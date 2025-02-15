群眾之事》地檢署很窮，真的很窮 還刪預算！

人人都期待「精緻偵查」與「科學辦案」，現代許多新興犯罪均需要專家鑑定，然而，有人關心鑑定費用從哪來嗎？

◎ 林智群律師（klaw）

轉載前檢察官吳忻穎文章［地檢署很窮，真的很窮］及網友評論

一、電腦系統老舊，偵查庭電腦設備、筆錄與錄影播放系統時常會當機，導致偵察過程中錄影中斷，書記官打好的筆錄滅失等情況。輕則浪費檢察官與當事人的時間重新訊問，重則導致庭期空轉、無法鞏固供述證據。

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二、建築物空調設備過老，有一句法院的順口溜--「法院與地檢在隔壁，一個像酷暑，一個像涼秋」。如果是假日或夜間，為了省電，中央空調與特別偵查庭的冷氣會停止服務，熱得大家衣服濕黏、心浮氣躁，苦不堪言。曾有彰化地檢署檢察官在臉書貼文，以譏諷的口吻描述自己所在的地檢署為了節省經費，早上八點半上班，卻要到九點才有冷氣吹，而且下午五點半冷氣就會斷電，直到晚上七點才會恢復供電，還只提供到九點，讓他熱得受不了。

地檢署很窮，真的很窮。（取自貼文）

三、在硬體設備方面，有些地檢署建築老舊、提解人犯通道動線設計不良，造成法警與司法警察執勤風險、檢察官人身安全潛在風險，甚至更曾發生人犯逃走、墜樓死亡的案例。此外數名檢察官必須共用一間辦公室，檢察官往往被淹沒在卷宗山卷宗海之中，環境擁擠，不免有蟑螂、老鼠橫行。一、兩百人服務的機關，網路竟然只配十六M（Mbps）的頻寬。光是登入搜尋引擎搜尋某機關地址，電腦就跑了老半天！

四、文件儲存檔案硬體設備不佳。卷宗把卷櫃壓垮，有的檢察官的腿還因此掛彩。新北地檢署申請個櫃子，向總務科反映卷櫃層板毀損需維修後，卻拖了近一年無人聞問，直到有人受不了遞出辭呈後在公開投書寫：「那個被卷宗壓垮的卷櫃隔板，何時有預算可以修繕？」行政科室主管才在文章刊出翌日，到那個將離職的檢察官的辦公室「關切」。

人人都期待「精緻偵查」與「科學辦案」，現代許多新興犯罪均需要專家鑑定，然而，有人關心鑑定費用從哪來嗎？

以鑑定費用為新臺幣三千元的直轄市車輛行車事故鑑定費用為例，很抱歉，這筆錢地檢署付不起，所以在具有爭議性的案件開庭時，檢察官必須花費精力「說服」當事人繳納費用送鑑定，說有多卑微就有多卑微。

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以上轉貼摘路自《扭曲的正義：檢察官面對的殘酷真相，走向崩潰的檢警與媒體》，第60頁以下〔地檢署很窮，真的很窮〕標題以下全部內容。

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然而這樣的惡劣工作情況，還有人要刪除檢察署的預算。

要逼這些成天壘月在窩在書卷堆當中工作的人在更惡劣的環境中生存。

當然，有某些不知疾苦的草民可能還會說出類似「不喜歡可以不要幹」這種話。

但反過來說，若是這些人是你們的家人，他們賺的薪水要供養你們生活，你是否還說得出這種這麼沒良心的話？

https://www.threads.net/@proton....../post/DGACoNxzh-F......

本文經授權轉載自林智群律師（klaw）臉書

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