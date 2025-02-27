自由開講》中國的十年騙局：利用尼加拉瓜運河計畫騙取巴拿馬運河的控制權

◎ 衛重華

2013年，當中國尚未與巴拿馬建交之際，突然宣布將在尼加拉瓜投資500億美元，打造一條與巴拿馬運河競爭的戰略性新運河。該計畫由香港商人王靖旗下的「尼加拉瓜運河開發投資有限公司」（HKND Group）推動，並於2014年舉行開工典禮，宣稱五年內完工。然而，十年過去了，這條運河從未真正動工，HKND Group更在財務問題與投資失敗後破產。

港商王靖（右）和尼國總統奧蒂嘉（左）2013年6月簽署運河特許協議。（美聯社檔案照）

尼加拉瓜運河的虛假承諾：中國十年前的計謀

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然而，中國的計畫從來不只是基礎建設那麼單純。尼加拉瓜運河的真正目的，是在當時美中競爭加劇的背景下，營造中國在拉美地區的影響力，使拉美國家相信中國有能力提供比美國更優越的經濟合作模式。

但事實上，這項計畫只是中國用來牽制巴拿馬的一張棋。2017年，中國成功與巴拿馬建交，並迅速擴大經濟與基建投資，最終掌控巴拿馬運河兩端的主要港口營運權。此時，尼加拉瓜運河計畫便失去了其戰略價值，中國不再需要投入大量資金興建新運河，而是透過已取得的巴拿馬運河港口影響力，控制全球航運的關鍵樞紐。

巴拿馬2017年宣布與中國建交，與我國斷交，引發國際社會關注。（法新社檔案照）

中國對巴拿馬運河的操縱：從承諾合作到削弱主權

取得巴拿馬運河營運權後，中國開始改變其原有承諾，逐步侵蝕巴拿馬的國家利益，包括：

操控運河收入：中國企業透過一系列的合約修訂，使巴拿馬政府獲利減少。例如，中國控股的「巴拿馬港口公司」（PPC）三次修改合約，取消固定費用，改為貨櫃處理費的方式，但費率卻未隨通膨調整，導致巴拿馬政府稅收嚴重短收。干涉巴拿馬港口建設：中國企業阻撓巴拿馬政府在克里斯托巴港（Cristobal）周邊擴建港口，企圖確保中國公司在該區的壟斷地位，影響當地經濟發展。政治影響力滲透：中國利用經濟影響力，在巴拿馬內部塑造親中勢力，削弱美國在該國的政治影響力，進一步強化其在拉美的戰略布局。

這些舉措導致巴拿馬政府內部不滿逐漸升溫，也促使美國重新關注巴拿馬運河的戰略地位。

美國的反制：川普的談判策略與美巴雙贏

川普政府對中國在拉美的擴張保持高度警戒，並在競選期間多次表態，稱巴拿馬運河的當前狀況「不可接受」。儘管「收回巴拿馬運河」的言論看似激進，但實際上，美國並非要重新控制運河，而是希望確保巴拿馬政府不會讓中國進一步擴大影響力。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近期訪問巴拿馬，實際上是為川普政府達成關鍵協議的一部分。美巴雙方談判的結果是：

巴拿馬取消中國企業的營運權：巴拿馬政府趁勢提出調查「巴拿馬港口公司」，質疑其合約是否合法，並考慮終止與中國企業的合作。這不僅削弱中國在運河的影響力，也讓巴拿馬有機會重新調整其經濟夥伴關係。美國獲得運河通行優惠：美國並未試圖「奪回」運河，而是透過談判，確保美國船隻能以較低費率通行，降低美國企業的航運成本。這對美國經濟與軍事戰略來說，都是極具價值的協議。

這樣的談判結果，使巴拿馬在政治上成功擺脫中國的控制，而美國則確保運河的戰略價值仍掌握在盟友手中，達成「美巴雙贏」。

結論：中國的十年騙局告終，美國重掌拉美主導權

中國以尼加拉瓜運河為誘餌，試圖透過基建承諾擴張其在拉美的影響力，最終成功滲透巴拿馬運河。然而，美國的強力介入與談判策略，使巴拿馬重新考慮與中國的合作，並逐步削弱中國企業的影響力。

中國以尼加拉瓜運河為誘餌，試圖透過基建承諾擴張其在拉美的影響力，最終成功滲透巴拿馬運河。（路透檔案照）

此案例顯示，中國的「一帶一路」並非單純的經濟援助計畫，而是長期地緣戰略布局的一部分。然而，隨著中國在尼加拉瓜與巴拿馬的投資受挫，未來其他拉美國家可能也會重新評估與中國的合作模式。

巴拿馬運河爭議的發展，也顯示美中競爭已進入新階段。美國不僅在軍事與科技領域對抗中國，現在更積極在全球關鍵基礎建設上與中國較勁。未來，美國可能進一步強化與中美洲國家的關係，確保中國無法再透過類似「尼加拉瓜運河騙局」的手段，滲透西半球的重要戰略據點。

（作者為軍人）

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