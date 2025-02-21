自由開講》台灣AI發展的新挑戰：主權AI與安全認證

◎ 李妍慧

中國新創公司DeepSeek的AI模型引發全球熱議。台灣除了持續落實強化主權AI的施政願景外，公部門也跟隨國際腳步，加入禁用DeepSeek的行列。有趣的是，當台灣政府果斷禁止公部門使用DeepSeek時，藍白陣營出面反對的人卻少之又少。蔣萬安、侯友宜、盧秀燕等藍營重要人物反而表態配合禁用DeepSeek的政策，這足以顯示政府限制公部門使用DeepSeek的方向是正確的。

台灣強化主權AI，公部門也跟隨國際腳步，加入禁用DeepSeek的行列。（路透檔案照）

賴清德總統指出，中國透過AI服務影響全球的價值觀，對民主盟國造成了巨大的風險。這解釋了為何多國公部門對DeepSeek的反應是「禁用」。唯有推動主權AI的發展，台灣才能免於中國AI服務對國家安全的侵害，以及對人民進行認知戰。主權AI的最佳定義是由「國家主導出資」，建立包括AI資料中心、數據庫等AI基礎設施。

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國科會推動的TAIDE計畫，旨在以開源大型語言模型為基礎，訓練具備台灣文化與價值觀的大型語言模型。然而，為了其長遠發展，以及國外AI服務在台的落地化，台灣亟需優質的繁體中文資料庫來訓練AI。簡言之，為了抵禦中國AI對全球的認知戰，台灣必須加強繁體中文資料庫的建設。

國科會推動的TAIDE計畫，訓練具備台灣文化與價值觀的大型語言模型。示意圖。（圖取自TAIDE官網）

除了建立繁體中文資料庫之外，我們期待政府能夠扮演連結台灣業者與外商的角色，為AI在台服務的發展增添助力。以近期手機市場為例，無論是安卓陣營還是蘋果陣營，都陸續推出AI應用。然而，AI的繁體中文化仍是一大挑戰。從台灣使用者的角度來看，若能在官方協助下強化與蘋果等業者的合作，將能加速AI服務的落地，同時確保繁體中文AI服務的品質。

AI已成為網路服務和數位電子產品的熱門詞彙。然而，隨著AI的普及，政府與民間或許除了需思考如何因應「假裝成AI服務的釣魚網站詐騙」之外，以DeepSeek為例，當其推出後，資安業者卻發現DeepSeek容易被破解，無法抵擋資安研究員的攻擊。

對此，從使用者的角度出發，未來台灣的官民是否能考慮設置「AI安全認證制度」，定期評比並公告各AI業者服務的安全等級，以供非公部門的使用者自行評估使用風險。

此外，當消費型電子產品開始標榜提供AI服務時，哪些AI應用需要「地端裝置」處理，哪些則需採用「雲端」處理，這些涉及個人數據隱私的問題亟需建立清晰的服務標示規範。唯有建立制度，讓AI不成為詐騙、中共認知戰的幫凶，使民眾能放心使用AI，這個產業才有未來，而這也是當前台灣AI產業發展中無法迴避的課題。



（作者為台灣新政協會理事長）

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