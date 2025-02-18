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沈榮欽國際視野》馬斯克與莫迪會面的幾點爭議

川普表示馬斯克是以商人身份和莫迪會面，而非政府官員身份。但是為何一個商人能夠單獨在國賓館布萊爾宮與印度總理、外長、國安顧問等一眾官員見面？
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/02/18 21:00

◎沈榮欽

不意外的，台灣網友又為馬斯克與印度總理莫迪會面吵起來了，我想做點事實查核

馬斯克與印度總理莫迪會面。（取自貼文）馬斯克與印度總理莫迪會面。（取自貼文）

1. 川普知情
川普受訪時一開始還以為記者是問他與莫迪見面，知道是問馬斯克後，才表示他事前不知情。

2. 川普包庇 O
川普表示馬斯克是以商人身份和莫迪會面，而非政府官員身份。但是為何一個商人能夠單獨在國賓館布萊爾宮與印度總理、外長、國安顧問等一眾官員見面？更糟的是，川普表示馬斯克和莫迪會面，大概「因為他是公司 CEO，要和莫迪談生意」，這顯然並不適當。

3. 馬斯克要求印度准許 Starlink 進入印度 ！？
沒有證據直接顯示如此，但是有跡象顯示這的確可能是雙方談話的主旨之一，馬斯克正在申請 Starlink 進入印度，相對於印度本地集團的競爭，此舉有利於馬斯克爭取印度龐大的市場。

4. 馬斯克要求 SpaceX 和 ISRO（Indian Space Research Organisation）合作 ！？
沒有證據直接顯示如此，但是有跡象顯示這的確可能是雙方談話的主旨之一，莫迪方面透露雙方談論到太空合作。

5. 馬斯克要求印度降低電動車（特斯拉）進口關稅
目前所有證據都來自民主黨參議員 Chris Murphy 的推文，但是無論是莫迪、印度外長與國安團隊等人的推文或發言，都沒有跡象顯示雙方談到這個題目。

沒有跡象顯示，雙方有提到要求印度降低電動車（特斯拉）進口關稅的議題。（彭博檔案照）沒有跡象顯示，雙方有提到要求印度降低電動車（特斯拉）進口關稅的議題。（彭博檔案照）

6. 馬斯克違反利益衝突 O
明明是政府官員，卻在國賓館單獨和來美國事訪問莫迪團隊會面，並談及可能涉及自家生意的題目。
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同時在吵的還有：

7. 馬斯克在中東違反利益衝突 ！？
這點有爭議。

贊成者認為馬斯克在杜拜舉行的世界政府峰會遠距受邀演說表示：杜拜的地下高速交通系統「杜拜環線」，將由馬斯克的 Boring Company 承辦，是因為他對美國的政治影響力所致，包括他能受邀在政府峰會視訊演說，並當場宣布得標，都是政治影響力的體現。

反對者認為沒有證據顯示馬斯克是因為政治影響力獲得標案，而且 Boring Company 是美國公司，在杜拜得標對美國有利。

8. 馬斯克出價 974 億美元收購 OpenAI ，並大幅抨擊 OpenAI，違反利益衝突
沒有跡象顯示馬斯克在此違反利益衝突，或是運用政治影響力，而且 OpenAI 拒絕馬斯克，也未見到有何後果。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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