矢板明夫觀點》大罷免3領銜人 透露台灣政治問題

曹興誠、李喬、朱約信，本來都不是政治圈內的人物。把他們都逼到不得不出來擔任罷免領銜人，說明台灣的政治真的出了大問題。

◎矢板明夫

這一次台灣的大罷免，光是看被提出罷免的在野黨立委，與罷免運動領銜人之間的對決，就十分有意思。作為媒體人，我認為有三組對決，值得大書特書。

曹興誠強調，這次罷免不是無聊的藍綠對決，而是維護台灣民主的背水一戰，不成功就等著被中共吞併。（記者方賓照攝）

第一組，是曹興誠對徐巧芯。一個是曾經領導產業界的「龍頭大佬」，一個是對人随便竪中指的「小太妹」。完全不是同重量級的選手，卻在這裡上演一場「上駟對下駟」的大戰。曹董勝了理所當然，但萬一沒有把徐巧芯罷掉，對曹董的一世英名可能會有影響。

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按道理說，曹董不應該下來淌這灘渾水，但或許是過於擔心台灣落入對岸共匪之手，才親自跳出來對戰。這幾天，我看曹董在臉書上每天都發一篇犀利的戰鬥檄文，好像是樂在其中。說不定心中已有勝算。

苗栗第二選區的老作家李喬，親自披掛上陣，當起了罷免立委邱鎮軍的領銜人。（取自貼文）

第二組，是苗栗第二選區的老作家李喬，親自披掛上陣，當起了罷免立委邱鎮軍的領銜人。據說上一任領銜人因為受到了巨大的壓力，而不得不退出。如果因為出於恐懼而沒有人接班，不僅是苗栗，恐怕台灣的民主都會蒙羞。幸虧有老作家出面。

「台灣有難，我選擇站出來」，這句話，鏗鏘有力，令人敬佩。我年輕時就聽說過李喬在文學史上對台灣的貢獻。不知道老作家此次親自出陣，能否立下新功。

擔任林德福罷免案領銜人的朱約信（豬頭皮）音樂人是第11屆金曲獎最佳方言男演唱人獎得主，本就積極關注民主運動。（罷團提供）

第三組，是知名音樂人、曾獲金曲獎最佳方言男演唱人的朱約信（朱頭皮），領銜罷免林德福。朱約信是我非常尊敬的音樂人。三年前我在台北主辦追悼安倍晉三前首相音樂會時，他主動和我聯繫，在音樂會上無償獻唱自己特別創作的歌曲「路燈」悼念安倍首相，感動了很多人。

他這次挺身而出，除了是對國民黨立委陳玉珍的「要飯說」羞辱藝文界深感憤怒之外，也是對藍白立委無視民生、亂砍預算，甚至危及國安的行徑無法坐視，因此決定並肩作戰。林徳福從1990年代就開始擔任永和市長，在地經營30年，不知道這一次會不會中箭落馬？

曹興誠、李喬、朱約信，本來都不是政治圈內的人物。把他們都逼到不得不出來擔任罷免領銜人，說明台灣的政治真的出了大問題。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書







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