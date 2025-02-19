自由開講》代理教師未獲聘 恐嚇校方的背後…

◎ 黃湘仙

近日，萬里國中代理教師未錄取的事件引起了社會關注。雖然我們對任何形式的暴力威脅行為持最嚴厲的譴責態度，但這起事件背後所暴露的問題卻值得深思。

代理教師的處境本就充滿壓力。除了繁重的教學工作外，他們還面臨教甄備考的壓力。如今，越來越多學校要求代理教師兼任行政職位，這讓代理教師處於兩難的境地。若不接工作，他們將面臨生存危機；但若接受行政職位，又必須壓縮備考的時間與精力。生存與考取之間的選擇，對代理教師而言，無疑是一個極大的挑戰。

請繼續往下閱讀...

代理教師除了教學工作外，還面臨教甄備考的壓力。如今，越來越多學校要求代理教師兼任行政職位，讓代理教師的處境愈發艱難。教育部應正視這個問題，並提出解決之道。（記者林曉雲攝）



那麼，為什麼學校會要求代理教師兼任行政工作？根本原因恐怕在於，正式教師擁有工作保障，能夠拒絕校長的額外要求；而代理教師則是每年一聘，工作權完全掌握在校長手中。這樣的權力不對等使得許多學校校長，藉由代理教師無法拒絕的弱勢，違法要求他們承擔不應該負擔的行政工作。

這樣的勞務分配到底是否合理？試想，哪一間公司會要求一年一聘的約聘員工擔任主管職位，甚至要求他們處理學校營運的重要行政工作？這種做法無論在哪個行業都是不可思議的，尤其是在教育領域，這樣的安排不僅剝削了代理教師，也損害了教育質量。代理教師應該專注於教學工作，而不是被迫承擔超出其職責範圍的行政責任。

除此之外，這樣的情況也反映了教育體制中行政過量與正式教師不願接任行政工作之間的結構性問題。許多正式教師因為有工作保障，選擇拒絕額外的行政責任，而這些責任就被轉嫁到代理教師身上。這種將負擔轉嫁給結構性弱勢群體的做法，無論對教師還是對教育質量來說，都是極其不公平的。

因此，我呼籲教育部及相關主管機關應該正視這個問題，深入了解並解決行政過量的根本原因。具體來說，可以考慮提高行政加給，或將行政工作專職化，讓負責行政的工作者不再是以兼任形式負擔。這樣一來，既能減輕教師的額外負擔，又能確保行政工作的高效運行。

教育工作者應該享有公平和合理的待遇，我們需要改變現有的體制，確保每位教師都能在穩定、公平的環境中發揮專業，並不必在生存與發展之間掙扎。

（作者為全國代理暨代課教師產業工會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法