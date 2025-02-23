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檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠

佇立在高雄市同盟路愛河旁邊的中都唐榮磚窯廠，發展至今已逾125年歷史，是日治時期高雄成立的第一家磚窯廠。二戰後，磚窯廠從生產紅磚，跨足工業耐火磚供應鏈，見證時代變遷與企業轉型。今日，磚窯廠成為國定古蹟，持續綻放光彩，展現歷史價值與文化底蘊。
檔案樂活情報網

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2025/02/23 13:00

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠刊頭：中都唐榮磚窯廠霍夫曼窯，用於燒製磚頭及陶製品。由德國人佛德烈曲·霍夫曼（Friedrich Eduard Hoffmann）改良設計而為名
資料來源：許峰源提供

◎ 許峰源／國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員


早期磚窯廠生產的紅磚，是臺灣常見建築材料（圖1），以燒製泥土而成，日本稱為煉瓦。日治時期以前，臺灣建築需要的紅磚仰賴進口（圖2），日本領臺之後大興建設，必須設法自行生產。

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖1 早期房屋以堅固的紅磚搭蓋
案名：1965農復會照片
檔號：0054/0012/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖2 安平古堡斷垣古牆上的海外進口紅磚
案名：各地風光
檔號：0067/2020/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1899年，日本鮫島商行考察打狗三塊厝（今高雄市三民區）容易淹水、不利耕種，但土質適合製造磚塊，遂創設「鮫島煉瓦工場」，成為高雄第一間磚窯廠。歷經後宮信太郎收購煉瓦工場，更名「台灣煉瓦會社打狗工場」，打造多座大型霍夫曼窯進行量產，以燒製「T.R」磚聞名（圖3）。隨著紅磚銷售屢創佳績，磚窯廠利用愛河水運及鐵路專用線（圖4），連結高雄港與縱貫鐵路，將紅磚銷往南洋及臺灣各地，展現企業營運的規模。

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖3 台灣煉瓦會社生產的一級紅磚會印有「T.R」字樣
資料來源：許峰源提供

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖4 台灣煉瓦株式會社打狗工場鐵道線路平面圖
案名：東洋製罐、台灣製糖、鳳梨株式會社專用鐵道線路平面圖
檔號：0027/29303/B001
來源機關：交通部臺灣鐵路管理局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

至太平洋戰爭後期，美國調派飛機轟炸臺灣，高雄許多工廠與房舍遭到砲火襲擊，磚窯廠高聳煙囪清晰可見，也成為攻擊目標，當廠區與周邊道路遭到炸毀，交通全面癱瘓，紅磚生產線被迫停頓。二戰後，臺灣百廢待舉，社會急待重整，磚窯廠先經臺灣工礦股份有限公司陶業分公司接收（圖5），再由臺灣工礦公司高雄磚廠接管（圖6），大量生產紅磚，供應社會需求。

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖5 戰後臺灣工礦股份有限公司陶業分公司接管各地磚廠
案名：蔡孝乾
檔號：0036/0410.9/44904440
來源機關：國防部軍事情報局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖6 臺灣工礦公司高雄磚廠移交清冊
案名：工礦-高雄磚廠移交清冊
檔號：0042/1213/0
來源機關：臺灣省農工企業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

由於紅磚需求量大增，民間磚窯廠林立，削價競爭，加上磚窯廠內部營運弊端叢生，漸漸入不敷出。1957年，民營企業唐榮鐵工廠股份有限公司（簡稱唐榮鐵工廠）收購磚窯廠，從原本的鋼鐵煉製工業（圖7），跨足到建築營造業。不久後，受到國內鋼品價格劇烈走跌的衝擊，唐榮鐵工廠陷入財政危機，1962年由臺灣省政府接管，磚窯廠轉為省營企業。

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖7 唐榮鐵工廠之鑄鐵圖
案名：工業建設、交通運輸、農業、旅遊風光
檔號：0052/0059/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

唐榮鐵工廠煉製鋼鐵時，需要使用承受高溫的耐火磚，打造爐壁、爐蓋、鍋爐。當時，耐火磚多從國外進口，或是向民營磚廠購買，因磚品供應鏈常發生問題、質量良莠不齊，嚴重影響煉製作業。唐榮鐵工廠決定自行研發，成為磚窯廠轉型的契機。初期，磚窯廠土法煉鋼，始終遭遇瓶頸，因此派員前往美國、日本考察，不斷試驗後，決定打造新式倒焰窯（圖8），成功燒製高品質的耐火磚，並能夠依消費者的需求，設計、產製各式各樣的爐壁、爐蓋與鍋爐。

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖8 倒焰窯—根據窯內火焰流動的情形而命名
資料來源：許峰源提供

