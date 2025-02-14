自由開講》健康選擇不迷路 藥品食品標示看清楚！藥師為您把關，對症用藥更安心

◎ 中華民國藥師公會全國聯合會

隨著國人對於身心健康意識提升，許多消費者在日常生活中會購買各類開架式藥品來緩解身體不適。然而，市面上許多藥品、保健食品的名稱或包裝相似，導致民眾容易混淆「藥品」與「食品」的差別，甚至誤用而延誤治療。藥師公會全國聯合會特別提醒，購買藥品時應認明產品標示，並諮詢藥局藥師，以確保正確安全使用。

藥品與食品在標示上有所不同。凡具有治療疾病、緩解症狀效果的產品，例如止痛藥、感冒藥、止咳化痰藥及腸胃藥等，都屬於「藥品」，包裝上應標示「衛部藥製字第XXXXXX號」或「衛部藥輸字第XXXXXX號」。藥品必須經衛生福利部審核，取得單一專用字號，確保安全性與療效，因此民眾購買時應認明標示，並向藥師諮詢，確保用藥正確及安全。

請繼續往下閱讀...

相較之下，以營養補充或日常保健為目的的產品，如維生素C發泡錠、魚油軟膠囊、膠原蛋白粉、葡萄糖胺關節保健食品、葉黃素眼睛保健膠囊、益生菌粉末等，則屬於「食品」，包裝上會標示「營養標示」，但不得宣稱具醫療療效。例如，維生素C可補充營養，但不能標榜可預防感冒；益生菌有助於維持腸道健康，但不能宣稱可治療腹瀉或便秘，若要宣稱療效，則要申請為藥品，少部份的維生素B、C、益生菌等產品有申請為藥品。

標示「食品」營養標示的枇杷膏，僅能潤喉保健（圖左）；標示「藥品」衛署成製字號的枇杷膏，則具止咳化痰效果（圖右）。（中華民國藥師公會全國聯合會提供）

相似產品如何辨別？枇杷膏與龍角散的食品與藥品差異

枇杷膏為例，市面上有兩種不同類型的產品。標示「營養標示」的枇杷膏屬於「食品」，主要成分為枇杷葉、金銀花、橄欖葉等，僅作為潤喉或日常保健使用，無法治療咳嗽。而標示「衛署成製字」的枇杷膏則為「藥品」，有鎮咳、祛痰成分，如中藥材川貝等，具有緩解咳嗽的效果，因此若要止咳化痰，則要選擇「藥品」級的枇杷膏。

龍角散草本喉糖有「食品」營養標示，主要用於滋潤喉嚨。（中華民國藥師公會全國聯合會提供）

另外龍角散產品上，有「營養標示」的龍角散草本喉糖屬於「食品」，主要用於滋潤喉嚨。而「衛署藥輸字」的龍角散清喉顆粒則屬於「藥品」，主要成分為西藥諾斯卡賓、桔梗末等，能幫助鎮咳、祛痰，所以若想止咳化痰，應在藥師指示下使用「藥品」級的龍角散。

購藥就近社區藥局，由專業藥師提供指導

龍角散清喉顆粒「藥品」，有衛署藥輸字號、醫師藥師藥劑生指示藥品，能幫助止咳祛痰。（中華民國藥師公會全國聯合會提供）

此外，民眾在購買藥品時，應了解「成藥」、「指示藥」與「處方藥」的區別，以確保安全使用。「成藥」如綠油精、萬金油、川貝枇杷膏等，可自行購買與使用，但仍須按照標示說明正確服用。「指示藥」則須由藥師或醫師指導使用，如止痛藥、抗組織胺類止鼻水藥、特定劑量的布洛芬止痛藥、感冒糖漿、鼻噴劑、制酸劑、止瀉藥等，若使用不當，可能導致副作用。至於「處方藥」，如口服抗生素、降血壓藥、糖尿病藥、部分強效止痛藥等，則須經醫師診斷後開立處方，並由藥師調劑及衛教，不能隨意購買。

龍角散清喉顆粒「藥品」，有衛署藥輸字號、醫師藥師藥劑生指示藥品，能幫助止咳祛痰。（中華民國藥師公會全國聯合會提供）

藥師公會全國聯合會呼籲，民眾在選購藥品及保健食品時，應仔細辨識標示，選擇適合的產品，並諮詢社區藥局的專業藥師，確保自身與家人的健康安全。

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法