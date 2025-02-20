自由開講》傅隨組織是中共病毒 不清除國家會垮

◎ 朱孟庠

龍年的台灣真是烏煙瘴氣，在親中的國民黨把持下，無處不是傅崐萁，逼得民團得推動大罷免，然中國國民黨毫不在意公民的怒火，第三會期再推傅崐萁作總召，將續推《不在籍投票》；中配六改四洗人口法案，讓中配父母親及前婚子女可依親享健保；警消年改開倒車才修惡完，接續軍公教年改走回頭路……違憲亂政，為所欲為。

國民黨團總召傅崐萁。（記者陳逸寬攝）

經過半年努力，二十個罷免團體已將第一階段連署書送交中選會，曹興誠怒：「惡僕欺主，藍白立委下台滾蛋」、「罷免不是鬧事也不是仇恨，罷免更不是藍、綠對抗，是清除投共內奸，反共剿匪的聖戰，也是自由對抗奴役的聖戰。」今天「病毒想侵害我們，我們就必須清除病毒。」國民黨前秘書長金溥聰曾如此形容傅崐萁：我其實真的懶得再理他，他就像是「病毒」。

請繼續往下閱讀...

整個傅隨組織是中共在台施放的紅統病毒：刪中國人繼承遺產二百萬門檻；弱化國防鬆綁「吳斯懷條款」；排除「立委赴中報備」等國安修法…在《國會擴權法》遭「憲法法庭」判違憲後，乾脆惡修《憲訴法》搞殘「憲法法庭」；再惡修《財劃法》掏空中央財政三五三七億，排擠國防、社福等政府預算；當中國醫療體系崩潰時，中共在台同路人，加緊修法六十五歲免繳健保掛號費，也搞爛台灣健保…最後幹盡壞事怕被罷免，直接惡修《選罷法》。

然中共太小看台灣人，以為台灣人跟中國老百姓一樣好欺負、好欺騙，今天民團站出來罷免，就是告訴中共，台灣人將以公民意識和主人意識清理毒害。一個健康的人長期暴露在病毒環境下，能撐多久？中共獨裁專制政權是危害世界的「病毒」，早已是國際共識，國民黨卻違逆世界潮流，要台灣人與病毒交流，要台灣人敞開體魄接受專制病毒的侵害，意圖為何？傅崐萁等附隨組織，時時與「病毒」交流，早已是致命的「帶原者」，今更遍布國會。

他們修的法案全站在中共立場激怒公民，然中國國民黨不但不反省、不改進，反而變本加厲，更甚反向「以罷制罷」，跟公民團體對幹；才砍完預算讓賴政府癱瘓後，陳玉珍更急向中共國台辦主任宋濤覆命，吃相難看的「傅隨組織」，堵死憲政之路，現在連演都不演了，我就是紅，台灣人能奈我何？最後也只有罷免能救台灣。

中國國台辦主任宋濤表演掌中乾坤布袋戲，中國國民黨立委陳玉珍一同歡慶新年。（圖擷取自台海時刻）

中國是唯一要併吞台灣的國家，是敵國，大罷免就是要透過運動，讓反共剿匪成為全民的共識，不讓病毒繼續吞噬台灣，癱瘓賴政府，攪亂人民的生活和秩序。總統不必再談放下仇恨等「鄉愿」的話，沒用！請挺直腰桿論述國家方向，引領公民窮盡一切消滅「病毒」，大罷免執政黨必須清楚地拿出態度，蛇年台灣人除舊布新，掃除病毒找回健康的社會。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法