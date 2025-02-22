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自由開講》教學現場困境如「外傷重症中心」 籲請政府、社會共同救援

2025/02/22 08:30

◎ 江政昌

近期韓劇「外傷重症中心」熱播，劇中醫療現場的高壓與挑戰，醫生分秒必爭搶救生命的樣態引人入勝。然而，教育現場的老師，又何嘗不是如此？許多孩子滿身傷痕，可能來自家庭冷漠、社會壓力，或是一次次失敗帶來的自我懷疑與放棄。他們的眼神充滿無助，彷彿在問：「老師，我還有救嗎？」

然而，當醫療體系崩壞，再優秀的醫生也無法獨撐大局。同樣地，當教育環境對老師不友善，老師的熱情也會被消磨殆盡。當前教師面臨教育政策丕變、繁瑣的行政負擔、家長壓力與社會輿論的高期待，已嚴重影響教學品質與教育現場的穩定性

當教育環境對老師不友善，老師的熱情也會被消磨殆盡。圖為2024年底台南市教育產業工會與台南市教師會公布年度台南教育代表字「累」。（記者劉婉君攝）當教育環境對老師不友善，老師的熱情也會被消磨殆盡。圖為2024年底台南市教育產業工會與台南市教師會公布年度台南教育代表字「累」。（記者劉婉君攝）

教師困境：教育政策丕變、行政負擔重、家長輿論壓力大

除了課程開發設計與教學本業外，教師還需應對繁瑣的行政業務、評鑑、成果資料，無窮盡的學生事務與輔導、家長溝通等都成為日常工作的一部分。此外，許多家長、輿論對教育的期待與教學場域現狀產生落差，當孩子成績未達標或行為失當時，部分家長將責任推給老師與學校，甚至透過網路社群公開批評，讓教師心力交瘁。教師承受來自行政、家長與社會的多重壓力，導致許多優秀教師選擇離職，進一步加劇教育體系的困境。

對此，呼籲政府應立即採取行動，透過制度改革與資源挹注，減輕教師負擔，並提升教育現場的支持系統。

籲請政府單位：立法保障教師權益，改善薪資與工作條件、減少行政負擔，強化教師專業自主、減少學校內耗，建立家校合作機制

1.通過「教師工作權保障法」，避免教師遭受惡意檢舉，並提供法律協助機制。

2.設置「教師申訴專線」，讓教師能安全表達困境，獲得即時支援。

3.建立「教育危機處理中心」，當教師遭遇家長投訴或網路輿論攻擊時，能有專業單位提供即時協助。

4.設立「教師心理支持專案」，提供心理諮商服務，減輕長期壓力對教師身心的影響。

5.設立「教師急難救助基金」，確保遭受不當對待的教師能獲得及時幫助。

6.推動「家長教育課程」，讓家長了解教學現場的挑戰，減少對教師的誤解與對立。

7.強化教師專業自主權，減少過度考評與不必要的教學干預，讓老師有空間發揮專業。

8.提升教師待遇福利，確保優秀人才願意投入教育工作。

對於當前基層教師面臨的困境，政府相關單位應透過制度改革與資源挹注，減輕教師負擔，提升教育現場的支持系統。（資料照）對於當前基層教師面臨的困境，政府相關單位應透過制度改革與資源挹注，減輕教師負擔，提升教育現場的支持系統。（資料照）

籲請社會：尊重教師，建立良性教育環境

除了政府與教育單位的作為，呼籲社會大眾與家長應給予教師更多尊重與支持。「教師不應是社會不滿的出氣筒，他們需要的是資源與支援，而非無止境的責難」。

教育的「黃金時間」稍縱即逝，這場「搶救生命」的任務，不能只落在老師肩上。只有政府、教育部、縣市教育局（處）、家長與社會共同努力，打造更友善的教育環境，才能真正幫助老師發揮專業，成為孩子生命中的「教育重症醫師」。

（作者為高中副校長）

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