自由開講》國民黨抹黑水準越來越差

◎ 涂醒哲

最近全面罷免被共產黨綁架的國民黨區域立委的活動，在全國各地如火如荼的展開。可能國民黨怕了，竟然狗急跳牆，由名嘴謝寒冰爆料，指擔任罷免徐巧芯領銜人的曹興誠涉色圖片，企圖鬥倒鬥臭曹興誠。

名嘴爆料，罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠過去在中國有小三，還PO出疑似外流的私密照，企圖鬥倒鬥臭曹興誠。（記者朱沛雄攝）

國民黨及共產黨笨到以為可以用這種人格謀殺消滅敵人，或是至少可以減少大家對罷免案的討論。其實事實剛好相反，抹黑反而會激起更多台灣人對國共兩黨低級作風的不滿。如果曹興誠有像沈慶京那種非法賄賂官員的行徑，那就直接拿出證據訴諸司法判決。就是因為找不到，國共就只好用這種造假的、和性有關係的所謂爆料來鬥倒鬥臭對方。

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二十幾年前我就是被國民黨用舔耳案抹黑的受害者。國民黨抹黑水準真的越來越差了，當年李慶安自導自演舔耳案，想要毁掉涂醒哲，至少還有製造的一個錄音帶，還製造一位鄭姓證人。現在國民黨只會用一張可能是AI作假的照片，就要來抹黑曹興誠，水準真是越來越低。

我以曾經是國民黨抹黑的受害者身分，贊成曹興誠提告，也呼籲檢調要以最快速的方法釐清資料來源，不要讓國共繼續汙染台灣。

（作者曾任衛生署長、立法委員、國策顧問）

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