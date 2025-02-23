自由開講》台中百貨氣爆風險與建議

◎ 宋郁德

由相關消息得知，台中百貨氣爆有瓦斯味，沒黑煙碳化，可能瓦斯小氣爆後，揚起粉塵形成均勻粉塵，若有可燃性氣體共存，將降低粉塵爆炸的下限，增加粉塵爆炸的危險。這推測符合台中百貨推測瓦斯氣爆的狀況。

台中新光三越百貨2月13日發生嚴重氣爆意外，造成重大傷亡。（民眾提供）

一、化學危險物／瓦斯／粉塵特性

（一）危險物屬發火、引火物、爆炸物。燃燒屬化學反應，由可燃物、氧供應源、點火源等三要素而起。危險物在燃燒時，閃火點燃燒速度快，著火點常造成危險性。一般有大量黑煙碳化產生。

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A.易燃液體：液體隨著溫度增加，其蒸氣壓增加，當蒸氣與空氣混合達燃燒下限時，遇火燃燒。例如甲苯、汽油、丙酮。

B.爆炸性物質：指在常溫常壓下能以平衡狀態存在，但經稍微的刺激作用（如加熱、衝擊、摩擦等），即引起爆炸反應的物質。此類危險物品有硝酸脂類、纖維類、硝基化合物及含氧之可燃性物質。

防護措施：單獨儲存於無熱源處，勿與有機物共存，相互間，要有安全距離並隔離。

儲存在陰涼處有通風、非日曬、嚴禁煙火。

（二）瓦斯算是化學氣體的甲烷氣爆，有異味，可蓄積察覺，禁火、關氣、通風、防爆，通報救災，可灑水稀釋。

（三）粉塵物理爆炸

固體可燃物等粉化後，成為粉塵的粒子，其表面積比大，與周圍的空氣接觸而生熱分解，如同固體或液體表面燃燒前的狀況，產生更極細小的粒子，散發於粒子的四周。這些細微粒子與空氣混合而成近似爆炸性的混合氣體，此時，如果有著火源存在，就會引起爆炸。

然而粉塵爆炸的最小著火能（MIE）較可燃性物質為高，粉塵的燃燒速度亦不及可燃性物質；但粉塵爆炸產生的能量較大，為可燃性物質的數倍，破壞力較強。

起初爆炸產生的壓力波將使附近或沉積的更多粉塵揚起、擴散，火焰或高溫的粉塵再度引燃粉塵雲而發生第二次爆炸，造成更大的破壞。

新光三越百貨嚴重氣爆，室內滿目瘡痍。（台中市消防局提供）

二、氣爆情境

空氣中甲烷（天然氣/石油氣）氣體體積濃度（空氣百分比）達5～15%時，若被火源引燃便會引發爆炸。以下為常見造成瓦斯氣爆情境：

1.器具故障：瓦斯爐具開關故障造成瓦斯外洩、瓦斯皮管磨損、老舊腐蝕破裂或遭老鼠咬破。

2.人為疏失：爐火被水淋滅或風吹熄，開關沒有關好，瓦斯外洩，因電器開關等火源引發瓦斯氣爆。施工疏忽破裂漏氣，蓄積後火源引爆。

3.兒童玩弄瓦斯爐開關：造成瓦斯外洩，火源引發瓦斯氣爆。

4.惡意手段：打開瓦斯開關使瓦斯外洩後，蓄意引爆，傷及無辜，害人害己。

5.厭世尋短：一般人以為瓦斯有毒，打算開瓦斯自殺〈瓦斯本身並無毒性，因空氣中氧氣濃度降低會造成缺氧窒息〉，但不慎因外來火源、抽菸或開關電器產生火花而引爆，造成不可收拾的後果。

三、緊急應變及避免

民眾如發現瓦斯洩漏時，應依下列步驟應變：

1.關閉所有瓦斯開關，並且不要用電扇及抽油煙機來排除瓦斯。

2.應慢慢推開門窗，速度不能太快，以避免摩擦發生火花引起氣爆。

3.千萬不可開動任何電器開關，更不可以使用打火機，以免引起爆炸。

4.如發現漏氣地方，可用肥皂按擦，或用膠布、膠紙及破布等包紮，以減輕漏氣程度。

5.離開現場，立即通報消防隊派員處理，或打電話通知瓦斯公司派人前來全面檢測及修繕。

民眾如發現瓦斯洩漏時，應先關閉所有瓦斯開關，不要用電扇及抽油煙機來排除瓦斯。（示意圖，資料照）

如果不幸遇到爆炸，無論是瓦斯氣爆或任何型態的爆炸，第一時間應當馬上趴下臥倒、背向爆炸點，雙手保護頭部，最大程度降低爆炸時所受傷害。爆炸完後應儘快離開現場，掩住口鼻（空氣中可能瀰漫大量粉塵）避免二次災害。

四、百貨商場規劃職安建議

複合用途建築物公共空間問題，以下建議供參。

（1）走廊、樓梯、逃生避難通道應經常保持淨空暢通，不應私設門禁或上鎖。有二個不同方向之逃生避難出口位置，熟悉逃生方向與路徑。走廊、通道及轉彎處應有避難方向指示燈，並保持明亮，在失去燈光時，指引明確之避難方向。觀察如滅火器、室內消防栓設置位置，火災初期應變時使用滅火。

（2）高樓層不該用明火（改IH爐），並要防火區劃。常閉型防火門不得上鎖但應保持閉合，必須設計有合理的進風和回風路線，通風空調以單層為主，避免上下層連通，以防火煙蔓延。

（3）員工為預防及減緩火災爆炸的第一線防禦人員，若能訓練最接近危險源的人員，使其具有辨識及預防可燃性危害的知識，他們將能辨識不安全情況、採取預防措施及／或緊急通報。員工教育訓練、加強危害認知、標準作業程序、落實風險管理及狀況緊急應變等管理外，也須從設備之不良及老舊劣化等硬體之汰換進行管理等措施，方能達到安全之真正目的。要依規定建立自衛編組，定期滅火設備檢查及操作、消防避難演練。

（4）瓦斯濃度及火源隨時自動監測器對於防止瓦斯爆炸非常重要，當發現瓦斯異常或有火源產生，立即採取遮斷供氣措施，可防止爆炸事故的發生。建築物內公共空間各類裝修擺設，不得妨礙消防設備之正常運作。

（5）裝修要依規定申請，評估風險提報施工中火災防護計畫與稽核，施工期最好不營業，如有營業，要安全隔離工區、消防設備要保持正常、安全專責人員，動火審批。

（作者為消防師事務所、仲裁人）

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