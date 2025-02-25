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自由開講》選舉作為國家治理的投資：理性選擇與制度停損機制

2025/02/25 15:00

◎ 史里

選舉是一種投資，選擇正確的領導人，即是以最低的社會與經濟成本換取穩定、可預測的國家發展。在經濟決策中，我們時常強調風險管理與長期回報，然而，當面對政治選擇時，這種審慎思維卻往往被忽視。選擇具備專業素養、誠信原則與國際視野的領導者，不僅能夠提升國家治理效能，更能確保政策決策的可持續性，進而為社會帶來長遠的正向回報。

選舉是民主治理的重要投資，選擇優秀的領導者，即是投資國家的未來。（記者張嘉明攝）選舉是民主治理的重要投資，選擇優秀的領導者，即是投資國家的未來。（記者張嘉明攝）

試想，若企業經營者在選擇高層管理者時，皆會審慎評估候選人的專業能力、道德操守及決策穩定性，那麼國家的治理更應該具備更高的標準。

換言之，若巴菲特不會選擇傅崐萁或黃國昌來擔任企業執行長，Google 或 Apple 也不會聘請李彥秀（或其他不誠信的政治人物）來擔任管理職位，那麼，民主社會的選民又豈能對政治代議士的選擇掉以輕心？

民主制度的運行依賴選民的理性選擇，但當錯誤的決策已造成體制性風險，民主體制仍須具備「自我修正機制」，以維持國家運作的穩定性罷免制度即是民主體制中重要的風險控管工具，當選民發現民意代表嚴重偏離其職責、違反治理倫理，甚至破壞制度規則時，罷免便成為必要的「停損機制」

一旦選錯領導者及代議士，不僅是社會成本的浪費，更可能導致國家發展方向的嚴重偏誤，甚至影響國際信譽。

當國會內部權力濫用、治理失衡與政治失序，「大罷免」不僅是選民行使民主監督的權利，更是確保體制健康運行的重要調節機制。（記者羅國嘉攝）當國會內部權力濫用、治理失衡與政治失序，「大罷免」不僅是選民行使民主監督的權利，更是確保體制健康運行的重要調節機制。（記者羅國嘉攝）

因此，面對當前國會內部的權力濫用、治理失衡與政治失序，「大罷免」不僅是選民行使民主監督的權利，更是確保體制健康運行的重要調節機制。只有透過行動來維護制度的穩定性，台灣才能確保自身的治理品質，並在國際競爭中維持優勢。

選舉是民主治理的重要投資，選擇優秀的領導者，即是投資國家的未來。而當錯誤已發生，及時修正才是確保制度穩定與長期發展的不二法門

（作者為台南市市民）

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