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自由開講》美台共同面臨中國特務滲透搞破壞的危機！？

2025/02/17 20:00

◎ 陳慶坤

唐納．川普（Donald Trump）2024年11月6日當選美國第47任總統，引起中國網友熱烈議論，美國之音（VOA）報導指出，有許多人抱持「看著美國亂就開心」的心態。顯然中國這次在應付川普入主白宮後的衝擊上，對中共在貿易、技術和安全等領域的扼制將更加嚴厲，中共領導層會深感不安。

川普在第45任總統任職期間，通過貿易戰把中共打趴，搞得習近平灰頭土臉，川普的當選已成中共的夢魘。因此，中國對美國進行各方圍堵從不手軟，美國從州到國會高層的安全已經被中共滲透得千瘡百孔，展現對全球擴張的企圖。

2023年10月美國加州州長紐森（Newsom）訪問中國期間，受到中共高規格接待，並與共產黨頭子習近平等人會面。據中共喉舌《 人民日報 》報導，紐森承諾加州願做北京「長期、穩定、強勁的合作夥伴」。

美國於1月7日爆發四起森林大火，超過1.2萬棟建築被燒毀，有多個豪宅區及社區被燒得精光。（法新社檔案照）美國於1月7日爆發四起森林大火，超過1.2萬棟建築被燒毀，有多個豪宅區及社區被燒得精光。（法新社檔案照）

今年1月7日起美國加州四起森林大火肆虐，已釀至少11死、超過1.2萬棟建築被燒毀，上萬人被緊急疏散。洛杉磯大火是魔鬼風播下火種是主因？還是有人為縱火的陰謀存在？這個消息有被報導過，不久被下架。

只是，當川普2024年11月06日當選美國總統，2025年1月7日洛杉磯大火延燒二十餘日，是偶然還是巧合？洛杉磯市長紐森不久前才被批評削減消防經費；大火肆虐政府居然對防火、救災無所作為。市長在巡視災區時，仍然頂著一絲不苟向後梳的招牌髮型，一副似乎預料中事，完全風暴無從究責？

無獨有偶，美國美東時間1月29日晚間飛機相撞事故。1架載有64人的客機降落雷根華盛頓國家機場時，與美國陸軍的「黑鷹」直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河，造成機上乘客、機組人員及軍人共67人全數罹難。目前，失事客機的2個黑盒子已被尋獲，初步報告，塔台僅1管制員非常「不正常」！

1月底一架客機降落機場時，與黑鷹直升機相撞。圖為搜救隊伍在事故現場工作，可見多艘搜救船隻以及部分飛機殘骸；背景是美國國會大廈的圓頂。（路透）1月底一架客機降落機場時，與黑鷹直升機相撞。圖為搜救隊伍在事故現場工作，可見多艘搜救船隻以及部分飛機殘骸；背景是美國國會大廈的圓頂。（路透）

根據美國捍衛民主基金會日前發布的一份報告，《近敵：中國對美國的地方滲透》指出，中共繞過聯邦政府，將目標鎖定在美國地方官員及機構進行滲透；並揭露這種影響力可能威脅美國的經濟和國家安全。

這種警訊，越來越多的中共代理人被美國聯辦調查局（FBI）逮捕。新唐人電視台報導，今年1月26日洛杉磯部分華人來到中國領事館前集會，抗議中共特務進入美國，呼籲川普政府嚴厲打擊中共間諜特務，清除中共海外代理人。

其次，這方面台灣面臨中國共產黨間諜滲透的危機更甚於美國，幾乎涵蓋、籠罩在各個領域。除了不曾間斷的對軍方官兵收買之外，國、民兩黨幾乎已成中共在台灣的代理人，親中、舔共不惜出賣台灣、引中共入台。

1月27日正值農曆除夕返鄉前夕，台鐵上午北中南都有事故造成列車誤點情況，尤其苗栗縣銅鑼站號誌異常，原因竟是電纜線被偷剪約50公尺。事後警方僅稱正積極偵辦中，之後毫無訊息？然見微知著，這絕對不是一般小偷的破壞行為，而是值得警惕的國安問題。

美國總統川普與台灣賴清德總統就任以來，台灣處於中國侵略、併吞的最前線，危機重重；美國遠在地球的另一端，但他阻礙中國稱霸世界的野心，也遏阻中國併吞台灣的美夢。因此一場沒有煙硝味的戰爭早已燃起，這些亂象再再考驗著兩國政府的能耐。

（作者為台灣教授協會會員、台灣國顧問）

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