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自由開講》從地緣優勢到防空焦慮——美國本土安全的轉變與台灣的啟示

2025/02/24 19:00

◎ 衛重華

美國自建國以來，憑藉東西兩側的海洋屏障，未曾在本土遭受大規模境外軍事攻擊。兩次世界大戰期間，無論歐洲戰火如何蔓延、太平洋戰爭如何激烈，美國本土始終得以安然無恙，未曾遭受敵軍大規模轟炸。即便是二戰期間最接近本土威脅的珍珠港事件，發生地亦在夏威夷，並非美國大陸。冷戰時期，美蘇對峙曾一度將全球推向核戰邊緣，最具危機感的時刻莫過於1962年的古巴導彈危機，蘇聯在美國近鄰古巴部署核彈道導彈，使美國首次面臨潛在導彈打擊的現實風險。

然而，美國透過海上封鎖、外交施壓，最終成功迫使蘇聯撤回導彈，維持本土安全。這一連串歷史，使美國在戰略思維上始終認為本土難以受到直接軍事威脅，將主要軍事力量投放至全球各地，建立「前沿部署」戰略，依賴全球軍事基地來確保國家安全。然而，這一傳統安全優勢在21世紀受到挑戰。

911恐怖攻擊事件震撼全球。（路透檔案照）911恐怖攻擊事件震撼全球。（路透檔案照）

911恐怖攻擊事件雖震撼美國社會，但其本質上仍非國家級軍事威脅，而是恐怖組織滲透航空安全漏洞的結果。美國本土仍未面臨彈道導彈或遠程火力打擊的直接風險。然而，進入2020年代後，全球軍事技術的發展改變了戰爭樣貌，導彈與無人機技術的普及使遠程精確打擊成為戰場上的主流趨勢。中國近期試射的東風系列導彈，包括東風-41洲際彈道導彈、東風-17高超音速導彈，其射程與速度足以突破傳統防禦體系，直擊美國本土。俄烏戰爭更進一步證明，無人機與巡弋導彈戰爭已成常態，俄軍使用伊朗製「見證者」無人機對烏克蘭基礎設施進行持續攻擊，烏軍則依賴美國提供的「海馬斯」多管火箭系統精確打擊俄軍陣地。而在中東，以色列面對哈瑪斯與真主黨的大量火箭彈攻擊，則依賴「鐵穹」防空系統攔截，攔截率高達90%，成為當前全球最成熟的戰術防空系統之一。

美國總統川普正是基於這些國際衝突的啟示，下令研製美版「鐵穹」防空系統，以確保美軍海外基地與本土安全

「鐵穹」系統自2011年以來已被部署並投入使用，主要用於攔截短程火箭和炮彈，保護以色列的城市和基礎設施。（法新社）「鐵穹」系統自2011年以來已被部署並投入使用，主要用於攔截短程火箭和炮彈，保護以色列的城市和基礎設施。（法新社）

川普政府推動的美版「鐵穹」並非僅是單純的短程防空系統，而是針對多層次威脅的防禦體系。美國面臨的不僅是來自中國的洲際導彈威脅，也包括俄羅斯的巡弋導彈、高超音速武器，以及伊朗與北韓發展的中程飛彈。因此，美國版「鐵穹」可能結合愛國者防空系統、薩德終端高空防禦系統，甚至發展雷射武器，以攔截各類飛行目標。此外，美軍全球基地，例如關島、沖繩、駐韓美軍基地，長期受到中國與北韓導彈威脅，這些前沿部署基地可能成為美版「鐵穹」優先部署的地點。這一舉措顯示，美國的防禦戰略已從過去單純依賴地理屏障，轉向主動建構多層次防禦網絡，以因應未來戰場的變化。

美國重新評估本土與海外防空的舉動，對全球安全局勢產生深遠影響，尤其對於台灣而言，更具有極高的參考價值。台灣與美國不同，四面環海卻無法享有美國般的安全緩衝地帶，直接面對來自中國的導彈與無人機威脅。中國過去曾對台進行多次導彈試射，近年更積極發展火箭軍能力，包括東風-16、東風-17與東風-26等彈道導彈，並持續提升無人機攻擊能力，如TB-001雙尾蠍無人機已多次繞台飛行。與此同時，中共海軍現代化進程迅速，殲-20隱形戰機、055型驅逐艦與航母戰鬥群的成軍，使台灣所面臨的軍事壓力不斷增加。在這樣的安全環境下，台灣的防空系統亟需進一步強化。

中國近年積極發展火箭軍能力，圖為東風-17型高超音速飛彈。（歐新社）中國近年積極發展火箭軍能力，圖為東風-17型高超音速飛彈。（歐新社）

目前，台灣主要依賴愛國者三型防空系統進行戰略防禦，並透過自製的「天弓」系列防空飛彈提供部分戰術層面的攔截能力。然而，面對中國日益增強的導彈與無人機攻擊手段，現有的防空體系恐難以全面應對。以色列的「鐵穹」經驗表明，短程防空系統對應火箭彈、無人機具有高度效能，台灣或可參考其模式，發展自主版本的「鐵穹」，以提升戰術防空能力。此外，美國的「美版鐵穹」若能研製成功，台灣未來亦可考慮與美方合作，引進先進的防空技術，建立多層次攔截體系。當前國際局勢顯示，未來戰爭的關鍵將不僅限於傳統的軍事衝突，而是如何在防空、電子戰、無人機作戰等領域確保優勢。台灣若要在面對中國的軍事威脅時維持嚇阻能力，勢必要加強自主防空建設，並與國際盟友密切合作，以確保國土安全

（作者為軍人）

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