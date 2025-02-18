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自由開講》台灣據「要命」的地理位置 國民黨疑美論不攻自破

2025/02/18 20:00

◎ 花小龍

美國國務院代理次卿Darren Beattie，他曾經發表過推文，認為「臺灣必將屬於中國，只是時間問題而已」、「美國不值得動用任何資源來防止」反而應該「用臺灣來換取非洲及南極洲的交易」。這又給「疑美論」掛嘴邊的國民黨提供了下酒菜。我們不是美國人，不知道他們真實的想法，但身為臺灣人，我們必須知道我們身處的這塊土地，在全球海陸分布存在著「要命的價值」。

國人喜歡出國觀光，以曼谷跟東京這兩個城市來說，臺北的經緯度不偏不倚剛好就處於這兩個城市的經緯度正中央。

國人常去距台3300公里的新加坡，我們覺得很近，但或許大家不知道海參崴距台僅2200公里。（歐新社檔案照）國人常去距台3300公里的新加坡，我們覺得很近，但或許大家不知道海參崴距台僅2200公里。（歐新社檔案照）

國人也很常去距離臺灣只有3300公里的新加坡，我們覺得很近，但或許大家不知道俄羅斯的海參崴距離臺灣只有2200公里，跟到東京的距離差不多，比新加坡還近了1100公里。從臺灣往南到鄰國印尼的雅加達或峇里島都是3800公里，同等距離往西已經到印度國土的中心。原來這些地方離臺灣竟也近在咫尺，但我們對這些國家的心理感受上卻很遙遠。

國人可能認為臺灣只是個無足輕重的蕞爾小島，殊不知臺灣位處東北亞與東南亞的地理要衝上，搭機從桃園起飛，往北即進入東北亞，從高雄起飛往南即進入東南亞，在東亞的地理位置重要性，遠超越日本或任何一個國家。打開世界地圖，從臺灣看向太平洋，臺灣就如同一把開闔扇的軸心，處於握把的部位。

這幾年流行一句話，「得臺灣者得天下」，絕非僅是晶片，純粹是臺灣的地理位置，中共若掌控臺灣，不但擁有了絕世的戰略位置，晶片亦將使經濟科技如虎添翼，將具扼控全球的能力

台灣半導體產業對全球經濟至關重要。（路透檔案照）台灣半導體產業對全球經濟至關重要。（路透檔案照）

2350萬臺灣人正掌握著這把扇子的軸心，扇子開闔都足以煽動全球海嘯，何須疑美?臺灣自始至終都不用企求美國保護，一旦發生危機，美日都得不請自來。當臺灣落入中共之手，中共將從陸權國家正式提升為「海陸雙棲」國家，以臺灣為基地往東北控制範圍可達阿拉斯加，往東南可達東印度群島的盡頭，往正東方可直搗夏威夷。美國當然可以獨善其身過太平的生活，屆時已無關乎美國是否還夠格當世界的老大，而是美國海洋霸權將被迫靠邊站，全球秩序必將重新形塑。

各國之間無不以自身利益為依歸，美國「當然不願意」為了臺灣犧牲一兵一卒，就如同川普向烏克蘭要稀土作為提供援助的利益交換。但臺灣除了晶片利益之外，美國不能失去的是臺灣這個戰略位置，晶片禁令與保全台灣、保全美國只是互為因果關係。我們要清楚理解，美國要保護的「只是臺灣這塊土地」而非臺灣人，中共要的更是「臺灣這塊土地」絕非是喝自由民主之水成長的臺灣人。對美國而言，臺灣是「保命的土地」；對中共而言，這是足以要了美國的命而稱霸全球的土地。

Darren Beattie之前當媒體人時發布的這篇文章，像極了中共發言人常說的「歷史必然」這種跳針發言，但對美國而言，臺灣佔據了「要命的地理位置」卻是不爭的「地理必然」事實，必須保全。

臺灣需要堅定的信念是「堅持與自由民主結盟」，讓全世界看到我們的成就。國民黨整天灌輸臺灣人疑美論去唱和對岸主張的歷史必然，可笑的是:歷史必然純粹只是「人為」，而且不必然成功，但地理必然卻非人為可改。急著要把臺灣人的家園送給別人，自己拼命在美國置產，這是不是人為?以己之矛攻己之盾，相信聰明的國人應該都能分辨得很清楚了。

（作者為文字工作者）


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