自由開講》談「立法委員行為法」之強化與修正

◎ 陳逸南

依自由時報2月4日《社論》「迎向罷免大潮」指出，這波「大罷免時代」來臨，其來有自。一年來，由中國國民黨與台灣民眾黨聯手在立院憑其多數席次，恣意妄為，已危及民主正常運作，必對國家社會帶來災難性後果。具體言之，藍白兩黨合謀，國會強行奪權，擾亂憲政平衡，侵襲行政、監察等憲政機關權力，架空憲法法庭運作，且從財政預算弱化政府政策執行力，尤其在中國脅迫日甚之際，侵蝕國家安全自衛能力。

立法院藍白兩黨在人數優勢下以舉手表決方式通過選罷法修正案。（資料照）

又指出，「尤有甚者，藍白政客作惡心虛，藉由修改《選罷法》提高罷免門檻，繁複罷免程序，且直接適用本屆立委而不惜自肥，凡此都限制了人民罷免權，違反國民主權原則。其初審且僅開會三分鐘，即通過提案；通過後猶遲遲不送出國會大門。如此草率、機關算盡，台灣人看盡政客醜陋嘴臉，倒盡胃口。」

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前述「藉由修改《選罷法》提高罷免門檻，繁複罷免程序，且直接適用本屆立委而不惜自肥」，不合乎公平正義原則，其明顯違反《立法委員行為法》第19至24條「利益之迴避」之規定。例如近日發生「壯世代」事件，涉及民眾黨立委之圖利罪嫌，而涉案之立委沒有自行檢討，以為此次大罷免無關「不分區立委」之罷免，卻要求民間團體不要推動大罷免案，如此，阻止人民罷免權之行使，引人遺憾。

查《立法委員行為法》（全文31條）民國88年1月25日制定公布施行，民國91年1月25日修正第28條，迄今已經過了23年（ 2002~2025年），其規定對於立委的自律功能不足，依靠人民行使罷免權（他律）的成本太高，期盼立委們的素質提高，加強立委們之自律，而有修正《立法委員行為法》之必要。人民不希望看到立委們的擴權與濫權，而傷害到台灣的民主、法治以及紊亂憲政秩序。

（作者為仲裁人）

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