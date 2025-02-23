晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台中百貨氣爆風險與建議

2025/02/23 15:00

◎ 宋郁德

由相關消息得知，台中百貨氣爆有瓦斯味，沒黑煙碳化，可能瓦斯小氣爆後，揚起粉塵形成均勻粉塵，若有可燃性氣體共存，將降低粉塵爆炸的下限，增加粉塵爆炸的危險。這推測符合台中百貨推測瓦斯氣爆的狀況

台中新光三越百貨2月13日發生嚴重氣爆意外，造成重大傷亡。（民眾提供）台中新光三越百貨2月13日發生嚴重氣爆意外，造成重大傷亡。（民眾提供）

一、化學危險物／瓦斯／粉塵特性

（一）危險物屬發火、引火物、爆炸物。燃燒屬化學反應，由可燃物、氧供應源、點火源等三要素而起。危險物在燃燒時，閃火點燃燒速度快，著火點常造成危險性。一般有大量黑煙碳化產生。

A.易燃液體：液體隨著溫度增加，其蒸氣壓增加，當蒸氣與空氣混合達燃燒下限時，遇火燃燒。例如甲苯、汽油、丙酮。

B.爆炸性物質：指在常溫常壓下能以平衡狀態存在，但經稍微的刺激作用（如加熱、衝擊、摩擦等），即引起爆炸反應的物質。此類危險物品有硝酸脂類、纖維類、硝基化合物及含氧之可燃性物質。

防護措施：單獨儲存於無熱源處，勿與有機物共存，相互間，要有安全距離並隔離。

儲存在陰涼處有通風、非日曬、嚴禁煙火。

（二）瓦斯算是化學氣體的甲烷氣爆，有異味，可蓄積察覺，禁火、關氣、通風、防爆，通報救災，可灑水稀釋。

（三）粉塵物理爆炸

固體可燃物等粉化後，成為粉塵的粒子，其表面積比大，與周圍的空氣接觸而生熱分解，如同固體或液體表面燃燒前的狀況，產生更極細小的粒子，散發於粒子的四周。這些細微粒子與空氣混合而成近似爆炸性的混合氣體，此時，如果有著火源存在，就會引起爆炸。

然而粉塵爆炸的最小著火能（MIE）較可燃性物質為高，粉塵的燃燒速度亦不及可燃性物質；但粉塵爆炸產生的能量較大，為可燃性物質的數倍，破壞力較強。

起初爆炸產生的壓力波將使附近或沉積的更多粉塵揚起、擴散，火焰或高溫的粉塵再度引燃粉塵雲而發生第二次爆炸，造成更大的破壞。

新光三越百貨嚴重氣爆，室內滿目瘡痍。（台中市消防局提供）新光三越百貨嚴重氣爆，室內滿目瘡痍。（台中市消防局提供）

二、氣爆情境

空氣中甲烷（天然氣/石油氣）氣體體積濃度（空氣百分比）達5～15%時，若被火源引燃便會引發爆炸。以下為常見造成瓦斯氣爆情境：

1.器具故障：瓦斯爐具開關故障造成瓦斯外洩、瓦斯皮管磨損、老舊腐蝕破裂或遭老鼠咬破。

2.人為疏失：爐火被水淋滅或風吹熄，開關沒有關好，瓦斯外洩，因電器開關等火源引發瓦斯氣爆。施工疏忽破裂漏氣，蓄積後火源引爆。

3.兒童玩弄瓦斯爐開關：造成瓦斯外洩，火源引發瓦斯氣爆。

4.惡意手段：打開瓦斯開關使瓦斯外洩後，蓄意引爆，傷及無辜，害人害己。

5.厭世尋短：一般人以為瓦斯有毒，打算開瓦斯自殺〈瓦斯本身並無毒性，因空氣中氧氣濃度降低會造成缺氧窒息〉，但不慎因外來火源、抽菸或開關電器產生火花而引爆，造成不可收拾的後果。

三、緊急應變及避免

民眾如發現瓦斯洩漏時，應依下列步驟應變：

1.關閉所有瓦斯開關，並且不要用電扇及抽油煙機來排除瓦斯

2.應慢慢推開門窗，速度不能太快，以避免摩擦發生火花引起氣爆

3.千萬不可開動任何電器開關，更不可以使用打火機，以免引起爆炸

4.如發現漏氣地方，可用肥皂按擦，或用膠布、膠紙及破布等包紮，以減輕漏氣程度

5.離開現場，立即通報消防隊派員處理，或打電話通知瓦斯公司派人前來全面檢測及修繕

民眾如發現瓦斯洩漏時，應先關閉所有瓦斯開關，不要用電扇及抽油煙機來排除瓦斯。（示意圖，資料照）民眾如發現瓦斯洩漏時，應先關閉所有瓦斯開關，不要用電扇及抽油煙機來排除瓦斯。（示意圖，資料照）

如果不幸遇到爆炸，無論是瓦斯氣爆或任何型態的爆炸，第一時間應當馬上趴下臥倒、背向爆炸點，雙手保護頭部，最大程度降低爆炸時所受傷害。爆炸完後應儘快離開現場，掩住口鼻（空氣中可能瀰漫大量粉塵）避免二次災害。

四、百貨商場規劃職安建議

複合用途建築物公共空間問題，以下建議供參。

（1）走廊、樓梯、逃生避難通道應經常保持淨空暢通，不應私設門禁或上鎖。有二個不同方向之逃生避難出口位置，熟悉逃生方向與路徑。走廊、通道及轉彎處應有避難方向指示燈，並保持明亮，在失去燈光時，指引明確之避難方向。觀察如滅火器、室內消防栓設置位置，火災初期應變時使用滅火。

（2）高樓層不該用明火（改IH爐），並要防火區劃。常閉型防火門不得上鎖但應保持閉合，必須設計有合理的進風和回風路線，通風空調以單層為主，避免上下層連通，以防火煙蔓延。

（3）員工為預防及減緩火災爆炸的第一線防禦人員，若能訓練最接近危險源的人員，使其具有辨識及預防可燃性危害的知識，他們將能辨識不安全情況、採取預防措施及／或緊急通報。員工教育訓練、加強危害認知、標準作業程序、落實風險管理及狀況緊急應變等管理外，也須從設備之不良及老舊劣化等硬體之汰換進行管理等措施，方能達到安全之真正目的。要依規定建立自衛編組，定期滅火設備檢查及操作、消防避難演練。

（4）瓦斯濃度及火源隨時自動監測器對於防止瓦斯爆炸非常重要，當發現瓦斯異常或有火源產生，立即採取遮斷供氣措施，可防止爆炸事故的發生。建築物內公共空間各類裝修擺設，不得妨礙消防設備之正常運作。

（5）裝修要依規定申請，評估風險提報施工中火災防護計畫與稽核，施工期最好不營業，如有營業，要安全隔離工區、消防設備要保持正常、安全專責人員，動火審批。

（作者為消防師事務所、仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書