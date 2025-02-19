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名家分享～呂秋遠》群組閒聊一句 中國Youtuber遭全面封殺

「你知道我們北京有多少網警每天幹這個？有兩萬五千人。我們有大數據，一旦涉及敏感詞，就立刻送到人工部門審查，就會開始約談。」 「民警同志，為了維穩，北京就兩萬五千人，那全國呢？這得浪費多少資源？」夏河覺得不可思議。
名家分享

名家分享

2025/02/19 19:20

◎呂秋遠

有一個Youtuber叫做夏河，他有個很有意思的個人頻道，叫做夏河東渡。他在2008年就公開出櫃，也在網路上非常活躍，順勢開設淘寶店，投資不動產，賺了一些錢。然而，他在2021年被中國政府在網路上封殺；也在2022年以後移居日本。他在網路上的影片有許多有意思的觀點，有少部分談到台灣，不妨可以看看。

Youtuber夏河。（取自貼文）Youtuber夏河。（取自貼文）

不過，他為什麼會在2021年被中國官方全面封殺？遠因就是2020年的一件微信裡的「小事」。

當年，中國總理李克強主動揭露，中國現在至少有6億人的月收入不足人民幣1000元，因此提出地攤經濟的發展方向。然而，這項政策不到一個月就被叫停，原因當然是公開打臉習近平的「共同富裕」。夏河在微信裡有個不超過六個人的群組，群組裡都是很好的朋友。那天在群組裡閒聊習李之爭，夏河說了一句話：

「看見沒有？一尊只要不開心了。李中堂的決策，連個屁都不算。」

李中堂，當然就是李克強，因為總理相當於大清國的中堂。那麼，「一尊」是誰呢？

夏河說了句「看見沒有？一尊只要不開心了。李中堂的決策，連個屁都不算。」圖為習近平與李克強（右）。（歐新社檔案照）夏河說了句「看見沒有？一尊只要不開心了。李中堂的決策，連個屁都不算。」圖為習近平與李克強（右）。（歐新社檔案照）

閒聊習李之爭 當晚就接到民警電話

當天晚上大約九點多，夏河接到了一通電話，來自於他家附近的北京天華路派出所。通話的一方是民警，他說出了夏河的身份證字號、地址，而且問他在哪裡，他要夏河現在到派出所。夏河想拒絕，但對方要求他立刻到，否則就要來家裡帶他回派出所。這時候，夏河只好到派出所應訊。他在車上，開始檢查自己的通聯紀錄、刪除各種軟體，並且把一些談政治的好友對話刪除，忐忑不安的進了派出所。

派出所的民警，要夏河先等待，也告訴他，之後會有相關部門的人來審理這件事，不會這麼快。他在等待的時候，就在群組裡留言，要大家盡快把群組刪除。如果八小時後，他還沒有出來，就把這件事在微博公布。

漫長的等待後，派出所門口來了兩輛轎車，下來了四個人。其中一個人對他說，請他把手機交出來，而且在夏河拒絕後，直接發狠跟他說，他們是國家網路安全局第二局的人，要他一定要交出手機，接著也跟他要手機密碼，要備份手機全部的內容。即便夏河不斷的質疑合法性，強調自己沒犯罪。但對方只跟他說，抵抗只是浪費時間，他只好也把密碼交出去。

當時夏河其實覺得很不安，因為手機裡有他價值不斐的比特幣帳戶，也有很多他自己的私密照片、影片。手機交出去以後，對方告訴他，至少要五、六個小時，於是他只能在派出所外面抽煙等待。

這時候，剛剛沒收他手機的民警，也到了門口抽煙，就跟他閒聊了起來。

「同志，我到底為什麼會被叫過來？」
「你今天中午說了什麼？」他笑了。
「我哪有說什麼？」夏河一臉茫然。
「你是否今天在微信裡，影射我們國家某位領導人？」
「沒有吧！」夏河否認。
「真沒有，我能把你叫來？」民警揶揄他。

