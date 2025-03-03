晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》讓職場危機成為轉機！別讓「職業倦怠」消磨你的熱情和自信心

職業倦怠是因長期過度的壓力所導致情緒、精神和身體的疲勞狀態，世界衛生組織（WHO）更將職業倦怠列入國際疾病分類，提高對其認識與重視。
健康醫療網

健康醫療網

2025/03/03 09:00

◎ 健康醫療網

職業倦怠是因長期過度的壓力所導致情緒、精神和身體的疲勞狀態，世界衛生組織（WHO）更將職業倦怠列入國際疾病分類，提高對其認識與重視。華人心理治療基金會黃郁倩諮商心理師表示，職業倦怠可能會出現精疲力竭、對工作感到疏離或冷漠、專業效能降低等，進而產生沮喪、失望等負面情緒

職業倦怠是因長期過度的壓力所導致情緒、精神和身體的疲勞狀態。（取自貼文）職業倦怠是因長期過度的壓力所導致情緒、精神和身體的疲勞狀態。（取自貼文）  

職業倦怠列入國際疾病分類

職業倦怠的原因眾多，不外乎工作內容重複單一、缺乏挑戰性或變化、容易感到厭倦或是對於工作環境中的噪音、光線、座位等，讓人無法專注，影響到工作效率和情緒。黃郁倩諮商心理師表示，對於自己在工作中的職責定位不明確，承擔過多或負責超出自己能力範圍的業務，以及與同事、主管之間的關係不融洽，產生困惑、壓力，影響到工作滿意度和緊張等情緒狀態。對於前景不明，長期缺乏成就感和肯定，會降低工作動力和滿足感，產生沮喪、失望等負面情緒。

職業倦怠的三大症狀

職業倦怠會有三大症狀，感覺精疲力竭、對工作感到疏離或冷漠、專業效能降低。

1.感覺精疲力竭：持續感到身心疲憊、缺乏動力和精力，即使充分休息後也難以恢復。

2.對工作感到疏離或冷漠：失去興趣和投入，對工作職責和目標抱持冷漠態度，甚至產生負面情緒。

3.專業效能降低：工作表現下降，無法達到正常水平，容易出現錯誤或效率不佳的情況。

4.壓力山大恐免疫系統失衡

當忽略自身感受且長期處於壓力環境下，易導致免疫系統失衡。黃郁倩諮商心理師表示，身體會透過一些反應，向我們發出職業倦怠的訊號，例如：多巴胺受到抑制，降低人們工作動機和滿足感。另外，壓力荷爾蒙（cortisol皮質醇）持續升高，會導致焦慮、憂鬱、記憶力衰退等，這些都可能影響到工作動力與情緒。

通訊軟體模糊界線　職場與生活難以切割

通訊軟體除了用於與人交談外，更成為職場與個人生活難以切割的工具，「下班」不代表工作結束，只是換了一個工作環境。長時間處於工作狀態下，可能對心理健康造成影響。大腦長期疲勞，也可能出現腦霧現象，若只做一些無腦活動，反而更難以專心工作。另外，將工作視為自我價值和成就感的衡量標準，花費大部分時間和精力在工作中，容易有過度投入的狀況，可能因表現不如預期讓自己陷入挫折感和自我懷疑中。

「危機就是轉機」　重拾溫暖與活力

黃郁倩諮商心理師分享，與其說服自己職業倦怠是職場常見的現象，應正視目前的壓力與困擾，可以透過以下四個方式，調整工作方式、改善環境與學習壓力管理等，重拾對生活的溫暖與活力。

1.跳脫當下轉換心情：刻意安排一個5分鐘的空檔，聽一首喜歡的歌、走出辦公室呼吸外面的空氣、看看戶外的景色或是進行正念冥想，減緩大腦的疲勞感，幫助自己跳脫沉重的壓力，放鬆心情找回活力。

2.跳脫舒適圈，勇敢改變：面對分配不均的工作、不喜歡的環境和看不見未來發展性，會很容易掉入「反應了肯定沒用」、「工作就是這樣」、「換工作說不定只會重蹈覆轍」的想法，產生限制可能性的無力感。黃諮商心理師提醒，改變是一個持續且漸進的過程，需要時間及耐心，所以千萬不要放棄向主管反應你的想法，也不要輕易妥協對工作的理想，雖然長時間才能看見效果，但過程中會漸漸知道你是有選擇的，不再無助。

3.重新定義問題，將瓶頸轉為專業或優勢：心理學家薩提爾曾說：「問題總是在的，問題本身並不是問題，人們如何去應對才是問題。所以我們處理方式不同，問題也就不同了。」職場中的困境多樣，或許可以從中加以分類，並依難易度排列從最容易的著手解決，思考能否專業化，成為自己的技能或是在團隊中的優勢。黃郁倩諮商心理師表示，看待壓力的態度很重要，當你認為壓力都是負向、無法改變，只會感受到沉重的無力感，也會失去投入工作的動力，但若能將壓力視為能克服的挑戰，就有機會讓你找回對工作的掌控與希望。

4.了解極限，保護自己：接受自己的極限並不意味著放棄追求更高的目標，而是在追求過程中避免過度疲憊和逞強。黃郁倩諮商心理師說明，理解自己無法做到一切，客觀的看待他人的要求，學會調整和管理自己的期待，用更健康、更有效率的方式工作，能夠減輕壓力並提高滿意度。

資料來源：臺北市政府衛生局社區心理衛生中心

本文經授權轉載自健康醫療網／記者林宗憲報導  讓職場危機成為轉機！別讓「職業倦怠」消磨你的熱情和自信心

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書