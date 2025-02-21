自由開講》王義川自費做外交 侯友宜讓教師沒薪資過年

◎ 陳啟濃

藍營名嘴陳揮文亂放砲，誣蔑王義川、李正皓花政府公款，一行人到帛琉吃喝玩樂。經李正皓發文澄清，他們是自費旅遊為台灣做外交，沒有花到國家的一塊錢。

立委王義川率團參訪我國友邦帛琉，與帛琉總統惠恕仁、觀光部長曼尼萊會面，深化台帛邦誼並推動觀光合作，卻被藍營名嘴陳揮文誣蔑為花政府公款吃喝玩樂。（卓冠廷提供）

好巧不巧，新北市課後輔導教師抗議新北市政府，沒能在過年前領到薪水，已經二個月沒領到薪水，而教育局長卻推託因為製作課輔薪資的承辦人異動，導致延後發放。

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國民黨名嘴從蔡英文執政後，一直到現在賴清德政府，都一直在媒體散播民進黨政府浪費民脂民膏，甚至黑金情事不斷，但卻僅止於流言傷人，隨便指控敗壞官箴，仗著「言論自由」的庇蔭下，胡言亂語都不必負起任何責任。

還好侯友宜沒當上總統，不然他的教育局長，可能就是現在的教育部長，如果教育部許多應該撥到地方的經費耽誤了，部長應該也會說明「因為承辦人剛換，所以作業時間慢一點」來搪塞卸責。

截然相反的「感動人心」與「令人氣憤」的政治風景同時出現在民主台灣，政府官員用盡全力為台灣付出，卻得到在野陣營的用盡氣力抹黑，本身政治能量更大的，越會成為他們醜化的對象，王義川只是其中一個。

反觀國民黨只會口口聲聲重視民生問題，像這種教師過年領不到薪資的問題，在這些「凡事政治化」的政客眼中，可能就不過是不值得關心的小事情。

（作者為時事評論員）

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