自由開講》中國「一帶一路」換政治支持 台灣應強化全球民主聯盟

◎ 茜茜

《經濟學人》9日報導揭露，中國近年來透過強勢外交與「一帶一路」計畫，在全球南方國家擴張影響力，成功使70個國家認可其對臺灣的主權主張，甚至未明確要求以和平方式實現；這不僅顯示中國試圖操控國際話語權，為未來可能的軍事行動鋪路，更突顯美國與盟友在全球發展中國家爭取臺灣支持的挑戰；面對中國持續強化對國際組織的滲透與壓力，臺灣政府應積極聯合友臺國家，推動國際對臺灣的正當性認知，確保臺灣不被中國在輿論戰、法律戰與外交戰中孤立。

中國國家主席習近平在2013年推動「一帶一路」，成為中國「大國外交」戰略的核心。（美聯社檔案照）

中國擴張影響力：金援換取政治支持

中國藉由「一帶一路」基礎設施計畫，向發展中國家提供貸款與建設資源，換取對其外交政策的支持，這70個國家多來自亞洲、非洲、拉丁美洲與大洋洲，長期依賴中國投資，對中國經濟發展模式存在依附關係；中國透過此模式，使這些國家在聯合國或其他國際場合對臺灣議題採取親中立場，甚至默許中國對臺的脅迫行動，這種政治經濟戰略的運作，使美國與盟友在國際上推動臺灣議題面臨更大阻力。

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強化友臺國家聯盟 制衡中國話語權

面對中國操控輿論，臺灣應強化與民主國家及具戰略價值的國家合作，例如美日歐等主要盟友，以及印太地區的新興夥伴（如印度、菲律賓、澳洲）；透過區域合作機制，確保更多國家能在聯合國、G7、APEC等國際場合替臺灣發聲，揭露中國的經濟施壓與外交滲透；除了政治支持，臺灣也應積極強化經貿合作，提供友臺國家更具競爭力的替代方案，以降低其對中國資金的依賴。

深化全球南方合作 逆轉中國滲透

雖然中國利用「一帶一路」鞏固對發展中國家的影響力，但這些國家普遍面臨中國貸款陷阱、債務壓力與基礎建設品質低劣等問題，臺灣應透過經濟合作與技術援助，提高在全球南方的能見度；例如推動農業、醫療、公衛技術合作計畫，提供具體利益，讓這些國家理解臺灣的實質貢獻，進而改變對中國的單向依賴；此外，與美歐日等民主國家聯手，透過「全球基礎建設與投資夥伴關係」（PGII）等計畫，提供中國之外的可行替代方案，減緩中國的經濟滲透。

聯合國與國際法戰場：防堵中國扭曲國際規範

台灣應強化國際法律戰線，與挺台國家合作，在聯合國與各專門機構中反駁中國的錯誤敘述。圖為聯合國內部。（路透檔案照）

中國在聯合國與國際組織內部操作2758號決議，試圖剝奪臺灣的國際空間，並塑造「全球共識」支持其對臺主張，臺灣應強化國際法律戰線，與支持臺灣的國家合作，在聯合國與各專門機構中反駁中國的錯誤敘述；例如，由美日歐等盟友在聯合國內部正式聲明，強調2758號決議未排除臺灣參與國際組織，並確保國際社會理解中國不當利用國際規範進行政治操控；此外，臺灣政府可推動更多國際公民社會組織倡議，透過民間外交影響各國政策，讓更多國家公開反對中國的錯誤敘事。

結語

中國透過「一帶一路」與外交滲透，成功影響全球南方國家對臺灣的立場，這將對未來臺海局勢產生深遠影響，臺灣必須與民主國家強化聯盟關係，提升經貿競爭力，以減少全球對中國的依賴；同時，應在聯合國與國際法律層面積極反擊，確保國際社會不被中國的敘事戰略所操控；透過全方位外交戰略，臺灣才能確保自身的國際空間不受中國進一步壓縮，維持對抗中國外交攻勢的主動權。

（作者為研究生）

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