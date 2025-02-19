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自由開講》氣爆案誰該負責？

2025/02/19 11:30

◎ 吳景欽

台中新光三越百貨發生氣爆，已造成多人傷亡，台中市長盧秀燕於受訪時，要求新光三越要對此事件負起責任，這是否在預告主管機關的免責性，不得而知。只是在公安事件之場合，是否可因業者之過失，致使行政機關免責，卻值關注。

台中新光三越2月13日發生氣爆，造成多人傷亡。（民眾提供）台中新光三越2月13日發生氣爆，造成多人傷亡。（民眾提供）

負有建築物安全檢查義務之公務員，若未善盡其責，因此致人於死者，就可能觸犯刑法第130條，即法定刑為三年以上十年以下有期徒刑之公務員廢弛職務罪，以及刑法第276條，即法定刑為五年以下有期徒刑之過失致人於死罪。惟此兩罪，皆屬於結果犯，故類如此次氣爆事件，即便查有公務員懈怠職務之事實，但若有人為裝修之疏失，廢弛職務與死傷間的因果關係，就因此被打斷，致屬於刑法所不處罰的未遂行為故在公安意外之場合，公務員要承擔刑事責任之可能性，確實是微乎其微，致僅能轉向國家賠償責任。

依據國家賠償法第2條第2項後段，公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者，國家就得負起賠償責任。只是人民若要依此條文為請求，卻有諸多障礙存在。

首先，先得證明公務員確有應作為而不作為之事實，但在公務體系所必然的分工與分層負責下，要釐清職權歸屬與有否怠於職守，顯不容易。又關於國家賠償之因果關係認定，雖無庸如刑法般嚴格，卻也必須證明兩者間具有相當因果關係，則在重大公安事件，往往有著多元且複雜因素，再加以有更具影響力的第三人疏失介入下，公務員怠於職務之不作為，就會被因此稀釋，致造成求償的最大障礙。這也是重大公安事件，人民請求國賠，不僅曠日廢時，也常為敗訴之主因。

台中市長盧秀燕在受訪時，要求新光三越要對氣爆事件負起責任。 （記者黃旭磊攝）台中市長盧秀燕在受訪時，要求新光三越要對氣爆事件負起責任。 （記者黃旭磊攝）

故類如此次公安事故，人民要請求國賠，實有極高之難度，致僅能依犯罪被害人權益保障法為金額有限的國家補償。也因此，針對公務員怠於執行職務的國賠訴訟，除司法者必須因當事人的地位差，而為適度的舉證責任分配與調整外，實也有必要於立法上，將現行的過失責任，轉向先推定公務員有不作為與因果關係在，再由國家舉證無過失來免責之危險責任。畢竟，國家賠償法之目的，乃在保障而非阻礙權利之行使。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

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