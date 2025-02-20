晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》大罷免3領銜人 透露台灣政治問題

曹興誠、李喬、朱約信，本來都不是政治圈內的人物。把他們都逼到不得不出來擔任罷免領銜人，說明台灣的政治真的出了大問題。
矢板明夫

矢板明夫

2025/02/20 09:30

◎矢板明夫

這一次台灣的大罷免，光是看被提出罷免的在野黨立委，與罷免運動領銜人之間的對決，就十分有意思。作為媒體人，我認為有三組對決，值得大書特書。

曹興誠強調，這次罷免不是無聊的藍綠對決，而是維護台灣民主的背水一戰，不成功就等著被中共吞併。（記者方賓照攝）曹興誠強調，這次罷免不是無聊的藍綠對決，而是維護台灣民主的背水一戰，不成功就等著被中共吞併。（記者方賓照攝）

第一組，是曹興誠對徐巧芯。一個是曾經領導產業界的「龍頭大佬」，一個是對人随便竪中指的「小太妹」。完全不是同重量級的選手，卻在這裡上演一場「上駟對下駟」的大戰。曹董勝了理所當然，但萬一沒有把徐巧芯罷掉，對曹董的一世英名可能會有影響。

按道理說，曹董不應該下來淌這灘渾水，但或許是過於擔心台灣落入對岸共匪之手，才親自跳出來對戰。這幾天，我看曹董在臉書上每天都發一篇犀利的戰鬥檄文，好像是樂在其中。說不定心中已有勝算。

苗栗第二選區的老作家李喬，親自披掛上陣，當起了罷免立委邱鎮軍的領銜人。（取自貼文）苗栗第二選區的老作家李喬，親自披掛上陣，當起了罷免立委邱鎮軍的領銜人。（取自貼文）

第二組，是苗栗第二選區的老作家李喬，親自披掛上陣，當起了罷免立委邱鎮軍的領銜人。據說上一任領銜人因為受到了巨大的壓力，而不得不退出。如果因為出於恐懼而沒有人接班，不僅是苗栗，恐怕台灣的民主都會蒙羞。幸虧有老作家出面。

「台灣有難，我選擇站出來」，這句話，鏗鏘有力，令人敬佩。我年輕時就聽說過李喬在文學史上對台灣的貢獻。不知道老作家此次親自出陣，能否立下新功。

擔任林德福罷免案領銜人的朱約信（豬頭皮）音樂人是第11屆金曲獎最佳方言男演唱人獎得主，本就積極關注民主運動。（罷團提供）擔任林德福罷免案領銜人的朱約信（豬頭皮）音樂人是第11屆金曲獎最佳方言男演唱人獎得主，本就積極關注民主運動。（罷團提供）

第三組，是知名音樂人、曾獲金曲獎最佳方言男演唱人的朱約信（朱頭皮），領銜罷免林德福。朱約信是我非常尊敬的音樂人。三年前我在台北主辦追悼安倍晉三前首相音樂會時，他主動和我聯繫，在音樂會上無償獻唱自己特別創作的歌曲「路燈」悼念安倍首相，感動了很多人。

他這次挺身而出，除了是對國民黨立委陳玉珍的「要飯說」羞辱藝文界深感憤怒之外，也是對藍白立委無視民生、亂砍預算，甚至危及國安的行徑無法坐視，因此決定並肩作戰。林徳福從1990年代就開始擔任永和市長，在地經營30年，不知道這一次會不會中箭落馬？

曹興誠、李喬、朱約信，本來都不是政治圈內的人物。把他們都逼到不得不出來擔任罷免領銜人，說明台灣的政治真的出了大問題。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書


不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書