自由開講》笨蛋，問題不在接受九二共識，承認一個中國

◎ 愚工

菲律賓安全官員1月30日表示，逮捕了五名涉嫌從事間諜活動的中國公民。此前，菲方本月逮捕了另一名因涉嫌從事間諜活動被拘留的中國公民。這些中國公民被控使用無人機記錄了離斯普拉特利群島最近的主要陸地——巴拉望省的一個海軍分遣隊、海岸警衛隊船隻、一個空軍基地、一個海軍基地和一個船塢的情況。

菲律賓日前逮捕數名疑似間諜的中國公民，他們在靠近南海的巴拉旺省以手機、無人機和監視器，監看菲律賓海岸防衛隊和海軍船艦動態。圖為菲國海防艦準備泊靠巴拉旺省省會公主港市。（美聯社檔案照）

菲律賓國家調查局局長聖地亞哥表示，日前另有兩名中國男子在馬尼拉其他地方被捕，另一名在中部城市杜馬蓋地被捕。此前，一名中國軟件工程師和兩名菲律賓同夥因涉嫌在軍營和警營從事間諜活動於本月被捕。

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此外《路透》1月29日報導，Graphika在最新報告中稱，這是該機構首次發現中國進行的「垃圾訊息偽裝」行動，直接呼籲推翻外國政府。總部位於美國紐約的社群媒體帳戶分析公司Graphika表示，中國一項名為「垃圾訊息偽裝」的社群媒體，冒充西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders），在社群平臺煽動推翻西班牙政府，方法是散播西班牙政府2024年抗洪救災不力的消息。

中國名為「垃圾訊息偽裝」的社群媒體，散播西班牙政府2024年抗洪救災不力的消息，在社群平台煽動推翻西班牙政府。（法新社資料照）

中共滲透美、英、法、德等西方列強，企圖左右政局時有所聞。

值得注意的是，菲律賓與西班牙並非像美、英、法、德這種一般認知的強國，地理上與中國距離甚遠，軍事上沒有任何威脅，政治上與中國沒有諸如一個中國與九二共識的認同問題，其中菲律賓與中國雖有領土糾紛，中國藉機找碴，勉強說是有點沾上邊，但中國要顛覆西班牙，令人不可理喻，唯一的解釋是中國本性惡質，病態自大，目無法紀，到處興風作浪；就如其對待台灣，本質其實跟接不接受九二共識，一個中國，一點關係也沒有。用台灣諺語說，就是「牛，牽到北京也是牛」。

（作者從商）

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