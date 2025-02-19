自由開講》美台關係的模糊變奏：美國策略調整與台灣的未來

◎ 儀安

美國政策的微妙轉變

美國國務院在十三日更新的美台關係現況頁面中，刪除了長期以來的「不支持台獨」措辭，並加入了希望兩岸分歧能夠以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決的新表述。這一調整，顯示出美國對台政策的語言上的模糊性增強，並未對「兩岸互不隸屬」做出直接回應，似乎為未來兩岸關係發展留下了更多的彈性空間。

美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」等文字。（圖取自美國國務院官網）

長期以來，美國在台灣議題上堅守「戰略模糊」政策，意圖避免兩岸衝突的升級。然而，這次措辭的調整使得美方的立場變得更加模糊。過去，美國清楚維持「一中政策」的立場，但同時也對台灣的現狀給予某種程度的支持。如今，這一表述的改變，似乎讓美國的立場充滿了不確定性。

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「戰略模糊」的延續與變化

有觀點認為，美國此舉可能是在回應「兩岸互不隸屬」或「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」的論點，或許暗示著美國的立場正在從「不支持台獨」轉向「反對台獨」。然而，筆者認為這一變化並非單純強化反對台獨的立場，而更像是對「戰略模糊」政策的一種延續與強化。美國在此問題上的態度依然模糊，既保留了對「一個中國」原則的承認，也對台灣未來的方向保持了不明確的態度。這樣的政策有助於避免直接捲入兩岸衝突，並保證美國對台軍售的持續性。

台灣的防衛與美國利益的交織

事實上，美國對台灣的軍事支持與台灣的國防能力緊密相連。正如川普政府時期的政策所示，美國要求台灣增加國防預算佔GDP的比例，這樣不僅有助於提升台灣的自我防衛能力，還能促進美國軍工產業的發展。美國對台軍售的背後，除了對台灣安全的關心外，還涉及到兩國在經濟和軍事方面的利益結合。這種軍事上的合作有助於平衡美台之間的貿易逆差，並且避免美國在兩岸衝突中進一步介入。

兩岸論述的現狀與未來

回顧過去的兩岸關係，無論是「九二共識」還是馬英九時期的「一中各表」，雙方對其內涵的解釋始終存在很大的分歧。當前的兩岸論述更多是受到現實戰略環境的影響，而非固定的原則。隨著局勢的變化，兩岸的表述會不斷調整，因此，無論是美方的措辭變動還是兩岸的政策，都需要根據國際情勢的發展來作出相應的判斷。

美國對台政策的措辭調整，反映了對台灣議題的高度關注，這是否意味著美國將明確表達兩岸「互不隸屬」的立場，或重新調整台海政策，仍需觀察。圖為台美兩國國旗。（彭博）

結語：未來政策走向仍需觀察

美國此次對台政策的措辭調整，無疑反映了對台灣議題的高度關注，但這是否意味著美國將明確表達兩岸「互不隸屬」的立場，或是重新調整台海政策，仍需觀察。未來的發展將取決於國際情勢以及美國政府在兩岸關係中的具體行動。在此背景下，台灣的防衛能力和外交策略將成為影響兩岸關係發展的關鍵因素。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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