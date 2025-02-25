自由開講》解放軍現代化的隱憂：人力與結構難題

◎ 儀安

人口挑戰：徵兵困境與人才競爭

近年來，中共持續推動解放軍現代化，企圖打造一支與美軍匹敵的高科技軍隊，然而，其內部卻面臨嚴峻的人力與結構性問題。美國智庫蘭德公司最新報告指出，解放軍的人才招募正遭遇前所未有的困境。

中共持續推動解放軍現代化，企圖打造一支與美軍匹敵的高科技軍隊，但其內部卻面臨嚴峻的人力與結構性問題。圖為中國人民解放軍陸軍官兵。（歐新社資料照）

隨著中共人口紅利衰退，適齡徵兵人口大幅減少。2023年中國出生率創新低，年輕勞動力銳減，使解放軍難以吸引高素質人員入伍。與此同時，中國經濟發展催生龐大的科技與金融產業，許多優秀人才更傾向於進入企業或政府部門，而非選擇服役。此外，現代年輕人對個人成長與自由的重視，使得解放軍強調紀律與服從的軍事文化更加難以適應。即便中共當局試圖以較高薪資和職業發展機會吸引人才，但軍隊內部的政治審查與官僚作風，仍使許多有潛力的青年卻步。

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科技戰時代的專業人才短缺

現代戰爭日益倚賴人工智慧、無人機、精準導引武器等高科技裝備，對軍事人員的技術素養提出更高要求。然而，解放軍在這方面的競爭力明顯不足。中共試圖透過與頂尖大學合作，培養軍事科技專才，但由於薪資與職涯發展吸引力不足，仍難與民間科技產業競爭。此外，解放軍的教育與培訓體系仍以傳統軍事學說為主，未能全面轉型以適應新興戰爭形態，導致未來戰場的人才準備顯得極為薄弱。

指揮體系僵化：政治忠誠優先於戰力

除了人力問題，解放軍的指揮體系亦受到廣泛質疑。蘭德公司的報告指出，解放軍的決策過程仍受制於黨委制，每個指揮官都需與政治委員共同決策，這種政治掛帥的體制使得戰場決策過程過於繁瑣，嚴重影響作戰靈活度。在現代戰爭中，戰場形勢瞬息萬變，指揮官必須能夠迅速做出決策，而解放軍卻因政治審查與層層請示制度，導致決策遲滯，影響戰力發揮。

解放軍的升遷標準以政治忠誠為主，而非戰術與作戰能力。（法新社）

此外，解放軍的升遷標準仍然以政治忠誠為主，而非戰術與作戰能力，這與歷史上的清朝北洋水師有異曲同工之處。北洋水師雖擁有當時亞洲最強的艦隊，卻因內部腐敗、決策無能，在甲午戰爭中慘敗。若解放軍無法根除黨內政治干預、以專業能力取代政治忠誠為升遷依據，其戰鬥力恐怕仍只是紙上談兵。

軍備進步難掩內部頹勢

儘管解放軍積極發展軍事裝備，例如建造航母、發展匿蹤戰機與超高音速武器，但如果軍隊內部決策體制不改革、作戰思維未能適應現代戰爭，先進武器將無法真正發揮戰力。國際間對解放軍實戰能力的疑慮並非空穴來風，而是基於其內部僵化的體制現實。若這些核心問題未能解決，解放軍的現代化恐怕只是中共的一場幻夢。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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