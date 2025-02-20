自由開講》川普藉星際之門 啟動美中科技戰

◎ 廖明輝

川普總統上任第二天就在白宮宣佈規模空前的「星際之門」（Stargate）計畫，由科技巨頭OpenAI、軟銀、甲骨文以及阿聯酋MGX聯手推動人工智慧基礎建設計畫，投資金額高達五千億美元。川普將此計畫描述為「歷史上最大的人工智慧基礎設施專案」，並強調目標是鞏固美國在AI的技術領先地位。透過建設資料中心和能源基礎設施，支持AI快速發展，從而在全球科技競爭擊敗中國。同時，川普立即簽署行政命令撤銷拜登所推行人工智慧政策，認為這些政策阻礙創新並施加過多政府控制，威脅美國的技術領先地位。川普強調拜登政策對人工智慧公司提出繁重要求，將不利於私營部門發展。指派人工智慧與加密貨幣沙皇及國家安全顧問，在命令發布六個月內制定行動計畫，向總統提交執行策略，以鞏固美國在全球人工智慧領域的主導地位。

美國總統川普啟動「星際之門」（Stargate）計畫，由科技巨頭OpenAI、軟銀、甲骨文以及阿聯酋MGX聯手推動人工智慧基礎建設計畫，投資金額高達5千億美元。（彭博）

「星際之門」計畫顯示美國對中國在科技領域崛起的憂慮。川普表示，「我們必須讓技術留在美國，因為中國是我們的競爭對手」，與OpenAI執行長阿特曼的觀點不謀而合。阿特曼曾警告美國若不加速建設AI基礎設施，可能在AI軍備競賽落後中國，從而失去技術領導地位。計畫初期將在德州建設第一個資料中心，並逐步擴展到全美各地。資料中心的設立不僅支持AI訓練所需大規模計算，還將創造超過十萬個就業機會，促進美國經濟發展。川普承諾透過緊急狀態宣告，簡化相關建設的行政程序，包括調度能源供應以確保計畫迅速推進。

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發展AI需要龐大計算資源並需仰賴強大電力基礎設施。訓練愈大AI模型，所需資料中心和電力容量就越大。目前，AI基礎設施發展受到電力容量和晶片供應限制，成為美國科技領域面臨主要瓶頸。為應對AI基礎建設對能源需求，川普政府計畫「釋放」更多石油和天然氣資源，並延後現有燃煤電廠退役計畫。同時，公用事業公司也在加速建設新天然氣發電設施，確保資料中心能獲得穩定電力供應。然而，也引發排放大量溫室氣體導致全球氣溫上升的憂慮，因為所依賴的是傳統化石燃料，而非再生能源。然而，川普強調，他允許在自己的設施內生產能源，以實現更高能源效率。直接連結能源生產與AI基礎設施建設的方式，透露美國未來可能進一步深化AI產業鏈的整合。

OpenAI執行長阿特曼強調，美國必須吸引全球資金，否則這些資金將流向中國或其他支持AI發展的國家。（彭博）

美國政府的大規模AI基礎設施投資反映國際間日益激烈的科技競爭。OpenAI阿特曼多次強調，美國必須吸引全球資金，否則這些資金將流向中國或其他支持AI發展的國家。然而，川普的「星際之門」計畫並非毫無阻礙。特斯拉執行長馬斯克創立的xAI公司也啟動大規模AI投資，擴大位於美國田納西州的超級電腦規模至現有十倍，並投入數百億美元巨額資金，串聯超過十萬組輝達AI晶片，展現馬斯克在AI領域的雄心壯志。因此，馬斯克質疑「星際之門」計畫的資金來源，認為軟銀的承諾資金遠低於宣稱金額。甚至在社群媒體直指OpenAI執行長為「騙子」，使得川普團隊的內部矛盾浮出水面。

總體而言，川普的「星際之門」是一項雄心勃勃的嘗試，以五千億美元巨額投資推動建設美國AI基礎設施。然而計畫在實施過程仍需面對資金來源、能源供應與國際競爭等挑戰。隨著美中AI軍備競賽白熱化，這項川普2.0起手式的AI專案，也為美中科技戰揭開序幕。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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