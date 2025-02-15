自由開講》台美關係生波：朝野不能輕忽台美關係的嚴峻前景

◎ 邱志偉

美國總統川普13日針對簽署對等關稅備忘錄時，特別再次提出台灣搶走晶片製造一事，雖然在此波對等關稅戰中，尚未對台灣提出具體的關稅項目，但台灣不能再以不變應萬變，務必需要審視當前的嚴峻處境。特別半導體占我國GDP不斷上升，若受到考驗，對我國經驗影響甚鉅，務必需要盡速轉換思維。

美國總統川普在簽署對等關稅備忘錄時，特別再次指出台灣搶走晶片製造。（彭博）

我還是重申，我不認為美國有要改變抗中路線，川普總統即使多次說出自己和習近平關係良好，但從他所任命的國務卿，以及上任後對中國立即課10%關稅來看，中國的競爭關係對川普而言仍是重點議題。我認為必須先認定清楚，美國的戰略重點很重要。那麼川普總統要的是什麼？他對台灣議題的需求為何，這是現在國安高層乃至於財經、國防等部會該有所準備的。特別是我希望政府部會要能跳脫「傳統思維」，現在的川普政府已經不適用價值外交、民主外交等溝通方式，用甚麼東西彰顯台灣的重要性，這很重要。

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紐約時報今日引用多位對台熟悉人士的提醒，台灣官員赴美溝通成效不佳。當然我相信這不是台灣專屬的問題，現在世界各國都面臨不同程度的溝通困難，但我認為這當然不是搪塞的理由，當世界各國都積極赴美溝通之際，我們當然也要拿出誠意，用川普總統能夠理解的方式來互動，不要再以過去的溝通層級、溝通官員等方式，這對於現在的台美關係並無助益。

再來，我強烈建議，既然川普總統在乎的是關稅、是產業，政府應該盡速針對這項議題進行盤點，除了有總統府的國安高層會議外，由於這已經是目前嚴峻的國安危機，建議總統府應可考慮設立任務型單位，除現有的委員會外，針對台美關係的嚴峻問題，以及關稅與產業，包含半導體衝擊等，應該廣邀產官學界定期以委員會方式開會溝通，盡速盤點釐清目前國內的處境，能如何應對這樣的危機。



甚至應該仿照李登輝、陳水扁總統任內，均有成立特別的對美溝通小組，定期訪美向官方說明台灣立場，若有誤會，也應該隨時以此小組作為聯繫對象。重點是定期、常態性的溝通，而不是只有遇到問題才互動。小組成員除外交單位外，應廣納國安、國防、財經等官員，保持台美溝通的零時差與議題溝通的即時效果。

針對川普點名台灣晶片，賴清德總統強調，台灣要沉著因應，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。（記者羅沛德攝）

接著，我建議政府應該盡速派遣能夠讓政府信任，但對美關係有所了解，又能對產業有深厚經驗者，成為「總統特使」赴美溝通。由於目前日本、印度等亞洲重要國家都以先後派出總理赴美訪問，台灣因為特殊的外交處境，可能無法由總統或副總統赴美訪問，但應當仍要派遣具有官方背景，但又有產業背景者，前往美國溝通。

最後，我認為台灣過去深信的價值外交，以及美國長期友好的智庫與外交界友人，可能在此刻都不適合做為溝通窗口。因此，應當考慮重新尋求能夠與川普總統團隊信任的智庫或是團隊，作為台灣在美國的溝通媒介，為台灣的政策、台灣的產業背景做充分的說明，不能再依循過去既有的方式，找到新的突破口為台灣前景找出路。否則關稅大戰開始，或許對台灣長期影響仍未定，但短期衝擊影響已經相對明朗，必須要加以回應，或至少有能安定民心，這非常重要。

不過，我認為美國仍是台灣在國際社會上最重要的盟友，不須在此刻助長疑美論，也希望在野黨不宜在此時見縫插針。當然，台灣向美國購買的許多軍購，進度落後問題仍應敦促美方按時交貨外，也可以向川普政府提出新的軍購要求，但在野黨在國會也不應當杯葛，傷害台美關係。總之，台美關係的前景既嚴峻又複雜，希望朝野各界能共同努力，為新型的台美關係找出解決之道。

（作者為立法委員）

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