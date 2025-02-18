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許美華頻道》南投阿姐 雨中舉牌的動人身影

阿姐是一位單純的家庭主婦，和退休的先生過著簡單的生活，無黨無派與世無爭。直到藍白持續在國會亂搞，讓阿姐跟先生越來越焦慮，擔心將來有一天國家沒了，孩子們未來無望。
許美華頻道》

許美華頻道》

2025/02/18 15:00

◎ 許美華

這是埔里馬文君選區，一位阿姐穿著雨衣站在小七的十字路口❤️

埔里家庭主婦阿姐自己手寫自製大型看板，風雨無阻站在街頭舉牌罷免馬文君，用行動來化解亡國感。（取自貼文）埔里家庭主婦阿姐自己手寫自製大型看板，風雨無阻站在街頭舉牌罷免馬文君，用行動來化解亡國感。（取自貼文）

阿姐是一位單純的家庭主婦，和退休的先生過著簡單的生活，無黨無派與世無爭。直到藍白持續在國會亂搞，讓阿姐跟先生越來越焦慮，擔心將來有一天國家沒了，孩子們未來無望。

就在志工被埔里酒廠主管驅趕之後⋯

有一天，阿姐的先生在第三市場看到志工團隊在舉牌罷免馬文君，回家告訴阿姐，阿姐立刻決定用行動來化解亡國感。

除了簽連署書，阿姐決定把自己白天的時間奉獻出來，為台灣站出來

自製大看板 風雨無阻站出來罷免馬文君

阿姐加入志工，自己手寫自製大型看板，站在埔里明顯的十字路口，風雨無阻地傳達她的理念。

其他志工很擔心阿姐的安全，她說：「沒關係啦！我都這麼老了，為了台灣值得啦！」

志工Yu Meiei傳來阿姐的照片說，每一次看到阿姐的身影，眼眶都不自覺泛淚，她是如此真心愛台灣！

下次如果你在埔里街頭看到阿姐，請你對她比個讚、給她一聲加油，因為她真的值得❤️

（作者為奇遊團成員、半導體專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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