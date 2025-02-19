自由開講》民眾黨放任「壯世代」勞民亂政

◎ 賴其瑋

當代的政府行政，是以促進公共利益及弱勢福祉為目的開展。如果要有革新性的立法，也當是為回應新興議題，或者有迫切、前瞻之需而做。但所謂「壯世代促進法」的鬧劇，根本就是吳春城家族一眾，推翻過去政府已為「銀髮族群」所設想之既定政策，另起爐灶之為。

民眾黨立委吳春城。（記者陳逸寬攝）

過去民眾黨提名吳春城作為不分區立委時，其經歷就已經有爭議。他不但在中國的復旦大學留學，而且還有經營網軍公關公司的經歷。這種經營網軍公關算是一種專業能力嗎？

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民眾黨的立委吳春城上任至今，以「壯世代教科文協會」創辦人這樣的頭銜，立了「壯世代促進法」，整天施壓各部會，要搞「壯世代」相關事務。攤開該法律，金融、觀光、農業、醫療、地方創生無所不包。每個領域都要有「壯世代」這一飄渺無稽的對象可以伸手之處，儼然是相當令人感到可疑。

更有甚者，壯世代促進法還要求各級政府（從鄉鎮市到中央），建立壯世代會議並推動政策。但是，各級政府本來就運作好端端的，因為吳春城家族搞出的立法，還要公務員開立這種會議、論壇。這讓人感到懷疑，難不成這「壯世代」集團，是要在各級政府安插人馬嗎？

這也難怪，有人說這吳春城家族搞壯世代的手法，跟歐美左派相當類似。過去，歐美左派藉DEI之名，在各級政府、教育機構、私人企業，開設性平會議、審查專員；並在大學裡建立「性別研究所」像生產線一樣產出學術上的徒子徒孫，大量安插自己人無事生非，導致政府、企業效能不彰。

近期已有林俊憲等正派的民進黨立委，表示將提案廢除壯世代促進法。筆者對此感到讚賞！至於民眾黨本身，至今仍然不對外界對吳春城的惡評，有正面的回應。僅用「正在調查」一昧閃躲。顯然，民眾黨至今，仍在放任「壯世代」勞民亂政！

（作者為台聯青年部主任）

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