名家分享~顏擇雅》川普將俄烏戰爭歸咎於烏方

川普最新關於烏克蘭的發言，許多人抨擊有指責受害者之嫌。戰爭明明是俄羅斯發動，川普怎反而罵烏克蘭呢？

◎ 顏擇雅

川普最新關於烏克蘭的發言，許多人抨擊有指責受害者之嫌。戰爭明明是俄羅斯發動，川普怎反而罵烏克蘭呢？

我聽了川普說法，發現他用語是“你（指澤倫斯基）三年前就能阻擋戰爭發生”。

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美國總統川普（右）批評烏克蘭總統澤倫斯基任由戰爭爆發。（法新社）

我不知之前有沒人如此罵澤倫斯基。但是我看過把俄侵烏戰爭的過錯指向美國和西方的。而且兩位作者都是哈佛大學的知名學者，一位是Stephen Walt，一位是John Mearsheimer。

我認為川普對澤倫斯基的指控跟這兩位學者是一脈相承。兩學者說法本來在美國不算主流，今後是有可能變主流的。

台灣須重視外宣 歷史詮釋絕不能輸北京

這對台灣有何意義？意義是台灣絕對要讓全世界知道台海的troublemaker是中國不是台灣。台灣也無意激怒中國。「台灣自古以來是中國不可分割的一部份」這句話是錯誤，事實是台灣與中國大陸同屬一政權的時間遠比越南與中國大陸同屬一政權的時間還短好幾百年。台灣這七十多年來也從來不屬於中國勢力範圍，等等。

也就是說，台灣必須重視外宣，外宣也不能光講自由民主。歷史詮釋這領域絕不能輸給北京。

（作者為雅言文化創辦人）

本文經授權轉載自顏擇雅臉書

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