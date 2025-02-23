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法操》網咖男性侵13歲少女，過了10年還可以提告嗎？

遇到性侵事件絕對不要因為害怕而不敢報警，當下最重要的就是保全證據，但若是性侵案件發生在10年前，還是可以提告嗎？
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/02/23 09:30

◎ 法操司想傳媒

遇到性侵事件絕對不要因為害怕而不敢報警，當下最重要的就是保全證據，但若是性侵案件發生在10年前，還是可以提告嗎？不要擔心，只要有足夠的證據，對方還是有可能會被定罪。

近期有則新聞報導指出，前年Me Too運動爆發，A女在網路發表自己曾遭「渣男硬上」的過去，並到警局報案對陳男提告，陳男矢口否認性侵。現年30歲的陳男，20歲時在一間網咖顧吧台，遇到1名年僅13歲的國二女生（A女），將她帶回家，發生性關係2次，後來不歡而散。事件雖已發生近10年，但A女保留2人的message對話紀錄，其中陳男提到「我就是這麼渣，妳的第一次給了我……」，這一句話讓法官認定，陳男確實欺負13歲的少女，因此依刑法第222條第1項第2款之對於未滿14歲之男女犯強制性交罪判處8年徒刑

網咖男性侵13歲少女，被害人10年後提告，因被害人保留2人的message對話紀錄，順利將惡狼繩之以法。示意圖。（資料照）網咖男性侵13歲少女，被害人10年後提告，因被害人保留2人的message對話紀錄，順利將惡狼繩之以法。示意圖。（資料照）  

10年前的案件還是能提告嗎？

由於陳男涉犯刑法第222條「對未滿14歲之男女犯強制性交罪」，刑度是7年以上10年以下。根據刑法第80條規定，最重本刑是3年以上、10年未滿有期徒刑的犯罪，追訴期是20年，所以對這個10年前的案件是可以提告的。

性侵案件需要有什麼證據？

遇到性侵案件最困難的地方就是舉證問題，除了被害人的陳述外，很難有其他證據，這時就需要有其他補強證據

根據最高法院112年度台上字第358號判決指出：「性侵害犯罪具有隱密性，舉證或查證均屬不易，被害人之供述固須以補強證據證明其確與事實相符，然茲所謂之補強證據，並非以證明犯罪構成要件之全部事實為必要，倘其得以佐證供述所見所聞之犯罪非虛構，能予保障所供述事實之真實性，即已充分；得據以佐證者，雖非直接可以推斷該被告之實行犯罪，但以此項證據與證人之指認供述綜合判斷，如足以認定犯罪事實者，仍不得謂其非補強證據」。

因此，承審的法官表示，雖然這件案件發生已經10年，相關人的記憶可能模糊，但從被告的Messenger對話內容來看，被告確曾默認A女與他發生第一次性行為。雖然被告辯稱不知對方未滿14歲，但長期在網咖上班，理應知道被告僅就讀國中，因此所辯不足採信。被告與未滿14歲之男女犯強制性交罪判處8年徒刑。

法操提醒您，若不幸遇到性侵案件，不要馬上更衣、沐浴，而是要立刻到醫院接受治療、驗傷以及蒐證，並向警察機關報案。遭遇性侵千萬不要否定自己，而是要勇敢報案接受幫助。

本文經授權轉載自法操 網咖男性侵13歲少女，過了10年還可以提告嗎？

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