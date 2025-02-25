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自由開講》中共打造全球最大軍事基地 威脅國際秩序

2025/02/25 20:00

◎ 張亞柔

《金融時報》報導，中共正在北京西邊秘密興建一座巨型軍事指揮中心，預計規模將達美國五角大廈的10倍，並可能取代現有的北京西山指揮設施。該建築範圍廣達6平方公里，地下設施深掘且堅固，顯示出具備高度戰略防禦功能，甚至能夠在核戰情境下維持解放軍的指揮運作。

據外媒報導，中國正在建造的戰時指揮中心規模將是全球最大，面積約為美國國防部五角大廈（見圖）十倍。（路透）據外媒報導，中國正在建造的戰時指揮中心規模將是全球最大，面積約為美國國防部五角大廈（見圖）十倍。（路透）

美國情報界將此設施命名為「北京軍城」，並正密切監測其發展衛星圖顯示，該工地已投入超過100台起重機，並建有相互連結的地下通道，凸顯其作為戰時指揮中心的高度機密性與規模。這座龐然巨物的建設，無疑是中共軍事擴張的具體行動。

打造全球最先進的戰爭指揮體系

從現有情報分析，「北京軍城」不僅是一座傳統的軍事指揮所，更可能是中共為了長期戰略對抗而打造的高科技戰爭堡壘。

推測內部配備以下關鍵設施：

1.地下指揮與通訊中心：確保在核戰或高強度衝突中仍能維持軍事決策與戰場控制。

2.抗掩體剋星武器設計：專為防禦美軍針對地下設施的精確打擊武器，如「地獄貫穿者」（GBU-57）。

3.先進網絡與電子戰能力：用於支援解放軍的全球軍事行動，並可能成為對外發動網絡戰的中樞。

4.戰時政府避難所：習近平與中共高層可在戰爭爆發時躲避，確保統治機構持續運作。

如此完整的戰略設計，顯示中共已不再滿足於地區性軍事優勢，而是希望透過軍事基礎設施的升級，為可能的全球衝突做好準備。

該設施投入運作後，將提升中共指揮戰爭的能力，並可能使其對台灣的武力威脅進一步升級。（美聯社檔案照）該設施投入運作後，將提升中共指揮戰爭的能力，並可能使其對台灣的武力威脅進一步升級。（美聯社檔案照）

為攻台與抗美戰爭鋪路

習近平早已明確下令，要求解放軍在2027年前具備攻台能力，而「北京軍城」的建設，無疑是這項軍事戰略的一環。若該設施投入運作，將提升中共指揮戰爭的能力，並可能使其對台灣的武力威脅進一步升級。

此外，中共正積極為可能的美中衝突做準備，該指揮中心的建設顯示，中共不僅考慮短期內的區域衝突，也在規劃長期與美國競爭的戰略佈局。從俄烏戰爭與以哈衝突的經驗可見，中共深知戰爭中的指揮控制能力至關重要，因此不惜投入巨大資源來打造這座軍事巨城，確保未來能夠在對抗美軍或盟軍的戰爭中維持決策權。

中共如此龐大的軍事擴張，勢必導致區域緊張情勢升溫，增加衝突風險。圖為中共遼寧艦。（路透社檔案照）中共如此龐大的軍事擴張，勢必導致區域緊張情勢升溫，增加衝突風險。圖為中共遼寧艦。（路透社檔案照）

破壞穩定，威脅全球

「北京軍城」的興建，不但對台灣構成直接的軍事壓力，也對全球安全局勢造成巨大影響。中共如此龐大的軍事擴張，勢必將引發美國、日本、印度等國加強自身軍事防禦，導致區域緊張情勢升溫，增加衝突風險。

此外，中共此舉顯示其軍事野心已不再侷限於台海，而是具備更長遠的全球對抗規劃，可能衝擊美國在印太地區的安全佈局。且該設施被設計為戰時核戰指揮中心，意味著中共正強化其核戰生存能力，恐迫使美國調整核戰略，提升全球核武競爭的風險。

中共加速軍事擴張，國際社會應高度警惕

「北京軍城」的建設，是中共軍事擴張的象徵，也顯示習近平正為可能的戰爭做最壞打算。這不僅加劇台海緊張局勢，也可能改變全球戰略格局，對世界和平構成嚴重威脅。

國際社會應關注此發展，並強化對中共軍事威脅的防範措施。台灣更應積極提升自身防禦能力，避免成為中共軍事擴張的首要目標。在全球安全局勢日趨緊張的背景下，國際民主陣營必須聯手應對，以遏制中共破壞全球秩序的野心。

（作者為自由業）


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