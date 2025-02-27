晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國的十年騙局：利用尼加拉瓜運河計畫騙取巴拿馬運河的控制權

2025/02/27 20:00

◎ 衛重華

2013年，當中國尚未與巴拿馬建交之際，突然宣布將在尼加拉瓜投資500億美元，打造一條與巴拿馬運河競爭的戰略性新運河。該計畫由香港商人王靖旗下的「尼加拉瓜運河開發投資有限公司」（HKND Group）推動，並於2014年舉行開工典禮，宣稱五年內完工。然而，十年過去了，這條運河從未真正動工，HKND Group更在財務問題與投資失敗後破產。

港商王靖（右）和尼國總統奧蒂嘉（左）2013年6月簽署運河特許協議。（美聯社檔案照）港商王靖（右）和尼國總統奧蒂嘉（左）2013年6月簽署運河特許協議。（美聯社檔案照）

尼加拉瓜運河的虛假承諾：中國十年前的計謀

然而，中國的計畫從來不只是基礎建設那麼單純。尼加拉瓜運河的真正目的，是在當時美中競爭加劇的背景下，營造中國在拉美地區的影響力，使拉美國家相信中國有能力提供比美國更優越的經濟合作模式。

但事實上，這項計畫只是中國用來牽制巴拿馬的一張棋。2017年，中國成功與巴拿馬建交，並迅速擴大經濟與基建投資，最終掌控巴拿馬運河兩端的主要港口營運權。此時，尼加拉瓜運河計畫便失去了其戰略價值，中國不再需要投入大量資金興建新運河，而是透過已取得的巴拿馬運河港口影響力，控制全球航運的關鍵樞紐。

巴拿馬2017年宣布與中國建交，與我國斷交，引發國際社會關注。（法新社檔案照）巴拿馬2017年宣布與中國建交，與我國斷交，引發國際社會關注。（法新社檔案照）

中國對巴拿馬運河的操縱：從承諾合作到削弱主權

取得巴拿馬運河營運權後，中國開始改變其原有承諾，逐步侵蝕巴拿馬的國家利益，包括：

操控運河收入：中國企業透過一系列的合約修訂，使巴拿馬政府獲利減少。例如，中國控股的「巴拿馬港口公司」（PPC）三次修改合約，取消固定費用，改為貨櫃處理費的方式，但費率卻未隨通膨調整，導致巴拿馬政府稅收嚴重短收。干涉巴拿馬港口建設：中國企業阻撓巴拿馬政府在克里斯托巴港（Cristobal）周邊擴建港口，企圖確保中國公司在該區的壟斷地位，影響當地經濟發展。政治影響力滲透：中國利用經濟影響力，在巴拿馬內部塑造親中勢力，削弱美國在該國的政治影響力，進一步強化其在拉美的戰略布局。

這些舉措導致巴拿馬政府內部不滿逐漸升溫，也促使美國重新關注巴拿馬運河的戰略地位。

美國的反制：川普的談判策略與美巴雙贏

川普政府對中國在拉美的擴張保持高度警戒，並在競選期間多次表態，稱巴拿馬運河的當前狀況「不可接受」。儘管「收回巴拿馬運河」的言論看似激進，但實際上，美國並非要重新控制運河，而是希望確保巴拿馬政府不會讓中國進一步擴大影響力。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近期訪問巴拿馬，實際上是為川普政府達成關鍵協議的一部分。美巴雙方談判的結果是：

巴拿馬取消中國企業的營運權：巴拿馬政府趁勢提出調查「巴拿馬港口公司」，質疑其合約是否合法，並考慮終止與中國企業的合作。這不僅削弱中國在運河的影響力，也讓巴拿馬有機會重新調整其經濟夥伴關係。美國獲得運河通行優惠：美國並未試圖「奪回」運河，而是透過談判，確保美國船隻能以較低費率通行，降低美國企業的航運成本。這對美國經濟與軍事戰略來說，都是極具價值的協議。

這樣的談判結果，使巴拿馬在政治上成功擺脫中國的控制，而美國則確保運河的戰略價值仍掌握在盟友手中，達成「美巴雙贏」。

結論：中國的十年騙局告終，美國重掌拉美主導權

中國以尼加拉瓜運河為誘餌，試圖透過基建承諾擴張其在拉美的影響力，最終成功滲透巴拿馬運河。然而，美國的強力介入與談判策略，使巴拿馬重新考慮與中國的合作，並逐步削弱中國企業的影響力。

中國以尼加拉瓜運河為誘餌，試圖透過基建承諾擴張其在拉美的影響力，最終成功滲透巴拿馬運河。（路透檔案照）中國以尼加拉瓜運河為誘餌，試圖透過基建承諾擴張其在拉美的影響力，最終成功滲透巴拿馬運河。（路透檔案照）

此案例顯示，中國的「一帶一路」並非單純的經濟援助計畫，而是長期地緣戰略布局的一部分。然而，隨著中國在尼加拉瓜與巴拿馬的投資受挫，未來其他拉美國家可能也會重新評估與中國的合作模式。

巴拿馬運河爭議的發展，也顯示美中競爭已進入新階段。美國不僅在軍事與科技領域對抗中國，現在更積極在全球關鍵基礎建設上與中國較勁。未來，美國可能進一步強化與中美洲國家的關係，確保中國無法再透過類似「尼加拉瓜運河騙局」的手段，滲透西半球的重要戰略據點。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書