自由開講》選舉作為國家治理的投資：理性選擇與制度停損機制

◎ 史里

選舉是一種投資，選擇正確的領導人，即是以最低的社會與經濟成本換取穩定、可預測的國家發展。在經濟決策中，我們時常強調風險管理與長期回報，然而，當面對政治選擇時，這種審慎思維卻往往被忽視。選擇具備專業素養、誠信原則與國際視野的領導者，不僅能夠提升國家治理效能，更能確保政策決策的可持續性，進而為社會帶來長遠的正向回報。

選舉是民主治理的重要投資，選擇優秀的領導者，即是投資國家的未來。（記者張嘉明攝）

試想，若企業經營者在選擇高層管理者時，皆會審慎評估候選人的專業能力、道德操守及決策穩定性，那麼國家的治理更應該具備更高的標準。

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換言之，若巴菲特不會選擇傅崐萁或黃國昌來擔任企業執行長，Google 或 Apple 也不會聘請李彥秀（或其他不誠信的政治人物）來擔任管理職位，那麼，民主社會的選民又豈能對政治代議士的選擇掉以輕心？

民主制度的運行依賴選民的理性選擇，但當錯誤的決策已造成體制性風險，民主體制仍須具備「自我修正機制」，以維持國家運作的穩定性。罷免制度即是民主體制中重要的風險控管工具，當選民發現民意代表嚴重偏離其職責、違反治理倫理，甚至破壞制度規則時，罷免便成為必要的「停損機制」。

一旦選錯領導者及代議士，不僅是社會成本的浪費，更可能導致國家發展方向的嚴重偏誤，甚至影響國際信譽。

當國會內部權力濫用、治理失衡與政治失序，「大罷免」不僅是選民行使民主監督的權利，更是確保體制健康運行的重要調節機制。（記者羅國嘉攝）

因此，面對當前國會內部的權力濫用、治理失衡與政治失序，「大罷免」不僅是選民行使民主監督的權利，更是確保體制健康運行的重要調節機制。只有透過行動來維護制度的穩定性，台灣才能確保自身的治理品質，並在國際競爭中維持優勢。

選舉是民主治理的重要投資，選擇優秀的領導者，即是投資國家的未來。而當錯誤已發生，及時修正才是確保制度穩定與長期發展的不二法門。

（作者為台南市市民）

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