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自由開講》DeepSeek衝擊效應 美中科技戰升溫

2025/02/24 20:00

◎ 廖明輝

近年來，美中科技戰逐漸升溫，焦點從半導體擴展至人工智慧領域。中國浙江杭州一家由中資對沖基金「幻方量化」投資，成立才不到兩年的新創公司深度求索（DeepSeek），在一月發布低成本但效能媲美OpenAI GPT-4o與o1的語言模型，迅速引發國際關注。然而，由於將個人資訊數據儲存在中國伺服器，受到中國法律規範的風險以及國安疑慮，包含美國、台灣、義大利、澳洲、韓國等國政府與企業都陸續開始禁用DeepSeek。

中國開發的AI模型「深度求索（DeepSeek）」今年1月突然爆紅，隨即引發資安疑慮，遭到各國封殺。（路透）中國開發的AI模型「深度求索（DeepSeek）」今年1月突然爆紅，隨即引發資安疑慮，遭到各國封殺。（路透）

DeepSeek是建立在開源技術與底層優化的雙重突破上。在中國算力因高階晶片被美國封鎖情況下，DeepSeek透過直接操作GPU底層的「平行執行緒執行」（PTX）語言，繞過輝達以「統一計算架構」（CUDA）軟硬體整合運算生態系統所構築的護城河。利用較低規格的H800晶片實現與高端A100晶片相當的AI訓練效能，顛覆過往美國科技巨頭憑藉封閉技術維持壟斷模式，為中國AI產業提供新的發展路徑。就連輝達隨後也將DeepSeek-R1納入NVIDIA NIM微服務預覽版，認可其是具備先進推理能力的開源模型。

DeepSeek的崛起導致美國迅速反應。美國總統川普在與共和黨議員會談時表示，DeepSeek讓AI技術的發展成本大幅下降，是對美國AI企業的警鐘，並敦促美國企業加速技術創新。隨著美國政府內部對DeepSeek技術優勢進行深入分析後，川普的立場開始轉變。他立即與輝達執行長黃仁勳會晤，宣布可能對AI晶片加徵關稅，並考慮對輝達為中國市場設計的低階H20晶片施加出口限制。顯示美國正積極調整AI競爭戰略，試圖遏制中國AI技術發展。

DeepSeek的崛起導致美國迅速反應，川普（右圖）與黃仁勳見面會談，討論美國的半導體與AI政策。（法新社檔案照）DeepSeek的崛起導致美國迅速反應，川普（右圖）與黃仁勳見面會談，討論美國的半導體與AI政策。（法新社檔案照）

DeepSeek-R1採用強化學習進行訓練與微調並結合蒸餾技術，產生具有強大推理能力的通用人工智慧（AGI）。根據DeepSeek在十二月二十七日發表的DeepSeek-V3技術報告，該模型引入「多頭潛在注意力」（MLA）與「混合專家系統」（MoE）架構以提升推理效能並降低成本。此外，DeepSeek-V3設定多標記預測（Multi-Token Prediction）訓練目標並進一步提升模型效能。報告結論為DeepSeek-V3具備經濟高效的訓練成本，透過後訓練成功蒸餾DeepSeek-R1的推理能力。綜合評估顯示性能達到當前最強開源模型水準，相當於GPT-4o等領先閉源模型。整個訓練過程（包括預訓練、上下文長度擴展及後訓練）僅需278.8萬 H800 GPU小時，展現卓越成本效益。

DeepSeek的成功引發美國對中國AI技術進步的擔憂美國國會迅速提出《美國人工智慧能力與中國脫鉤法案》，計劃全面切斷美中兩國在AI技術上的合作。法案禁止美國企業投資或參與中國任何AI相關軟硬體，包括學術研究，並限制中國獲取美國AI技術與數據資源。顯示美國正加速推進與中國技術脫鉤，確保自身技術領先地位不受挑戰。

中國AI新創巧妙地規避美國晶片出口管制及AI技術移轉層層限制，繞過美國AI大模型領導廠商OpenAI所走過的路並另闢蹊徑。（美聯社檔案照）中國AI新創巧妙地規避美國晶片出口管制及AI技術移轉層層限制，繞過美國AI大模型領導廠商OpenAI所走過的路並另闢蹊徑。（美聯社檔案照）

在過去，AI技術的競爭主要圍繞在掌控數據與算力資源，但DeepSeek展示全新的技術策略。透過開源與底層優化，即使在算力受限情況下，仍能取得競爭優勢。對美國的AI競爭策略帶來挑戰，顯示即使在輝達晶片受限情況下，中國AI企業仍然能夠透過技術創新取得競爭優勢。目前全球目光都聚焦在DeepSeek自然語言處理的文本生成能力，但當人們接著也意識到中國另兩家AI公司Kling AI和 MiniMax也成為全球AI影片生成的領導者時，可能再次引發另一波衝擊效應。中國AI新創透過自身的創新能力，巧妙地規避美國晶片出口管制及AI技術移轉層層限制，繞過美國AI大模型領導廠商OpenAI所走過的路並另闢蹊徑。不過，由於川普國安團隊一向視中國為美國最大威脅，預計川普將在近期內採取行動並持續升溫美中科技戰。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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