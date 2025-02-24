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自由開講》人工智慧能源與環境新挑戰

2025/02/24 15:00

◎ 黃勝雄

由於生成式 AI 技術快速發展，全球對資料中心的需求激增，帶來前所未見之能源消耗挑戰。從 ChatGPT、Google Gemini 到 Microsoft Copilot，各大 AI 模型都依賴龐大的計算資源，這些巨量計算資源都是來自資料中心。訓練AI 模型與推理過程需要大量 GPU 及特殊晶片運算，此趨勢大幅度提高資料中心耗電量。

OpenAI 正式在 Microsoft Store 上架 ChatGPT 官方 App。（路透檔案照）OpenAI 正式在 Microsoft Store 上架 ChatGPT 官方 App。（路透檔案照）

一次 ChatGPT 查詢的能源消耗約是 Google 搜尋的十倍，而產生一個 AI 圖像的耗能相當於手機充電一次。隨著 AI 規模不斷擴大，資料中心整體能源需求正以每年 15%~20% 的速度成長。據預測到 2030 年，美國資料中心用電量將達到全國總電力的 16%，相當於三分之二美國家庭的用電需求。這樣的趨勢引起各界對能源供應與環境衝擊的擔憂。

為因應 AI 的能源挑戰，科技公司採用幾個策略來確保穩定供電並減少碳排放。包含自主能源、電網升級、與選址策略。

自主能源方面， Open AI 投資微型核能Oklo公司及核融合技術Helion公司。Microsoft 簽署核融合發電合約，藉由先進能源技術滿足運算需求。

電網升級方面，科技公司導入AI進行電力需求預測及管理，投資變壓器升級及電網穩定技術，減少突發斷電衝擊。

選址策略方面，資料中心選擇再生能源豐富地區，如水力、風力、太陽能電廠周邊，甚者將資料中心設置核電廠附近，確保穩定供電並降低碳排放。

AI資料中心運作需要大量的電量及水資源。（路透檔案照）AI資料中心運作需要大量的電量及水資源。（路透檔案照）

除了運算耗能問題外，伺服器冷卻導致大量水資源消耗危機。AI晶片運算時產生極高熱量，資料中心必須使用大量的水來冷卻。據估計至2027 年AI產業每年用水量將超過丹麥四倍。科技公司必須努力探索新冷卻技術以減緩大量水資源消耗。

人工智慧技術發展雖然帶動科技與服務創新，同時產生能源與環境新挑戰。為實現永續發展，我們必須在能源供應、冷卻技術及基礎設施升級方面投入更多努力，尋求乾淨及經濟可行的方案，降低科技創新與能源消耗的衝突。

（作者為台灣網路資訊中心董事長）

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