自由開講》全球減碳大趨勢下的台灣選擇：綠色轉型與減碳目標的雙重挑戰

◎ 楊聰榮

在全球氣候變遷與減碳的大趨勢下，台灣面臨重要的策略性選擇。美國因為川普總統上台政策變動而對減碳目標出現新局面，美國在減碳政策推動逆行，包括增加石油開採、終止風電計畫及淡化氣候變遷議題，試圖短期內重振化石燃料產業。對台灣而言，如何在這場全球綠色競賽中找到定位，並實現經濟發展與減碳目標的平衡，將決定其未來的國際競爭力與永續發展之路。

川普上台後，美國在減碳政策推動逆行，包括增加石油開採、終止風電計畫及淡化氣候變遷議題，試圖短期內重振化石燃料產業。（路透）

台灣產業的綠色轉型面臨契機與挑戰，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等國際規範逐步實施下，供應鏈的綠色化成為台灣產業的核心挑戰之一。即使川普政策淡化氣候變遷，歐盟及國際大廠依舊積極推動減碳承諾與永續採購標準，逐漸將碳足跡認證、環境合規（compliance）與ESG評比納入市場准入的基本門檻。國際間的減碳共識、企業永續轉型的推動，以及綠色金融的發展，顯示出減碳其實是不可逆轉的長期潮流。其實美國川普總統上台，主要只是影響美國的政策而已，全球綠色轉型的整體走向並未產生改變。

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對於出口導向的台灣經濟而言，製造業如何適應這些新規範，將直接影響其國際市場的競爭力。台灣具備精密製造能力、完整產業聚落與靈活應變的優勢，這些條件讓台灣在綠色製造升級上有著良好的基礎。節能技術創新、製程優化與循環經濟的導入，不僅可以幫助企業降低營運成本，還能創造新的商業機會。此外，台灣在綠能設備製造、智慧節能解決方案以及環保材料研發等新興市場中，具備高度潛力。積極投入這些領域，將為台灣企業開啟更多的全球市場機遇。

近期台灣政府上修2030年減碳目標，顯示出更積極的政策意圖。根據氣候變遷委員會討論結果，目標已從原先的減碳24%±1%，提高至28%±1%，提高了國家減碳的總體目標。即便在川普主張放鬆環境監管的大環境下，台灣依然選擇朝向對自己最有利的綠色轉型路徑，這種提升反映出台灣對全球減碳趨勢的重視，同時也展現出政府推動產業轉型的決心。

以生態節能示範綠建築標準打造的屏東縣政府環保局，已取得建築能效標示一級評定，為全國首座一級能效的環保局，讓屏東在節能與淨零碳排發展上，更能與國際趨勢接軌。（屏縣環保局提供）

目標的實現離不開具體政策的支持。以內政部的建築淨零轉型計畫為例，推動既有建築能效改善與新建築綠建築標章認證，是提升建築能效的重要手段。經濟部則透過簡易碳盤查工具與專家輔導團，協助中小企業計算並降低碳排放量，同時引導民間資本投入節能減碳項目。交通部的政策則集中在公共運輸升級、淘汰柴油車與推動永續航空燃油使用，為達成減碳目標提供多元路徑。

減碳政策不僅能提升經濟競爭力，也具有重要的環境與國際效益。在經濟層面，減碳可以降低企業的能源成本，增強產品在國際市場的吸引力，並創造新興綠色產業的就業機會。在環境層面，減少溫室氣體排放能改善空氣品質，減輕對環境的衝擊，並提升資源使用效率。在國際層面，積極參與減碳行動能強化台灣在全球治理中的地位，提升國際形象並促進跨國合作。

未來台灣在減碳路徑上仍面臨挑戰，儘管已有一定進展，但現有成果距離長期目標仍有明顯差距。2022年的淨排放量雖已回到下降軌道，但若要在2025年達成較基準年減碳10%的目標，以及2030年減碳25%至27%的目標，未來需要更大力度的政策推動與跨部會協作。同時，如何平衡地方政府與中央的角色分工，並強化企業與社會的參與，將是未來綠色轉型的重要課題。

總統賴清德日前主持國家氣候變遷對策委員會第3次會議，宣示我國2032年、2035年的減碳新目標，分別為32%加減2%、38%加減2%。（圖由總統府提供）

在全球減碳浪潮下，台灣已無退路。即便川普政策試圖回歸傳統能源，台灣選擇持續減碳，因為這是對自己最有利的發展路徑。無論是來自國際市場的壓力還是內部的發展需求，減碳與綠色轉型都是必須堅持的方向。未來，台灣應該進一步深化政策執行力度，支持企業進行綠色升級，並以創新技術與新興市場為突破口，實現永續發展與經濟增長的雙贏局面。唯有如此，台灣才能在全球綠色經濟版圖中占據一席之地，為後續世代打造更美好的未來。

（作者為中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

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