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自由開講》中國滲透再現！不肖業者助台人申辦中國身分證

2025/02/23 20:00

◎ 茜茜

近年來中共對臺滲透手法層出不窮，不僅透過政治、經濟與資訊戰企圖影響臺灣，還試圖以國籍認同作為手段，削弱臺灣內部的安全防線。

海軍一六八艦隊一名楊姓上兵，遭中配母親私辦中國身分證長達十年，他深感不妥主動通報政府。（資料照）海軍一六八艦隊一名楊姓上兵，遭中配母親私辦中國身分證長達十年，他深感不妥主動通報政府。（資料照）

近期，臺灣法務部調查局揭露，海軍168艦隊一名志願役上兵因母親為中國籍配偶，持有中國身分證長達十年，並在證件失效後再次申辦，更有不肖業者在臺灣及福建設置據點，組團協助國人申請中國身分證，甚至現役軍公教人員也可能因此受影響；此類行為不僅違反兩岸條例，更對國家安全構成嚴重威脅，面對中國透過「國籍滲透」的長期布局，臺灣政府必須即刻強化法律監管與國安機制，同時向國際社會揭露中國操作手法，爭取民主陣營的支持，共同防範中共的滲透與統戰策略。

國籍滲透：中國對臺施加影響的新戰術

中國長期以來透過經濟與統戰手段對臺灣施壓，現今更進一步利用國籍認同作為滲透工具，透過中國籍配偶協助臺灣子女申請中國身分證，使這些人同時擁有兩種國籍，甚至可能被視為「中國公民」。

我官方查出，兩岸至少有五處據點協助代辦中國身分證，其中兩處在台灣、三處在福建，內政部長劉世芳日前指出，正查處是否違反兩岸人民關係條例。（資料照）我官方查出，兩岸至少有五處據點協助代辦中國身分證，其中兩處在台灣、三處在福建，內政部長劉世芳日前指出，正查處是否違反兩岸人民關係條例。（資料照）

根據調查，臺灣至少有五處據點協助代辦中國身分證，其中兩處在臺灣、三處在福建，甚至有旅行社公開組團，標榜「三天兩夜即可辦證」，顯示這已成為一條灰色產業鏈；這類行為不僅影響個人身分認同，更可能讓臺籍現役軍人、公務員、學者等受到中國法律規範，使其成為中國影響臺灣內部運作的潛在工具；臺灣政府必須認識到，這種滲透並非個案，而是中國長期布局的一環，應該加強國內法規與執法力度，以防止臺灣人的國籍遭到中國操弄。

強化法律監管，防堵中共滲透破口

針對中國透過「國籍戰略」滲透臺灣的問題，政府應強化相關法規與執法機制，確保軍公教人員的國籍純正性，避免國安漏洞。

首先，應修法加強監管，對現役軍人、公職人員及敏感職業者設立更嚴格的國籍審查與限制，禁止其擁有中國國籍，並明確要求涉及個案須主動申報及撤銷中國籍。

其次，應提升對非法代辦中國身分證業者的查處力度，針對涉及兩岸條例第33條之一規定的個案，進行全面調查與司法追訴，斷絕中國對臺籍人員進行國籍滲透的管道；此外，政府應建立「國籍安全通報機制」，對軍公教、科技人才、國安機構人員進行國籍審查，確保這些關鍵領域不被中國影響。

對國際揭露中國操作，爭取民主陣營支持

中國透過國籍滲透臺灣，並非孤立事件，而是其長期滲透手法的一部分，臺灣應向國際友邦揭露此一現象，爭取民主國家的支持；臺灣可以藉由智庫、國際論壇、國會外交等方式，向美、日、歐洲等民主國家說明中國透過國籍戰略滲透臺灣的手法，強調此舉對印太地區的安全影響，並與盟邦共享情報，確保各國意識到中國利用國籍影響內部政治的風險。

此外，臺灣可與其他曾受中國滲透的國家，如澳洲、日本、捷克等，共同探討對抗中國影響的策略，建立區域性聯防機制；透過國際合作，不僅能讓更多國家關注臺灣面臨的威脅，也能強化臺灣在國際社會的安全網絡。

深化與民主國家的安全合作，反制中國滲透

面對中國不斷滲透，臺灣應強化與民主國家的安全合作，建立更堅實的反滲透機制；首先，臺灣可與美國、日本、歐盟等國推動「防滲透合作機制」，在情報共享、國籍管理、司法互助等領域加強合作，共同應對中國的滲透策略；其次，臺灣應擴大與民主盟友的「國安對話」，透過區域安全合作機制強化防禦，讓國際社會瞭解中國滲透行動的嚴重性；最後，政府應提升國內防禦能力，透過國民教育、媒體揭露與公民社會合作，提高全民對中國滲透手法的警覺性，確保臺灣的主權與安全不受侵害。

結論：強化國安防線，確保臺灣主權不被滲透

中國透過國籍戰略滲透臺灣，顯示其對臺灣的影響不僅限於政治與經濟，更試圖從國籍層面動搖臺灣的主權與國防安全；此次海軍志願役士兵持中國身分證案，以及不肖業者協助代辦中國身分證的現象，皆顯示這已非個案，而是中國對臺滲透的長期策略；臺灣政府應嚴格監管軍公教人員的國籍問題，對違規者依法處置，並全面查緝非法代辦業者，以斷絕中國對臺灣人進行國籍操控的管道；同時，臺灣應向國際社會揭露中國的滲透手段，爭取民主陣營的支持，共同防堵中國擴張勢力；我認為只有強化國安機制，深化國際合作，臺灣才能確保自身的安全與主權不受中國侵蝕。

（作者為研究生）

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