是政治操作，目的在於對台施壓，企圖削弱台灣文化政策的正當性。

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在中國與全球取得票房佳績。（圖擷自微博）

這種輿論戰手法並非首次出現，事實上，中國長期對台灣採取「文化雙標」策略，一方面批評台灣文化部曾表示要發展本土動畫、超越日韓動漫，嘲諷台灣影視產業無競爭力，另一方面卻透過《哪吒2》等電影，積極營造「台灣人熱愛中國文化」的敘事，試圖塑造中國影視產業在台灣的主導地位。

這種手法旨在削弱台灣文化自信，讓民眾認為本土影視產業無法與中國競爭，進而對中國影視產業產生依賴感，最終為「兩岸文化融合」鋪路。當台灣市場對中國影視產業的依賴加深，未來政策的主導權將逐漸向中國傾斜，這正是中國文化統戰的終極目標。

面對這樣的統戰操作，台灣社會應保持高度警覺，政府應加強資訊透明化，確保民眾理解中國電影配額制度的公平性與正當性，避免落入中國話術的陷阱。此外，台灣應積極發展本土影視產業，加強政策支持，鼓勵台灣動畫、電影參與國際影展，拓展全球市場，提高文化競爭力，確保台灣在國際影視產業中擁有足夠的發言權與影響力。

同時，台灣社會應提升對中國文化戰略的辨識力，避免讓中國透過電影、媒體等軟性文化手段進行意識形態滲透，確保台灣的文化自主權不被削弱，維護自身的文化主體性。

（作者為軍人）

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