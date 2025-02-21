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自由開講》台美同陣線，拒絕親中內奸！

2025/02/21 13:00

◎ 史里

近期，美國對台灣的政策發生重大變化，展現出更明確的挺台立場。二○二五年二月六日，美國二十四名共和黨聯邦眾議員提出決議案，呼籲廢除「一中政策」，恢復美台正式外交關係、推動雙邊自由貿易協定，並支持台灣加入國際組織。

美國24名共和黨聯邦眾議員提出決議案，呼籲廢除「一中政策」，恢復美台正式外交關係、推動雙邊自由貿易協定，並支持台灣加入國際組織。圖為率領提案的賓州眾議員裴利。（美聯社檔案照）美國24名共和黨聯邦眾議員提出決議案，呼籲廢除「一中政策」，恢復美台正式外交關係、推動雙邊自由貿易協定，並支持台灣加入國際組織。圖為率領提案的賓州眾議員裴利。（美聯社檔案照）

此外，美國國土安全部移民局也宣布，台灣護照申請美國籍時，國籍僅標註為「Taiwan」，不得標註「Taiwan,ROC」或其他含中國字眼的稱謂。這些決策反映了美國對中國政策的轉變，進一步強化台灣在國際社會的正當性。台灣正站在歷史關鍵點，應當把握機會，深化與美國及民主陣營的合作，而不是被內部親中勢力拖累。

當國際局勢朝著有利台灣的方向發展，台灣公民團體也發起罷免行動，直指立法院內親中、破壞民主的藍白聯盟。這些罷免案並非政黨對決，而是基於公民自主，針對違背選民託付、配合中國統戰的政治人物。藍白聯盟在國會擴權、阻擋改革，甚至試圖削弱監察與司法機制，讓少數勢力操控台灣發展，這些行為引發民間強烈反彈，才促成罷免行動的展開。

更值得警惕的是，當美國強化對台支持，藍白卻選擇親中立場，對台美軍事合作與國際參與持敵對態度，甚至為中國發聲。他們的行為與中國對台統戰策略高度吻合，成為內部的破壞勢力。這場罷免戰已不只是單純的地方政治，而是一場捍衛台灣民主、防止中國滲透的戰役。

這次的罷免行動，是台灣人民展現決心的機會——我們要站穩民主陣營，而不是被親中勢力牽著走。（記者羅國嘉攝）這次的罷免行動，是台灣人民展現決心的機會——我們要站穩民主陣營，而不是被親中勢力牽著走。（記者羅國嘉攝）

當美國、日本、歐洲等國聯手圍堵中國，台灣不能讓親中勢力影響國際戰略布局。這次的罷免行動，是台灣人民展現決心的機會——我們要站穩民主陣營，而不是被親中勢力牽著走。

這場罷免戰不只是投票，更是向世界表達台灣的立場。我們拒絕親中，選擇與民主國家站在一起，共同守護台灣的未來！

（作者為台南市市民）

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