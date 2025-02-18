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自由開講》澎湖習俗／元宵乞龜迎新春 祈國泰民安

2025/02/18 17:00
  1. ◎ 洪金鳳

近期看到澎湖相關社群平台，都有關於元宵「乞龜」的新聞報導，不是這個廟的麵龜有多大，就是那個廟的金龜有多重，還有各個廟宇都推出一些慶祝活動，武轎出巡，夜間宮廟外觀點上七彩繽紛燈光，閃閃發亮，讓冷冷的天，多了一些讓人溫馨的畫面。

我從澎湖故鄉來，最知澎湖故鄉事，元宵乞龜迎新春，來年家運展宏圖。

  1. 乞龜是澎湖元宵節重頭戲，今年澎湖最大「黃金龜王」山水上帝廟金鑽龜重達430兩，由去年得主滿福職人賓士旅遊車隊以8聖杯連莊乞得。（記者劉禹慶攝）乞龜是澎湖元宵節重頭戲，今年澎湖最大「黃金龜王」山水上帝廟金鑽龜重達430兩，由去年得主滿福職人賓士旅遊車隊以8聖杯連莊乞得。（記者劉禹慶攝） 

在澎湖，過農曆春節，熱鬧開心的氛圍會一直持續到元宵節，村民們會把廟裡的乞龜儀式完成才算過完。乞龜儀式是人們經過擲筊最高數，獲得「神明首肯」的麵龜或金龜（我稱之為富壽龜），承諾好明年要歸還的重量，乞得富壽龜的民眾就可以隆重儀式迎回到自己的家中，不管食用還是供奉，誠心信仰者，富壽龜都可以保佑家人財源廣進，長壽安康。

成長期的每一年元宵節，正值寒假，我都會長時間待在廟裡，觀賞還龜跟乞龜的儀式，也在每一個人合十上香祈拜的神情裡，看到他們的期待與真誠，數十年來，我們也確實因為努力用心過上好日子，衣食不再缺。

希望新的一年，天災人禍滅絕，福樂安康持續，人際無紛擾，經濟大發展。

（作者為行政人員）

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