這時候夏河突然想起來，當時有聊了地攤經濟，於是恍然大悟說，「我是聊了點地攤經濟，但這不是秘密啊！中國人都知道地攤經濟這回事！」

聊地攤經濟不是問題 議論領導人問題大

「聊地攤經濟不是重點，重點是你議論了國家領導人了。」民警嚴肅的說。
「我議論了哪個領導人？」夏河不解。

「我給您提個醒，您打一尊兩個字，是說誰？」民警不懷好意的笑了。

「就因為這個？至於嗎？我又沒叫他維尼、包子，為什麼不行？」夏河開始覺得不可思議

「太至於了。今天您聊誰都行，就不能聊他。現在什麼時期你不知道嗎？」民警斬釘截鐵的說。「你以為我願意來嗎？你說，我們北京有多少大案沒破，就一天到晚處理老百姓議論誰，你知道嗎？我今天就處理了八十個這種案件。」

「八十個？我們全北京聊他，只有八十個人？怎麼可能？」夏河非常不解。

北京有2.5萬網警 從事言論與思想審查

「你知道我們北京有多少網警每天幹這個？有兩萬五千人。我們有大數據，一旦涉及敏感詞，就立刻送到人工部門審查，就會開始約談。」

「民警同志，為了維穩，北京就兩萬五千人，那全國呢？這得浪費多少資源？」夏河覺得不可思議。

「這就不是你我管得著的了。」民警結束了這段對話，回去辦公室。

這時候，知道為什麼被約談，夏河心裡也沒這麼害怕了。經過幾個小時後，手機終於備份完，他也領回手機。這時候他問技術人員，能否保證他的手機絕對安全，資料不會外洩？技術員對他說，他對手機內容沒興趣，也只有政府保管，保證安全。畢竟每天備份太多手機，沒興趣看。

領回手機，出來以後，他立刻對群組裡的人報平安，要大家解散群組。朋友們懷疑他手機被黨的鐵拳監聽，根本不敢跟他對話。

第二天下午，派出所通知他再去。有兩個人開始做筆錄，他們的對話是這樣的：

「你對我們國家的領導人有什麼意見嗎？」年紀比較大的武警問他。
「我沒有意見，畢竟給意見也是沒用的。」夏河沒好氣的說。
「既然沒意見，為什麼在私訊裡討論我們領導人？」
「領導人都不能提嗎？」夏河反問。
「你是不是在諷刺我們領導人？」他追問。
「沒有。」夏河斬釘截鐵的說。
「那麼，一尊是什麼意思？」

夏河堅稱「一尊」非指領導人 才沒出大事

兩個人四目相對，夏河沉默幾秒以後回答，「我不知道。這是我在網路學來的新名詞，可能是對當官的人的總稱吧！」

老民警似乎鬆了一口氣，「原來不是領導人。不過無論如何，你的行為已經被紀錄，只是因為你覺得這些行為是無意識的，所以這次就算了。但是你要立刻解散這個群組，而且保證往後不許議論領導人。」他拿出一張保證書，要夏河親自撰寫。

起初，夏河覺得自己沒犯罪，所以不願意寫。但是民警不願意放他走，最後，他只好寫下這段話：「本人政治覺悟不高，喜歡與陌生人閒聊。往後本人保證不再討論國家政策與領導人。」

結束這場荒謬的偵訊後，他走出派出所，所長送他走的時候，希望他不要講出這段經歷。夏河沒有回應他，只是說，「以前坊間流傳，所有百姓在微信的聊天，都是被監察與監控，我之前還跟他們吵架，說中國最重視隱私權，現在我才知道，這些謠言都是真的。」

第二年，他被中國政府在網路封殺，第三年，他移民日本。

夏河的例子告訴我們，到中國，請注意自己的言行。在民主社會裡，你覺得很正常的對話，都可能讓你消失好幾年。我話也不想說得太重，點到這裡就好了嘿。

（作者為律師）

本文經授權轉載自呂秋遠臉書

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