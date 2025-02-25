晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》解放軍現代化的隱憂：人力與結構難題

2025/02/25 17:00

◎ 儀安

人口挑戰：徵兵困境與人才競爭

近年來，中共持續推動解放軍現代化，企圖打造一支與美軍匹敵的高科技軍隊，然而，其內部卻面臨嚴峻的人力與結構性問題。美國智庫蘭德公司最新報告指出，解放軍的人才招募正遭遇前所未有的困境。

中共持續推動解放軍現代化，企圖打造一支與美軍匹敵的高科技軍隊，但其內部卻面臨嚴峻的人力與結構性問題。圖為中國人民解放軍陸軍官兵。（歐新社資料照）中共持續推動解放軍現代化，企圖打造一支與美軍匹敵的高科技軍隊，但其內部卻面臨嚴峻的人力與結構性問題。圖為中國人民解放軍陸軍官兵。（歐新社資料照）

隨著中共人口紅利衰退，適齡徵兵人口大幅減少。2023年中國出生率創新低，年輕勞動力銳減，使解放軍難以吸引高素質人員入伍。與此同時，中國經濟發展催生龐大的科技與金融產業，許多優秀人才更傾向於進入企業或政府部門，而非選擇服役。此外，現代年輕人對個人成長與自由的重視，使得解放軍強調紀律與服從的軍事文化更加難以適應。即便中共當局試圖以較高薪資和職業發展機會吸引人才，但軍隊內部的政治審查與官僚作風，仍使許多有潛力的青年卻步。

科技戰時代的專業人才短缺

現代戰爭日益倚賴人工智慧、無人機、精準導引武器等高科技裝備，對軍事人員的技術素養提出更高要求。然而，解放軍在這方面的競爭力明顯不足。中共試圖透過與頂尖大學合作，培養軍事科技專才，但由於薪資與職涯發展吸引力不足，仍難與民間科技產業競爭。此外，解放軍的教育與培訓體系仍以傳統軍事學說為主，未能全面轉型以適應新興戰爭形態，導致未來戰場的人才準備顯得極為薄弱

指揮體系僵化：政治忠誠優先於戰力

除了人力問題，解放軍的指揮體系亦受到廣泛質疑。蘭德公司的報告指出，解放軍的決策過程仍受制於黨委制，每個指揮官都需與政治委員共同決策，這種政治掛帥的體制使得戰場決策過程過於繁瑣，嚴重影響作戰靈活度。在現代戰爭中，戰場形勢瞬息萬變，指揮官必須能夠迅速做出決策，而解放軍卻因政治審查與層層請示制度，導致決策遲滯，影響戰力發揮。

解放軍的升遷標準以政治忠誠為主，而非戰術與作戰能力。（法新社）解放軍的升遷標準以政治忠誠為主，而非戰術與作戰能力。（法新社）

此外，解放軍的升遷標準仍然以政治忠誠為主，而非戰術與作戰能力，這與歷史上的清朝北洋水師有異曲同工之處。北洋水師雖擁有當時亞洲最強的艦隊，卻因內部腐敗、決策無能，在甲午戰爭中慘敗。若解放軍無法根除黨內政治干預、以專業能力取代政治忠誠為升遷依據，其戰鬥力恐怕仍只是紙上談兵。

軍備進步難掩內部頹勢

儘管解放軍積極發展軍事裝備，例如建造航母、發展匿蹤戰機與超高音速武器，但如果軍隊內部決策體制不改革、作戰思維未能適應現代戰爭，先進武器將無法真正發揮戰力。國際間對解放軍實戰能力的疑慮並非空穴來風，而是基於其內部僵化的體制現實。若這些核心問題未能解決，解放軍的現代化恐怕只是中共的一場幻夢。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書