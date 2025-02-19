黃澎孝練「孝」話》川普正在翻轉世局，中國噩夢勢將連床而至

就在這幾天，世局正在進行著翻天覆地的變化。美國川普大帝正和俄國普丁大帝開始討論美俄聯手的未來。不但歐洲被晾在一旁，中國更被甩得不見蹤影⋯⋯。

◎ 黃澎孝

就在這幾天，世局正在進行著翻天覆地的變化。美國川普大帝正和俄國普丁大帝開始討論美俄聯手的未來。不但歐洲被晾在一旁，中國更被甩得不見蹤影⋯⋯。

美國總統川普（左）、俄羅斯總統普丁開始討論美俄聯手的未來，從結束俄烏戰爭開始。（路透資料照）

這番震驚世界的改變，起自2月12日川普打給普丁的一通電話。川普不但沒有譴責普丁入侵烏克蘭的魯莽行為，更沒有譏諷俄軍在烏克蘭戰場上的拉胯表現。川普只是溫情地回顧了美俄兩國在第二次世界大戰並肩作戰的過往，以及在二戰中美俄兩國人民所做出的鉅大犧牲。

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就像是兩個七旬開外的老友，在回憶著昔日榮光。川普接著和普丁談到了美俄兩國的優勢，以及雙方未來合作的美麗願景。而這一切的美麗新世界，當然要從儘早結束俄烏戰爭開始。

川普果然是普丁的「老朋友」，普丁相信，川普向他伸出的不僅是友誼之手，也是救贖之手。他當然緊緊握住這個難得的重生機會。

於是，一拍即合的美俄兩國領袖，立即從2月18日起，派出雙方高級代表：美國的國務卿盧比歐和俄羅斯外長拉夫羅夫在沙烏地阿拉伯展開了兩國全面關係正常化的談判。相形之下，烏克蘭問題反而變得微不足道了！

美國與俄羅斯代表18日於沙烏地阿拉伯首都利雅德，就烏克蘭問題舉行首場會談。（路透）

有很多對川普不瞭解，甚至懷有偏見的人，都在罵川普輕縱了俄羅斯，背叛了烏克蘭，背叛了歐洲⋯⋯。

但川普不是早就說過，如果2022年是他當美國總統的話，俄烏戰爭根本不會爆發嗎？而且，俄烏戰爭本是歐洲的地緣危機，應該由歐洲國家自行幫烏克蘭去解決，而不應該把主要負擔都推給美國。

另一方面，川普也早就一再警告包括美國在內的西方國家，對俄羅斯極限制裁、全面孤立的結果，只會加緊促成中俄同盟，不啻是「為淵驅魚」，根本不利於美西方國家的全球戰略利益。

事實上，站在美國的立場，真把俄羅斯打殘了，縱然有利於歐洲的和平，但是，世無盜匪，歐洲就不再需要美國這個「世界警察」了。養寇自重的道理，別以為美國人不懂。

更何況，經過三年來俄烏戰爭的教訓，被川普拯救出來的普丁，在他的有生之年，應該再也不會輕啓釁端了吧！

換言之，只要美國繼續緊拉著俄羅斯的手，不論是歐洲的安全，或是烏克蘭的生存都將獲得更大的保障。

事實上，川普這手翻雲覆雨，旋轉乾坤的戰略調整，可說是項莊舞劍，意在沛公。中國才是「川普之劍」的目標所在。中國所面臨的可不是黑天鵝事件，而是狂風暴雨前夕的烏雲罩頂。

這場環繞著美俄中三角關係的幻變，多少興亡盡在其中。上世紀五十年代，新中國「一面倒」倒向俄國的結果，中俄聯手讓美國在朝鮮半島和越南經歷了兩場代價驚人的戰爭。

七十年代，中俄交惡，中國反水倒向美國的結果，竟又讓前蘇聯最終步上了解體的不歸路。

事實上，對俄羅斯而言，不論是「北約東擴」或是「俄烏戰爭」，根源不就是前蘇聯解體的後遺症嗎？歸根結底，對俄羅斯而言，中國就是隻狡詐無信，反覆無常，屢屢陷害俄羅斯的「白眼狼」。

隨著美國與俄羅斯討論重啟合作，習近平的「中國夢」，勢將開始噩夢連床了！（歐新社）

尤其，這三年的俄烏戰爭，更是中俄友誼最極限的考驗。可不是嗎？

說好的：「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」，墨瀋猶未乾，俄烏戰爭槍響，中國這隻白眼狼轉身就成了「變色龍」。俄羅斯後來打到幾乎山窮水盡，普丁幾度延著老臉前往中國求助，習近平一再敷衍推拖，口惠而實不至！逼得普丁只好降格以求北朝鮮。簡直讓他的一世英名顏面掃地⋯⋯。

普丁當然知道川普拉他這一把的主要目的是「聯俄制中」。但是，這又何妨呢？比起三年前發動的侵烏戰爭，或許普丁「聯美制中」更會受到俄羅斯人民的歡迎吧！

總而言之，中國的好運走到盡頭了！一個「美麗國」的川普已經難以應付。如今再加上一個戰鬥民族的普丁，看來習近平的「中國夢」，勢將開始噩夢連床了！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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