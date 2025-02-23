自由開講》全台罷免藍委運動所彰顯的意義

◎ 林正二

全台罷免藍委的公民運動氣勢驚人，日前各地公民團體已赴中選會遞交第一階段的罷免提案連署書，將有30多位藍委面臨罷免。藍白毀憲亂政，大砍政府預算，衝擊國家安全與人民生活，為了保家衛國，無分藍綠、男女老幼，都站出來響應這場社會、政治運動。

罷免藍委的公民運動彰顯出「人民才是頭家」！縱使是立委也不能為所欲為，胡搞亂搞，要接受人民的監督與民意的洗禮。（資料照，記者顏宏駿攝）

這是台灣史無前例的大罷免運動，其所彰顯的意義析述如后：



一、顯現台灣民主政治的完整性：藍委去年二月就職沒多久，即開始聯合民眾黨，毀憲擴權、癱瘓政府，大幅刪凍國防外交、高科技、數位資安、民生經濟、公衛疫苗、長照育幼、教育文化、消防安全、農村發展等預算，全民皆受害。在野黨的野蠻行為，搞得天怒人怨，全台民眾要罷免藍委，讓政治人物警覺「水可載舟，也可覆舟」，其問政權力是人民所賦予，人民也可以收回，彰顯了台灣完整的民主機制。

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二、民主政治就是責任政治：這一年多，藍委不僅沒盡到立委應盡的責任，反而大砍福國利民的預算，違背了與選民的四年契約。如果全台人民不罷免掉那些不負責任的政治人物，將會傷害國會議員問政的責任機制，破壞民主政治的穩定性，不利我國民主的發展。

三、台灣新政治的來臨：此次大罷免風起雲湧，預示台灣新政治的來臨，「人民才是頭家」，縱使是民意代表也不能為所欲為，以為選上立委，就可胡搞亂搞，要接受人民的監督與民意的洗禮。這股以公民團體為主的民間自主性社會運動，將是未來台灣的新政治風潮，衝擊傳統的藍綠政治結構。

四、「抗共保台」力量的增強：藍白立委大幅刪減、凍結國防外交預算，影響川普政府對台灣外交與軍事的協助，讓台灣漸喪失抗中保台的力量，如果再持續下去，台灣將等著被中共接收，違背大多數國人不願接受中共統一的意願。因此，此次罷免活動，很多深藍反共民眾參與，顯示了台灣「抗共保台」力量的強大，讓中共當局瞭解台灣人民護衛自由民主與國家主權的堅定意志與強大力量，可遏阻藍委的裡應外合。

公民團體10日前往中選會遞送罷免藍委提議連署書，並在連署書箱子貼上「反共護台」封條。（記者朱沛雄攝）

五、新生代政治影響力的增強：此次罷免活動很多原本對政治漠不關心的年輕人踴躍參與，顯示了新生代對未來台灣政治影響力將越來越強。

六、藍營力量的弱化：罷免運動是今年台灣政治的主軸，在全台各地罷免風起雲湧的情形下，藍營的力量將越來越微弱，衝擊國民黨靠傳統地方勢力與宗親家族支撐的地方基礎。

為期此次全台罷免運動能彰顯上述的社會與政治意涵，公民團體與國人應持續不懈地推動、響應罷免活動，執政黨也應配合民間團體，適時協助，以建構健全的優質民主政治，維護台灣的自由民主與國人安居樂業的生活。

（作者為政治評論員）

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