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自由開講》台鐵公司化 學日本浴火重生

2025/02/23 11:30

◎ 邱世長

台鐵公司化，首年就虧損137.9億創下新高，引起不少國人去批判。筆者認為，台鐵不可因噎廢食，只因批評聲，就停下台鐵快速走向「公司化」與「民營化」的腳步。

其實，台鐵早該公司化，當今營運績效不彰，服務品質低落，車廂設備老舊，導致年年都虧損，政府年年去補貼，台鐵財務有如無底洞，看不到生機與轉機，導致青年幾乎都去搭高鐵。

台鐵討論票價合理調漲，這才是長治久安之計。

30年未調整的台鐵票價今年將調漲，平均漲幅約26.8%，應有助於台鐵未來營運與提升服務品質。（記者蔡均容攝）30年未調整的台鐵票價今年將調漲，平均漲幅約26.8%，應有助於台鐵未來營運與提升服務品質。（記者蔡均容攝） 

1980到1990年代，世界各國公營事業「私有化」蔚為風潮，台鐵的「公司化」與「民營化」，都會比「國營化」的績效更好。

1987年，日本採「車路合一」，日本國有鐵道完成分割，讓七間經營公司，先以國營公司方式經營，後採私有化為目標。1993年，英國採取「車路分離」的方式去私有化，把鐵道、車站及訊號系統，鐵路經營權拆為一百多段，分割出售。

台灣於1997年，台鐵就成立「民營化執行委員會」，本來考慮採英國鐵路「車路分離」模式，但因事故頻傳，權責難分，改採日本的「車路合一」方向，邁向「民營化」目標。

台灣期盼在2004年，台鐵先完成「公司化」，等到經營體質完善，再進行「民營化」。誰料，2024年竟然是台鐵「公司化」的「首年」，耽誤了20年。

台鐵的服務，也該學習高鐵的品質！不管在火車座位、人員素質，行進動線等，服務品質都該提升，以提高搭乘的人數，這才是台鐵長治久安之計。

台鐵票價30年未調整，台鐵公司的調漲案，最低平均票價調幅為26.8%，看似驚人。但是，以北高自強號為例，將從現行新台幣824元漲至975元，台北到高雄的自強號只調漲151元，還不夠買2個便當，比演唱會票價還低很多，不是嗎？

國人都在等待台鐵公司化之後的蛻變，期盼能像日本鐵道，浴火重生。

（作者為教育工作者）

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