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曹興誠八不居士》大罷免是善良和邪惡之戰 我們絕不能輸！

記得我當時對這件事情感到非常厭惡。我當時想，如果這個光碟的主角是我的姐妹或女兒，我會去看嗎？因此幸災樂禍的跑去看光碟，其同理心不夠，道德水準有問題。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/02/19 18:40

◎ 曹興誠

2001年璩美鳳光碟事件很多人應該還記得。

璩女士分別和兩位男士的性愛畫面，被他的閨蜜以針孔相機偷錄，然後公諸於眾，轟動社會。

當時有朋友也把資訊傳到我的電腦，我看都沒看，立刻刪除，至今不知道光碟內容如何。

為什麼我拒絕觀看？因為偷拍是下流的犯法行為，散布於眾更是罪大惡極。如果我也跑去看，豈不是成了偷窺的共犯？

璩美鳳當年被偷拍性愛光碟引發關注，當時也有人傳給我，但我拒絕觀看，因為偷拍是下流的犯法行為。（資料照）璩美鳳當年被偷拍性愛光碟引發關注，當時也有人傳給我，但我拒絕觀看，因為偷拍是下流的犯法行為。（資料照）

記得我當時對這件事情感到非常厭惡。我當時想，如果這個光碟的主角是我的姐妹或女兒，我會去看嗎？因此幸災樂禍的跑去看光碟，其同理心不夠，道德水準有問題。

我們知道，生命、財產、自由、隱私等等，是每個人的基本人權，不容任意剝奪或侵犯。

認真維護基本人權，大家才可能彼此尊重，社會才可能祥和幸福。像中共這樣不尊重人權的社會，即使有了一些臭錢，人人還是活得顫顫驚驚，感覺朝不保夕。即使你當上了國防部長，甚至國家主席，你也可能一夕失蹤，從人間蒸發。

在法治國家，檢調人員辦案，如果沒有法院的許可，對嫌犯也不得任意偷拍、監聽。許多國家更嚴格規定，以非法方式取得的證據無效，刑求取得的證詞也無效。這都是為了保障人權

謝寒冰不知道從哪裡弄來了我以前的一些私人照片，對外散布，侵犯了我的隱私權，已經犯法。將照片變造，讓我看起來不雅，當然罪加一等；他的目的，是為了妨礙罷免，更違犯了選罷法104條，最高可處七年的重罪。

謝寒冰不知道自己已經嚴重觸法，還得意洋洋，說他的照片都是真的。真的又怎樣？你是誰？你有什麼身分資格任意散布我的隱私？如果別人也這樣對你，或對你的家人，你還會得意洋洋嗎？

謝寒冰不尊重人權的卑鄙行為，讓大家更能認清，在幕後操盤的中共，就是這種貨色。（圖擷取自臉書）謝寒冰不尊重人權的卑鄙行為，讓大家更能認清，在幕後操盤的中共，就是這種貨色。（圖擷取自臉書）

推測中共非法取得個人隱私 交給謝寒冰當打手

我合理推測，這是中共非法取得的個人隱私，交給謝寒冰充當打手，意圖誹謗我的聲譽、阻礙這次罷免。

我會受到這些下流手段的干擾嗎？當然不會。

謝寒冰不尊重人權的卑鄙行為，讓大家更能認清，在幕後操盤的中共，就是這種貨色。這會讓大家更體會到大罷免的必要性。

大家站出來吧！這場罷免，不僅是民主和極權之戰，自由和奴役之戰，也是保護人權和迫害人權之戰，更重要的，這是一場善良和邪惡之戰。

這場戰爭，我們絕不能輸！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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