磚窯廠生產的耐火磚提供唐榮鐵工廠使用外，也深受臺灣機械股份有限公司（圖9）等企業的青睞，尤其1970年代初期正值臺灣推動十大建設，設置大煉鋼廠，以及各地鋼鐵廠加速鍛煉鋼材，對高耐熱磚材的需求量大增，致使磚窯廠不斷透過國際交流提高生產技術，同時興建多座倒焰窯、添購新設備，以提升生產效能（圖10）。

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖9 臺灣機械股份有限公司向唐榮磚廠洽購耐火磚
案名：耐火磚
檔號：0059/535/1
來源機關：臺灣機械股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖10 倒焰窯設計圖
案名：資本支出
檔號：0063/627/1
來源機關：唐榮鐵工廠股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

磚窯廠的業績長紅，對外招募更多作業人員，並且擴大編制，從唐榮鐵工廠三級廠升為二級廠，以耐火磚為主力商品。1978年底，磚窯廠改名耐火材料廠（圖11），為擴大銷售規模，派員赴國外考察，汲取各國經驗後打造隧道窯（圖12），窯體分為預熱帶、燒成帶、冷卻帶，設有軌道（圖13）、臺車輸送，機械化的生產模式，有效節省人力，每當接到大量訂單時，還能夜以繼日延長生產線的作業時間。

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖11 唐榮磚廠改名為耐火材料廠
案名：各廠組織
檔號：0068/112/1
來源機關：唐榮鐵工廠股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖12 新建隧道窯之位置圖
案名：營建廠、磚廠新產品計劃
檔號：0066/624-1128/1
來源機關：唐榮鐵工廠股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖13 隧道窯內部軌道
資料來源：許峰源提供

雖然磚窯廠轉型生產耐火磚帶來榮景，與此同時也面臨許多新問題。內部方面，許多設備老舊，加上環境衛生、勞工安全檢核多次未能過關，屢次遭到高雄市政府要求限期改善。至於外部的問題，則是產製大量耐火磚時，造成嚴重的空氣污染，危及鄰近民眾生活品質（圖14）；另一方面，磚窯廠位在市區，隨著都市計畫的發展，不適合再充作工業產能，致使許多輿論認為應該將磚窯廠變更為住宅商業區，重新進行規劃。內外難題交迫下，磚窯廠一度擇選小港沿海、仁武、大社或楠梓加工出口區，作為新廠房遷建的地點。

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖14 高雄市政府函請唐榮磚廠改善環境汙染問題
案名：安全衛生
檔號：0064/614/1
來源機關：唐榮鐵工廠股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1980年代初期，唐榮鐵工廠精簡組織，磚窯廠併入中興不銹鋼廠，卻面臨耐火磚市場蕭條，以及同業之間劇烈競價，不久之後決定停止燒製耐火磚。1992年，唐榮鐵工廠配合臺灣省政府虛級化政策，調整組織改隸經濟部，成為公營事業。2002年，磚窯廠面臨公營事業民營化浪潮，考量環保意識抬頭及工資高漲等因素，決定關閉廠房，資遣安置全部員工。近年來，隨著國人對文化資產的重視，位在高雄市中都地區的唐榮磚窯廠經專家勘查，被列為高雄市市定古蹟（圖15）、歷史建築，後來「中都唐榮磚窯廠」被認定為國定古蹟（圖16），成為高雄工業文化遺址。

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖15 高雄市政府公告中都唐榮磚窯廠為市定古蹟
案名：土地管理
檔號：0092/030503/1
來源機關：唐榮鐵工廠股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖16 國定古蹟中都唐榮磚窯廠相關資料
案名：土地使用
檔號：0094/030505/1
來源機關：唐榮鐵工廠股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

磚窯廠陸續修復各式磚窯，對外開放園區參觀。從遠處，您可眺望高聳的煙囪與全臺灣現存最大窯體建築—霍夫曼窯，進入園區可找到80公尺隧道窯、多座倒焰窯，以及紅磚事務所（圖17）。事務所是磚窯廠營運核心，舉凡磚塊質量、耐火磚規格、窯體建置及策略調整，都是專人在此將凝聚的共識化為行動，牽動著高雄磚窯業的轉型，以及臺灣營造業、煉鋼工業的進展。國家發展委員會檔案管理局典藏豐富的國家檔案，歡迎透過國家檔案資訊網，探索高雄中都唐榮磚窯廠這座百年古蹟的歷史風華。

檔案瑰寶》百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠圖17 紅磚事務所
資料來源：許峰源提供

本文經授權轉自國家檔案局【檔案瑰寶】百年國定古蹟：高雄中都唐榮磚窯廠

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